El emotivo mensaje de la mamá de Gaspi luego de que Ibai Llanos lo homenajeó en La Velada del Año

La mamá de Gaspi publicó un posteo en Instagram después del homenaje que Ibai Llanos le dedicó en La Velada del Año VI

Horas después de que el estadio La Cartuja de Sevilla coreara el nombre de su hijo durante el homenaje que Ibai Llanos le dedicó en La Velada del Año VI, Michelle, la madre del youtuber argentino Gaspi, publicó en Instagram una serie de imágenes y palabras que resumieron el peso de esa noche. La publicación, que en pocas horas acumuló casi 100.000 “me gusta”, cerró con una frase que se convirtió en el epitafio que miles de seguidores del creador de contenido tomaron como propia: “Brillará para siempre tu luz”.

El texto completo que Michelle escribió sobre una foto de Ibai junto a su hijo —ambos sonriendo, él con el pulgar hacia arriba— fue directo y sin adornos: “Celebramos tu breve paso por la tierra, la hermosa amistad que generaste, tu trabajo, tu ética, tus valores. Haber podido cumplir un poco de ese sueño y dejar semilla en esta nueva generación. Demasiado, tan poco tiempo. Gracias hijo. Sos el mejor. Hasta volverte a ver. Brillará para siempre tu luz”.

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El posteo de la mamá de Gaspi destacó la amistad, el trabajo, la ética y los valores del youtuber argentino

El público de La Cartuja coreó el nombre de Gaspi durante el homenaje que Ibai Llanos encabezó en Sevilla

En otra imagen del mismo posteo, sobre una foto en blanco y negro de un abrazo entre Gaspi y un colega, añadió: “Ahora nos toca llorar a nosotros. Te amo. También lloro de orgullo, pena y amor”. En una tercera imagen, junto a Gerónimo “Momo” Bernavides, eligió no agregar texto. Finalmente, en la última, junto a otra foto del youtuber, escribió: “Tu sonrisa será mi sendero, te extraño tanto tanto tanto”.

La mamá de Gaspi habló con la bata de boxeo de su hijo y pidió a los jóvenes respeto, cuidado y devolución del amor a sus familias

La publicación llegó pocas horas después de uno de los momentos más emotivos de La Velada del Año VI. Llanos frenó el show, tomó el micrófono y presentó a la familia de Gaspar Prim Díaz —el nombre real del creador— frente al público del estadio. “Hace unas semanas, lamentablemente, nos dejó Gaspi, que fue, aparte de un amigo personal y un gran creador de contenido, una persona que estuvo aquí el año pasado, en la Cartuja, en Sevilla, una persona maravillosa con un talento impresionante”, dijo el streamer español antes de que el estadio comenzara a gritar el nombre del argentino de manera espontánea.

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Fue entonces cuando Michelle tomó el micrófono. Con la bata de boxeo de su hijo en las manos —la misma con la que Gaspi había participado en una edición anterior del evento—, la mujer habló ante miles de personas: “Qué lindo que estén acá todos estos jóvenes juntos, reunidos y este espectáculo hermoso”, comenzó. Luego leyó la inscripción de la bata —“Dar y que no te den”— y la resignificó frente al estadio: “A mí me parece que evaluando las cosas es mejor dar y que sí te den, que te den todo este cariño y esta amistad que ustedes dan todos los días. Y que se cuiden los jóvenes entre ustedes y que se respeten, respeten a sus papás y a sus mamás. Y que devuelvan, que devuelvan, no las piñas y las patadas, sino el amor este hermoso que están dándonos a nosotros como familia”.

Ibai Llanos también recordó en La Velada del Año VI a Lucas Vignale, colaborador de Gaspi, y envió un abrazo a su familia

Llanos también recordó a Lucas Vignale, el colaborador que acompañaba a Gaspi en sus proyectos y que también falleció. “Queríamos recordar también a Lucas, que fue una persona que acompañaba a Gaspi en absolutamente todo lo que hacía. Lucas, desde aquí, descanse en paz también. Un abrazo para toda su familia, que estuvo aquí presente en Sevilla”, dijo el conductor del evento. Tras ese momento, las pantallas del estadio se iluminaron con una imagen de Gaspi y un fragmento de audio en el que se lo escuchaba decir: “Saben que hay una frase que dice que quien tiene miedo muere a diario. ¿Qué me importa dónde estoy, a dónde voy? Mientras me tenga a mí, todo va a estar bien. No hablo de tenerme a mí físicamente, hablo de tener mi esencia, mi amor y mis búsquedas”.

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El fallecimiento de Gaspi se produjo el 14 de junio, en un accidente aéreo en Río de Janeiro. La noticia conmocionó a la comunidad del streaming argentino y a miles de jóvenes que lo seguían en sus distintas plataformas.