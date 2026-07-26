Honduras

Capturan a mexicano acusado de retirar más de 7 mil dólares en cajeros automáticos en Honduras

La Policía Nacional capturó informó que el detenido es señalado de integrar una presunta estructura dedicada a vulnerar sistemas informáticos de cajeros automáticos para retirar dinero sin utilizar tarjetas bancarias.

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Las autoridades de Honduras capturaron en San Pedro Sula a un ciudadano mexicano acusado de acceder de forma ilícita a sistemas de cajeros automáticos para retirar efectivo sin tarjeta bancaria.
La Policía Nacional arrestó en flagrancia al sospechoso tras alertas de una entidad bancaria sobre transacciones irregulares en cajeros automáticos de San Pedro Sula.

Las autoridades hondureñas capturaron a un ciudadano mexicano acusado de acceder de forma ilícita a sistemas de cajeros automáticos en San Pedro Sula, Honduras para retirar efectivo sin usar tarjetas bancarias. La Policía Nacional informó que el arresto se produjo tras alertas de una entidad bancaria sobre transacciones irregulares.

El arresto se realizó en las cercanías de un cajero automático ubicado sobre el bulevar del Norte, en el sector Los Álamos de San Pedro Sula, donde el sospechoso presuntamente intentaba continuar con la misma modalidad utilizada horas antes en otra agencia bancaria de la ciudad.

La investigación comenzó tras una serie de retiros irregulares. Según la Policía Nacional, la institución financiera detectó una secuencia de transacciones anómalas que comprometían el funcionamiento de varios cajeros automáticos.

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Las alertas internas llevaron al banco a notificar de inmediato a las autoridades a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 y se activó un operativo conjunto entre unidades de investigación e inteligencia policial.

La operación estuvo a cargo de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Honduras, los agentes ubicaron al sospechoso y lo capturaron cuando permanecía cerca de uno de los cajeros donde presuntamente realizaba nuevas operaciones irregulares.

Las autoridades de Honduras capturaron en San Pedro Sula a un ciudadano mexicano acusado de acceder de forma ilícita a sistemas de cajeros automáticos para retirar efectivo sin tarjeta bancaria.
Las pesquisas señalan que el detenido, de 25 años y originario de Culiacán, presuntamente manipulaba los sistemas informáticos de los cajeros automáticos.

Cómo operaba el presunto fraude

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido tiene 25 años, es originario de Culiacán, México, y reside en el barrio El Centro de San Pedro Sula.

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Las pesquisas indican que el sospechoso presuntamente utilizaba un método basado en la manipulación de los sistemas informáticos de los cajeros automáticos.

Según la hipótesis de los investigadores, quienes ejecutaban este procedimiento lograban obtener acceso previo al sistema interno del cajero automático y luego utilizaban un algoritmo instalado en un teléfono celular para generar códigos que autorizaban retiros de efectivo sin necesidad de insertar una tarjeta bancaria.

Ese mecanismo permitía realizar extracciones de dinero mediante vulnerabilidades en los sistemas tecnológicos de los equipos, sin recurrir a métodos tradicionales de clonación de tarjetas o robo de información de clientes.

Las autoridades continúan analizando la forma en que habría sido comprometido el sistema y si existen antecedentes de operaciones similares en otras ciudades del país.

Utilizaban diferentes cajeros

Las investigaciones establecen que el primer retiro irregular fue detectado en un cajero automático ubicado en una agencia bancaria de la 7 calle de San Pedro Sula.

Tras identificar las operaciones sospechosas, el banco reforzó el monitoreo de sus equipos y pocas horas después emitió una segunda alerta desde un cajero automático ubicado en la agencia de Los Álamos.

El sistema detectó nuevamente movimientos con características similares y permitió establecer que una persona con la misma descripción física continuaba realizando retiros mediante el mismo procedimiento. Esa información permitió a las unidades policiales desplegar un operativo que culminó con la captura del ciudadano mexicano antes de abandonar el sector.

Las autoridades de Honduras capturaron en San Pedro Sula a un ciudadano mexicano acusado de acceder de forma ilícita a sistemas de cajeros automáticos para retirar efectivo sin tarjeta bancaria.
Las autoridades de Honduras capturan a un mexicano acusado de vulnerar cajeros y retirar dinero sin tarjeta

Durante la inspección posterior al arresto, los agentes encontraron en poder del sospechoso 190.000 lempiras en efectivo, equivalentes a aproximadamente más de 7 mil dólares, distribuidos en billetes de 500 lempiras.

Además, las autoridades decomisaron un teléfono celular marca que será sometido a análisis forenses para determinar si fue utilizado como herramienta para ejecutar el presunto acceso ilícito al sistema informático de los cajeros automáticos.

Investigaciones contra red de fraude

La Policía Nacional informó que las investigaciones permanecen abiertas porque existen indicios de que este mismo método habría sido utilizado en otros cajeros automáticos de San Pedro Sula.

Las diligencias buscan determinar el monto total del perjuicio ocasionado a la institución financiera, establecer si hubo otras entidades afectadas e identificar a posibles cómplices que habrían participado en la planificación o ejecución de las operaciones.

Las autoridades tampoco descartan que el sospechoso forme parte de una organización dedicada a cometer delitos informáticos en distintos países de la región, por lo que mantienen coordinación con Interpol y otras instancias de investigación para verificar antecedentes y posibles vínculos internacionales.

Tras ser informado sobre los derechos que le asisten conforme a la legislación hondureña, el ciudadano mexicano fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía continuará el proceso judicial por los presuntos delitos de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos, mientras avanzan las investigaciones para determinar si enfrentará nuevas acusaciones relacionadas con otros retiros irregulares detectados en la ciudad.

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