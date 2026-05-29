El Salvador

Día Mundial de la Salud Digestiva: El Salvador y los desafíos locales ante las enfermedades digestivas

Este 29 de mayo, experto resalta la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y un cambio en la dieta para enfrentar los crecientes casos de enfermedades digestivas en la población salvadoreña

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Manos sobre un abdomen forman un corazón. Una manzana verde, plátanos, zanahorias y un vaso de agua son visibles en el fondo desenfocado.
Manos genéricas forman un corazón sobre el abdomen de una persona con camiseta negra, simbolizando la salud digestiva, con frutas frescas y un vaso de agua en el fondo desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 29 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva, especialistas y pacientes reflexionan sobre la importancia de mantener un aparato digestivo saludable y prevenir enfermedades que afectan la vida cotidiana.

Para El Salvador, la realidad presenta retos particulares, según lo expuso el doctor Mario Rivera Gallardo, especialista en cirugía endoscópica digestiva y laparoscopía.

La diarrea crónica es el tema central de la campaña internacional de este año, con el objetivo de eliminar tabúes y promover la consulta médica ante síntomas persistentes.

El especialista explicó que, en el entorno salvadoreño, muchas personas tienden a normalizar la diarrea recurrente o los trastornos digestivos leves y recurren a la automedicación o a consejos informales, lo que puede ocultar enfermedades de mayor gravedad.

De acuerdo con el doctor Rivera Gallardo, “muchos pacientes viven con síntomas digestivos por meses o años, convencidos de que se trata de algo pasajero, por lo que no consultan a tiempo”.

El médico advirtió que este patrón resulta riesgoso, ya que la diarrea crónica puede ser una señal temprana de enfermedades autoinmunes digestivas o de cáncer de colon.

En El Salvador, la incidencia de enfermedades digestivas responde tanto a factores culturales como a hábitos alimenticios. El especialista señaló que, en el país, es común recurrir a comidas ultraprocesadas y rápidas, como hamburguesas o productos altos en grasas saturadas, debido a la falta de tiempo o la costumbre de evitar la cocina tradicional.

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Fotografía cenital de una mesa dividida. A la izquierda, platos de comida saludable: salmón, ensaladas, verduras, nueces. A la derecha, comida rápida: hamburguesa, papas fritas, dulces y refrescos.
Esta imagen editorial compara visualmente dos estilos de alimentación en una mesa dividida: la izquierda presenta opciones frescas y nutritivas, mientras la derecha exhibe alimentos ultraprocesados y de consumo rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Actualmente, en nuestro medio, es más fácil consumir comidas ultraprocesadas que preparar alimentos más saludables en casa”, afirmó el doctor Rivera Gallardo, en el espacio de entrevista Frente a Frente.

El médico subrayó que la dieta y el estilo de vida son determinantes para la salud digestiva, tales como:

  • Una alimentación balanceada
  • Alimentación baja en grasas animales y rica en verduras
  • Proteínas magras
  • Aceites vegetales.

El consumo excesivo de grasas saturadas, junto con el consumo de alcohol y el sedentarismo, sobrecarga órganos como el hígado y favorece la aparición de cálculos en la vesícula biliar, una patología frecuente en la población salvadoreña.

El doctor Gallardo también insistió en la importancia de la hidratación y de evitar la automedicación. En la práctica clínica, observó que muchas personas compran medicamentos por recomendación de amigos o familiares, sin consultar a un profesional, lo que puede enmascarar síntomas y retrasar diagnósticos.

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Dr. Mario Rivera Gallardo, especialista en cirugía endoscópica digestiva y laparoscopía, durante la entrevista en el programa Frente a Frente, en el marco del Día Mundial de la Salud Digestiva (Cortesía Frente a Frente).
Dr. Mario Rivera Gallardo, especialista en cirugía endoscópica digestiva y laparoscopía, durante la entrevista en el programa Frente a Frente, en el marco del Día Mundial de la Salud Digestiva (Cortesía Frente a Frente).

Cáncer de colon: tercera causa en el mundo

En El Salvador, el cáncer de colon representa un desafío de salud pública. Según el doctor Rivera Gallardo, “el cáncer de colon es la tercera causa de cáncer más frecuente en el mundo”, una estadística global que refuerza la urgencia de fortalecer las estrategias de prevención y diagnóstico oportuno en el país.

Este tipo de cáncer puede originarse en lesiones precancerosas como pólipos, que se detectan a través de exámenes como la colonoscopía. El especialista puntualizó que los síntomas de alarma incluyen trastornos de motilidad intestinal, diarrea persistente, estreñimiento, cambios en el color de las heces y presencia de sangre. El dolor abdominal también puede ser una señal importante. El diagnóstico temprano mejora el pronóstico, ya que en fases iniciales es posible extirpar lesiones con procedimientos mínimamente invasivos.

El doctor Rivera Gallardo precisó que la automedicación puede retrasar la identificación de estos síntomas y complicar el tratamiento. Insistió en la necesidad de consultar ante la aparición de molestias digestivas repetitivas, en vez de recurrir a remedios caseros o farmacológicos sin supervisión.

Un médico en bata blanca muestra un folleto ilustrado del sistema digestivo a un paciente sentado de perfil, ambos en un consultorio con fondo desenfocado.
Un médico en bata blanca explica el sistema digestivo a un paciente con un folleto ilustrado en un consultorio, ambos manteniendo una expresión seria y atenta durante la consulta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bacterias y transmisión

En El Salvador, la transmisión de bacterias como la Helicobacter pylori sigue siendo un problema relevante. Esta bacteria está asociada al aumento de casos de cáncer gástrico y puede transmitirse a través de agua contaminada o de utensilios mal lavados. El especialista recomendó mantener prácticas de higiene rigurosas en el hogar, como separar los utensilios para visitas y para la familia, y cambiar los filtros de agua con regularidad.

El médico indicó que es normal defecar al menos una vez al día, aunque algunas personas tienen el patrón de evacuar después de cada comida, una costumbre identificada como muy salvadoreña. Cambios bruscos en la frecuencia o la aparición de retortijones reiterados pueden indicar problemas de absorción o infecciones.

El doctor Rivera Gallardo cerró su participación con consejos prácticos: prestar atención a síntomas como acidez, gastritis, reflujo, dolor abdominal o saciedad precoz. Subrayó que el autocuidado y la consulta médica son esenciales para prevenir complicaciones graves y sostener la salud digestiva en la población salvadoreña.

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