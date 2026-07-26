Guatemala

Expocalzado 2026 prevé mover más de Q30 millones en negocios de la industria en Guatemala

La feria organizada por la Gremial de Fabricantes de Calzado y Productos Afines proyecta entre 2.500 y 3.000 visitantes este año, por encima de los 2.000 registrados en 2025, en el Expocenter de Tikal Futura

Guardar
Google icon
Expocalzado Chispudos 2026 busca superar Q30 millones en transacciones comerciales y proyecta entre 2,500 y 3,000 visitantes.
Expocalzado Chispudos 2026 arrancó el 26 de julio en el Expocenter de Tikal Futura como la feria de calzado más importante de Centroamérica. (Cámara de Industria de Guatemala)

La XXXIV edición de Expocalzado Chispudos 2026 arrancó este 26 de julio en el Expocenter de Tikal Futura, consolidándose como la feria más importante de calzado en Centroamérica.

Organizada por la Gremial de Fabricantes de Calzado y Productos Afines (GRECALZA), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la feria reúne a exponentes, compradores y proveedores internacionales del sector del calzado en una edición especial donde la innovación, el talento y el homenaje a los líderes se entrelazan.

La feria busca superar los Q30 millones en transacciones comerciales e incrementará la asistencia proyectando entre 2,500 y 3,000 visitantes frente a los 2,000 registrados en 2025.

PUBLICIDAD

Expo internacional y primera graduación del CECAP

Este año, Expocalzado marca un hito al recibir expositores de Brasil, Ecuador, México, Colombia, Perú, Italia y Centroamérica, quienes compartirán sus experiencias en moda, análisis de mercado y diseño, a través de conferencistas internacionales como el mexicano Édgar Mora y el especialista Josué Arrecis.

Expocalzado Chispudos 2026 busca superar Q30 millones en transacciones comerciales y proyecta entre 2,500 y 3,000 visitantes.
La feria de calzado reunió expositores de Brasil, Ecuador, México, Colombia, Perú, Italia y Centroamérica para abordar moda, mercado y diseño. (Cámara de Industria de Guatemala)

Otra novedad relevante es la primera graduación del CECAP, el Centro de Capacitación impulsado por GRECALZA junto con INTECAP, que certifica a 60 nuevos técnicos en diseño de calzado, incluidos 15 de la región occidental. Este logro refleja la apuesta por la profesionalización y el desarrollo del talento local.

Desafíos y cifras de una industria estratégica

De acuerdo con datos de GRECALZA, la industria del calzado en Guatemala genera alrededor de 35,000 empleos formales, produce 22 millones de pares al año y distribuye más de Q1,470 millones en salarios. Sin embargo, enfrenta la amenaza del comercio ilegal: siete de cada diez pares de zapatos vendidos en el país no cumplen la legislación vigente, afectando la competitividad de las empresas formales.

PUBLICIDAD

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, hizo un llamado a fortalecer la industria formal: “Guatemala necesita más industria formal, que agregue valor, exporte con identidad, invierta en tecnología y genere empleo de calidad. El calzado es ejemplo de ese modelo de desarrollo”.

Expocalzado Chispudos 2026 busca superar Q30 millones en transacciones comerciales y proyecta entre 2,500 y 3,000 visitantes.
GRECALZA e INTECAP realizaron la primera graduación del CECAP con 60 nuevos técnicos en diseño de calzado, incluidos 15 de la región occidental. (Cámara de Industria de Guatemala)

La feria busca superar los Q30 millones en transacciones comerciales incluyendo ventas directas, exportaciones y acuerdos a futuro, reafirmando su papel como motor de negocios y desarrollo para la industria del calzado guatemalteco.

En la edición de 2025, la feria registró la asistencia de alrededor de 2 mil personas. Para este año, se proyecta recibir entre 2,500 y 3,000 visitantes durante los tres días de actividades.

Homenaje

El punto más emotivo de la jornada fue el homenaje póstumo al empresario guatemalteco Carmelo Torrebiarte, miembro vital de la Gremial del Calzado y de la Junta Directiva, recientemente fallecido. Allison Almorza, presidente de Expocalzado, anunció en su honor la creación del Premio Carmelo Torrebiarte al Liderazgo y Excelencia en la Industria del Calzado, cuya primera entrega será en 2027.

El galardón distinguirá a quienes, como Torrebiarte, han impulsado el crecimiento y la grandeza de este sector fundamental para la economía nacional.

Expocalzado Chispudos 2026 busca superar Q30 millones en transacciones comerciales y proyecta entre 2,500 y 3,000 visitantes.
La Gremial de Fabricantes de Calzado y Productos Afines, GRECALZA, organizó Expocalzado 2026 junto a la Cámara de Industria de Guatemala. (Cámara de Industria de Guatemala)

En palabras de Almorza: “Hoy rendimos homenaje a Carmelo Torrebiarte, un hombre que dedicó su vida al calzado y que nos dejó un ejemplo de liderazgo y entrega. En su memoria, anunciamos el Premio Carmelo Torrebiarte al Liderazgo y Excelencia, que será entregado por primera vez en 2027. Su legado vive en cada uno de nosotros”.

Temas Relacionados

ExposicionesGuatemalaExpocalzadoIndustriaChispudosCarmelo TorrebiarteGremial de Fabricantes de Calzado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Dos contrabandistas mexicanos condenados tras abandonar a una salvadoreña que murió en el desierto de Nuevo México

Evelyn Esmeralda Villalta Márquez fue hallada sin vida en Santa Teresa, Nuevo México; dos guías mexicanos recibieron 46 meses de prisión federal

Dos contrabandistas mexicanos condenados tras abandonar a una salvadoreña que murió en el desierto de Nuevo México

Autoridades de Costa Rica reportan la caída de los 12 principales jefes narco del Caribe en tres años

El Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía vinculan la ofensiva contra las principales estructuras criminales con una reducción progresiva de los homicidios en Limón, tras revisar sus tácticas después del año más violento del país

Autoridades de Costa Rica reportan la caída de los 12 principales jefes narco del Caribe en tres años

Muere en ataque armado la tiktoker “La MiAmor” en una masacre con seis víctimas en Guatemala

El creador de contenido conocido como Pako subió el domingo 26 un mensaje en TikTok dedicado a su madre, mientras persiste la confusión inicial sobre si él estaba entre los fallecidos sin confirmación oficial

Muere en ataque armado la tiktoker “La MiAmor” en una masacre con seis víctimas en Guatemala

El Salvador logra doble oro histórico en tiro con arco compuesto en Santo Domingo 2026

La delegación de El Salvador vivió una jornada memorable en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al obtener dos medallas de oro en tiro con arco compuesto, tanto en la rama masculina como en la femenina, tras superar a México en ambas finales.

El Salvador logra doble oro histórico en tiro con arco compuesto en Santo Domingo 2026

El Salvador registra 53 casos importados de sarampión entre marzo y julio, según el Ministerio de Salud

Los datos oficiales muestran que el mayor repunte ocurrió entre el 21 y el 27 de junio, con 12 diagnósticos, mientras las autoridades mantienen la vigilancia para evitar contagios dentro del territorio

El Salvador registra 53 casos importados de sarampión entre marzo y julio, según el Ministerio de Salud

TECNO

PlayStation despeja el camino: God of War Laufey no competirá con GTA 6 y adelanta el retorno de Kratos

PlayStation despeja el camino: God of War Laufey no competirá con GTA 6 y adelanta el retorno de Kratos

Cómo activar el modo La Odisea y Spider-Man en WhatsApp

Si no hay internet, la letra H nos puede salvar: así funciona la versión antigua de 3G

Elon Musk cuestionó a los medios y relativizó el rechazo hacia su figura

Por qué si reinicias el router WiFi una vez a la semana tendrás mejor internet

ENTRETENIMIENTO

Así terminó el guardarropa de Charlize Theron en una película de Christopher Nolan por el bajo presupuesto

Así terminó el guardarropa de Charlize Theron en una película de Christopher Nolan por el bajo presupuesto

“Toy Story 5″ se convirtió en la película más taquillera de 2026: esto recaudó en todo el mundo

El día que Audrey Hepburn dejó clara su postura sobre la cirugía plástica: “Me gané todas mis arrugas”

Alan Ritchson contó cómo fue protagonizar “Motorcity”, la película sin diálogos: “Abrí el guion y solo había escenas de acción”

La derrota que llevó a Matt Damon a escribir ‘Good Will Hunting’ en los años 90: “Fue el verdadero impulso”

MUNDO

Cómo Escocia redujo la violencia y pasó de una crisis extrema a convertirse en uno de los países más seguros

Cómo Escocia redujo la violencia y pasó de una crisis extrema a convertirse en uno de los países más seguros

Asesinan a puñaladas a un adolescente de 17 años en un parque de Luton y detienen a dos sospechosos

El caso del exconvicto que cometió diez robos tras ser liberado y expuso las fallas del programa de salidas anticipadas en Reino Unido

El caso de Mark Carroll llega a su fase final: un jurado declaró culpable al acusado de apuñalarlo en Dublín

Una madre y su hija mueren en Essex al intentar auxiliar a un niño en el mar