Cuáles son los 11 tipos de cáncer que más aumentaron entre los adultos jóvenes, según Harvard

El cáncer en adultos jóvenes muestra un alarmante aumento a nivel mundial, según la Escuela de Medicina de Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer en adultos jóvenes muestra un incremento sostenido a nivel mundial, especialmente entre personas de 20 a 49 años, según advierte la Escuela de Medicina de Harvard, una de las instituciones médicas de mayor referencia internacional. Esta tendencia, observada en todo el mundo, desafía los patrones históricos que asociaban la mayoría de los diagnósticos oncológicos con edades superiores a los 60 años.

El aumento afecta principalmente al cáncer colorrectal y de ovario, pero también se detectan incrementos en tumores de tiroides, mieloma múltiple, hígado, riñón, vesícula biliar, páncreas, endometrio, mama y cavidad oral.

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Los datos recopilados por la Escuela de Medicina de Harvard, junto con investigaciones del Instituto de Investigación del Cáncer de Londres y el Imperial College de Londres, confirman que estos 11 tipos de cáncer presentan alzas notables en personas jóvenes, y el fenómeno no se limita al Reino Unido, sino que se extiende a diversas regiones de altos ingresos.

Tipos de cáncer en aumento y diferencias regionales

El incremento de esta enfermedad afecta a distintos órganos y sistemas. A continuación, se presentan los tipos de cáncer con mayor crecimiento en este grupo etario, ordenados según la frecuencia y relevancia reportada a nivel internacional, y se describe su comportamiento regional:

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El cáncer colorrectal lidera el aumento de incidencia en adultos jóvenes, especialmente en países desarrollados y relacionado con el sobrepeso y la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cáncer colorrectal: Es el tumor con el mayor aumento entre personas de 20 a 49 años, con una incidencia que ha crecido de forma sostenida en países desarrollados. Se asocia principalmente al sobrepeso, los hábitos alimentarios y la baja actividad física. Cáncer de mama: Registra incrementos notables en mujeres menores de 40 años, con tasas de crecimiento anual superiores a las de los grupos mayores. La tendencia también se observa en regiones urbanas y en áreas donde los estilos de vida han cambiado rápidamente. Cáncer de ovario: Muestra un aumento relevante en mujeres jóvenes, principalmente en contextos industrializados. Aunque es menos frecuente que el de mama, su incidencia relativa ha crecido en la última década. Cáncer de tiroides: La incidencia se ha duplicado en adultos jóvenes durante los últimos 20 años, con especial aumento en áreas que experimentan urbanización acelerada. Cáncer de endometrio: El incremento es notable en mujeres jóvenes de entornos desarrollados, relacionado con el aumento del índice de masa corporal y factores hormonales. Cáncer de páncreas: Presenta alzas en adultos jóvenes, aunque sigue siendo menos frecuente que otros tumores de esta lista. Cáncer de riñón: Se observa un crecimiento moderado en regiones con altas tasas de obesidad y cambios en los patrones alimentarios. Cáncer de hígado: El incremento es más marcado en lugares con alta prevalencia de factores virales, pero también aumenta en contextos donde el sobrepeso y las enfermedades metabólicas son comunes. Cáncer de vesícula biliar: Su frecuencia aumenta en regiones con alta prevalencia de obesidad y enfermedades biliares. Mieloma múltiple: Aunque se mantiene como un tumor poco común en jóvenes, su incidencia muestra una tendencia al alza. Cáncer de cavidad oral: El crecimiento es más relevante en poblaciones con consumo elevado de tabaco y alcohol, con aumentos reportados tanto en regiones desarrolladas como en aquellas donde estos factores de riesgo son prevalentes.

El mieloma múltiple y el cáncer de cavidad oral muestran tendencias al alza en adultos jóvenes, destacando en regiones con consumo elevado de tabaco y alcohol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Escuela de Medicina de Harvard, estos cánceres comparten en su mayoría factores de riesgo metabólicos y de estilo de vida, aunque la magnitud y velocidad del incremento pueden variar según la región, el acceso a sistemas de salud y los hábitos propios de cada población.

Evolución de los factores de riesgo y prevención

El aumento del índice de masa corporal es el factor que más preocupa a los especialistas. Entre 1990 y 2020, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos jóvenes se duplicó en numerosos países de ingresos altos. Los expertos de Harvard advierten que la obesidad puede favorecer la aparición de tumores al generar inflamación crónica, resistencia a la insulina y desequilibrios hormonales.

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Frente a este panorama, las autoridades sanitarias han intensificado las campañas de prevención, promoviendo la actividad física, la reducción del consumo de alimentos ultraprocesados y el control del peso desde la infancia. La Escuela de Medicina de Harvard enfatiza la importancia de la educación nutricional y el acceso temprano a controles médicos, incluso en personas sin síntomas.

La tendencia ascendente del cáncer en adultos jóvenes obliga a países y organismos internacionales a repensar políticas de prevención y detección temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia al alza del cáncer en adultos jóvenes ha llevado a gobiernos y sistemas de salud a replantear las políticas de prevención y detección temprana. La adaptación de los programas de cribado y el enfoque en hábitos de vida saludables serán determinantes para contener el avance de la enfermedad en las nuevas generaciones.

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El reto es global y requiere coordinación entre autoridades sanitarias, organismos internacionales y la sociedad civil para invertir en prevención activa y vigilancia epidemiológica. Solo así será posible revertir la tendencia y reducir la carga del cáncer en adultos jóvenes en los próximos años.