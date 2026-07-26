Expocalzado 2026 prevé mover más de Q30 millones en negocios de la industria en Guatemala

Expocalzado Chispudos 2026 arrancó el 26 de julio en el Expocenter de Tikal Futura como la feria de calzado más importante de Centroamérica. (Cámara de Industria de Guatemala)

La XXXIV edición de Expocalzado Chispudos 2026 arrancó este 26 de julio en el Expocenter de Tikal Futura, consolidándose como la feria más importante de calzado en Centroamérica.

Organizada por la Gremial de Fabricantes de Calzado y Productos Afines (GRECALZA), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la feria reúne a exponentes, compradores y proveedores internacionales del sector del calzado en una edición especial donde la innovación, el talento y el homenaje a los líderes se entrelazan.

La feria busca superar los Q30 millones en transacciones comerciales e incrementará la asistencia proyectando entre 2,500 y 3,000 visitantes frente a los 2,000 registrados en 2025.

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Expo internacional y primera graduación del CECAP

Este año, Expocalzado marca un hito al recibir expositores de Brasil, Ecuador, México, Colombia, Perú, Italia y Centroamérica, quienes compartirán sus experiencias en moda, análisis de mercado y diseño, a través de conferencistas internacionales como el mexicano Édgar Mora y el especialista Josué Arrecis.

La feria de calzado reunió expositores de Brasil, Ecuador, México, Colombia, Perú, Italia y Centroamérica para abordar moda, mercado y diseño. (Cámara de Industria de Guatemala)

Otra novedad relevante es la primera graduación del CECAP, el Centro de Capacitación impulsado por GRECALZA junto con INTECAP, que certifica a 60 nuevos técnicos en diseño de calzado, incluidos 15 de la región occidental. Este logro refleja la apuesta por la profesionalización y el desarrollo del talento local.

Desafíos y cifras de una industria estratégica

De acuerdo con datos de GRECALZA, la industria del calzado en Guatemala genera alrededor de 35,000 empleos formales, produce 22 millones de pares al año y distribuye más de Q1,470 millones en salarios. Sin embargo, enfrenta la amenaza del comercio ilegal: siete de cada diez pares de zapatos vendidos en el país no cumplen la legislación vigente, afectando la competitividad de las empresas formales.

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Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, hizo un llamado a fortalecer la industria formal: “Guatemala necesita más industria formal, que agregue valor, exporte con identidad, invierta en tecnología y genere empleo de calidad. El calzado es ejemplo de ese modelo de desarrollo”.

GRECALZA e INTECAP realizaron la primera graduación del CECAP con 60 nuevos técnicos en diseño de calzado, incluidos 15 de la región occidental. (Cámara de Industria de Guatemala)

La feria busca superar los Q30 millones en transacciones comerciales incluyendo ventas directas, exportaciones y acuerdos a futuro, reafirmando su papel como motor de negocios y desarrollo para la industria del calzado guatemalteco.

En la edición de 2025, la feria registró la asistencia de alrededor de 2 mil personas. Para este año, se proyecta recibir entre 2,500 y 3,000 visitantes durante los tres días de actividades.

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Homenaje

El punto más emotivo de la jornada fue el homenaje póstumo al empresario guatemalteco Carmelo Torrebiarte, miembro vital de la Gremial del Calzado y de la Junta Directiva, recientemente fallecido. Allison Almorza, presidente de Expocalzado, anunció en su honor la creación del Premio Carmelo Torrebiarte al Liderazgo y Excelencia en la Industria del Calzado, cuya primera entrega será en 2027.

El galardón distinguirá a quienes, como Torrebiarte, han impulsado el crecimiento y la grandeza de este sector fundamental para la economía nacional.

La Gremial de Fabricantes de Calzado y Productos Afines, GRECALZA, organizó Expocalzado 2026 junto a la Cámara de Industria de Guatemala. (Cámara de Industria de Guatemala)

En palabras de Almorza: “Hoy rendimos homenaje a Carmelo Torrebiarte, un hombre que dedicó su vida al calzado y que nos dejó un ejemplo de liderazgo y entrega. En su memoria, anunciamos el Premio Carmelo Torrebiarte al Liderazgo y Excelencia, que será entregado por primera vez en 2027. Su legado vive en cada uno de nosotros”.

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