El Salvador

El Salvador registra un alza de 4.5 % en las remesas del primer semestre de 2026

Datos oficiales del BCR conecta la evolución de los giros con horas trabajadas e ingresos, mientras una secuencia de enero a junio muestra cambios que no alteraron la tendencia acumulada

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El Salvador recibió USD 5.060,6 millones en remesas familiares en el primer semestre de 2026, con un alza de 4,5 % frente al mismo período de 2025. REUTERS/Dado Ruvic
El Salvador recibió USD 5.060,6 millones en remesas familiares en el primer semestre de 2026, con un alza de 4,5 % frente al mismo período de 2025. REUTERS/Dado Ruvic

El Salvador recibió USD 5,060.6 millones en remesas familiares durante el primer semestre de 2026, un alza de 4.5 % frente al mismo período de 2025 que confirma el peso de esos envíos en una economía donde equivalen al 24 % del producto interno bruto y superan a las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo.

El dato surge de cifras del Banco Central de Reserva, difundidas por la Agencia EFE, y se produce después de que el país cerrara 2025 con USD 9,987,91 millones en remesas, un incremento de 17,7 % respecto de 2024. Ese total representó el 20,9 % de los USD 47.730,2 millones recibidos ese año por el Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por El Salvador, Honduras y Guatemala.

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Entre enero y junio de 2026, el monto acumulado fue superior en USD 219,21 millones a los USD 4,841.39 millones registrados en los primeros seis meses de 2025, según el BCR. La autoridad monetaria identifica los datos de 2026 como preliminares.

En junio ingresaron USD 850,83 millones, por debajo de los USD 923,05 millones anotados en mayo. La diferencia mensual fue de USD 72,22 millones, una baja aproximada de 7,8 % frente al mes previo, aunque ese retroceso no alteró el crecimiento acumulado del semestre.

Una mano sostiene billetes de dólar estadounidense en abanico, con un mercado callejero borroso de frutas y personas al fondo.
Los envíos familiares se ubicaron por encima de las exportaciones, la inversión extranjera y el turismo, tras sumar USD 5.060,6 millones en seis meses, según cifras oficiales divulgadas por Agencia EFE (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junio quedó por debajo de mayo, pero el semestre mantuvo una trayectoria de crecimiento

La secuencia mensual muestra ingresos por USD 759,45 millones en enero, USD 765,33 millones en febrero, USD 910,81 millones en marzo, USD 851,13 millones en abril, USD 923,05 millones en mayo y USD 850,83 millones en junio. Mayo fue el mes con mayor entrada de remesas en la primera mitad del año, lo que amplificó la caída de junio en la comparación inmediata.

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La baja de junio responde a una medición mensual, mientras que el aumento de 4,5 % compara todo lo recibido entre enero y junio con el mismo lapso del año anterior. Junio, además, quedó prácticamente en línea con abril, cuando el país había recibido USD 851,13 millones.

El Banco Central de Reserva elabora esta estadística con información de bancos, empresas remesadoras, federaciones de ahorro y crédito, compañías telefónicas y proveedores de billeteras digitales. La institución también estima las remesas trasladadas en efectivo mediante encuestas realizadas en Estados Unidos.

La cifra de cada mes depende de dos variables: cuántas transferencias se realizan y cuánto dinero se envía en cada operación. Si parte de los remitentes reduce el monto, espacía los envíos o los suspende de forma temporal, el total mensual que recibe el país desciende.

Una mujer recibe dinero en efectivo, billetes de dólares estadounidenses, de un cajero de banco. Las banderas de Estados Unidos y El Salvador se ven al fondo.
Una persona recibe billetes de dólares estadounidenses de un cajero bancario en El Salvador, con las banderas de Estados Unidos y El Salvador visibles de fondo, simbolizando el impacto de las remesas en la economía local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las condiciones laborales en Estados Unidos son determinantes porque la mayor parte de las remesas salvadoreñas procede de ese país. Cuando un trabajador pierde el empleo, trabaja menos horas o ve reducidos sus ingresos, dispone de menos recursos para enviar a su familia.

En junio, el mercado laboral estadounidense sumó 57.000 empleos no agrícolas y la tasa de desempleo se ubicó en 4,2 %, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. El organismo señaló que ambos indicadores mostraron pocos cambios y que el sector de ocio y hostelería perdió puestos de trabajo.

Según los datos citados por la publicación, la cantidad de personas beneficiadas en El Salvador por remesas familiares cayó 0,027 % en 2025 frente a 2024. La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del BCR registró un descenso de 1.575.815 a 1.575.378 beneficiarios, una reducción de 437 personas.

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