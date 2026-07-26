El Salvador

Partidos de oposición salvadoreños anuncian sus fórmulas presidenciales para las elecciones de 2027

ARENA y FMLN oficializaron a sus aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia, en una jornada de elecciones internas que también incluyó la selección de candidatos a diputados y alcaldías, mientras otras fuerzas opositoras avanzan en la definición de sus equipos para los comicios

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Urna electoral blanca del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador sobre una alfombra azul, con relojes, calendarios, papeles y bandera de El Salvador al fondo.
Una urna electoral del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador sobre una alfombra azul señala el proceso futuro, con relojes, calendarios, documentos y la bandera nacional que marcan el camino hacia el año 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los partidos salvadoreños de oposición avanzan en el proceso para definir a sus candidatos presidenciales de cara a las elecciones generales programadas para el 28 de febrero de 2027. En una jornada marcada por elecciones internas, las principales fuerzas políticas de oposición han presentado a sus fórmulas presidenciales y continúan con la selección de aspirantes a diputados y alcaldes en todo el país.

Exdiputada se postula a presidenta por ARENA

La Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) anunció que la exdiputada Mayteé Gabriela Iraheta Escalante encabezará la candidatura presidencial para los comicios de 2027. Junto a ella, Verónica Henríquez fue designada como candidata a la Vicepresidencia. El partido realizó elecciones internas este domingo en sus sedes departamentales, donde los afiliados también eligieron a 60 candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y 44 aspirantes a alcaldías.

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Durante el evento, también la diputada Marcela Villatoro asistió acompañada de la planilla de precandidatos a diputados de San Salvador y los precandidatos a la alcaldía de San Salvador Centro, Alejandro Nóchez y Ondina Ramos, participaron en la votación. La confirmación de la fórmula presidencial se oficializó tras finalizar la jornada interna.

ARENA postuló a Mayteé Gabriela Iraheta Escalante como candidata presidencial y a Verónica Henríquez como candidata a la Vicepresidencia para las elecciones de 2027. (Foto cortesía)
ARENA postuló a Mayteé Gabriela Iraheta Escalante como candidata presidencial y a Verónica Henríquez como candidata a la Vicepresidencia para las elecciones de 2027. (Foto cortesía)

Médico sindicalista y enfermera forman apuesta por el FMLN

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) también definió su fórmula presidencial para las próximas elecciones. El médico y dirigente sindical Rafael Aguirre fue presentado como precandidato a la Presidencia de la República. Como compañera de fórmula, el FMLN propuso a la licenciada en Enfermería Madai Santos, exempleada del Hospital Nacional Rosales.

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La presentación de la dupla se realizó antes de la convención nacional extraordinaria del partido, donde la militancia ratificará oficialmente las candidaturas. Santos adquirió relevancia pública tras denunciar su despido del hospital, experiencia que motivó su incursión en la política, según indicó.

El FMLN presentó al médico y dirigente sindical Rafael Aguirre como precandidato presidencial y a Madai Santos como compañera de fórmula. (Foto cortesía partido FMLN)
El FMLN presentó al médico y dirigente sindical Rafael Aguirre como precandidato presidencial y a Madai Santos como compañera de fórmula. (Foto cortesía partido FMLN)

Otros movimientos de oposición

El partido Vamos organizó elecciones internas para elegir a sus candidatos a diputados de la circunscripción de la diáspora salvadoreña y postergó la selección de aspirantes a diputados por Ahuachapán, Cabañas y Morazán, así como del candidato a alcalde de Santa Ana Oeste. La dirigencia del partido informó que se realizaron ajustes en el padrón para garantizar la participación de los afiliados y asegurar un proceso actualizado y transparente.

Por su parte, el Partido de Concertación Nacional (PCN) llevó a cabo elecciones internas para escoger las candidaturas a diputados del departamento de San Miguel. Estas acciones forman parte de la estrategia de los partidos opositores para consolidar su estructura nacional y competir en los distintos niveles de elección durante los comicios de 2027.

Las agrupaciones de oposición, que incluyeron en sus procesos internos la elección de sesenta candidatos a la Asamblea Legislativa y cuarenta y cuatro aspirantes a alcaldías, buscan fortalecer su presencia política e impulsar sus propuestas en la próxima contienda electoral.

Nayib Bukele oficializó su candidatura a un tercer mandato presidencial junto a Félix Ulloa para las elecciones de 2027 en El Salvador. (AP Foto/Salvador Meléndez)
Nayib Bukele oficializó su candidatura a un tercer mandato presidencial junto a Félix Ulloa para las elecciones de 2027 en El Salvador. (AP Foto/Salvador Meléndez)

Previamente, el actual presidente Nayib Bukele había oficializado su postulación para un tercer mandato presidencial en las elecciones de 2027. En la fórmula lo acompaña el actual vicepresidente, Félix Ulloa. Esta decisión consolida la apuesta del oficialismo por la continuidad en el Ejecutivo salvadoreño.

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