Política

Crece la tensión diplomática: el gobierno de Brasil convocó al embajador argentino tras los dichos de Milei

El llamado al representante diplomático se suma a la medida previa de llamar a su enviado en Buenos Aires

Guardar
Google icon
La Cancillería brasileña llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires como señal de protesta diplomática
La Cancillería brasileña llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires como señal de protesta diplomática

El gobierno de Brasil convocó este domingo al embajador argentino en Brasilia para que brinde explicaciones tras las declaraciones consideradas ofensivas del presidente argentino Javier Milei hacia el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades. La medida fue confirmada por una fuente diplomática citada por la agencia AFP.

Durante un acto político realizado el sábado en San Paulo, Milei se refirió a Lula y a un magistrado de la Corte Suprema de Brasil con términos despectivos. El mandatario argentino calificó a Lula de “ladrón” y “presidiario” y llamó “basura calva” a un juez de la máxima instancia judicial brasileña.

PUBLICIDAD

La tensión entre ambos países aumentó cuando el gobierno brasileño, en una acción previa, conocida en la mañana de este domingo, había decidido llamar a consultas a su propio embajador en Buenos Aires.

Embajada argentina en brasilia
El embajador argentino Guillermo Daniel Raimondi es citado luego de la decisión brasileña de retirar temporalmente a su propio representante

La convocatoria del embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, se produjo poco después de que el canciller brasileño Mauro Vieira ordenara el llamado a consulta de su propio embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, una medida ya comunicada oficialmente a la representación diplomática argentina, según informaron a Infobae fuentes oficiales. Bitelli regresará a Brasil en las próximas horas.

PUBLICIDAD

El conflicto diplomático se intensificó tras la participación de Javier Milei en la convención del Partido Liberal en Sao Paulo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones del 4 de octubre. Durante su discurso, de aproximadamente 25 minutos, Milei acusó a Lula de ser responsable de un “Riesgo Lula” para Brasil, alegando que el país enfrenta una crisis de deuda por la falta de ajuste fiscal.

En el acto, Milei también respaldó a Jair Bolsonaro, a quien definió como “amigo injustamente encarcelado”. El exmandatario brasileño cumple prisión domiciliaria tras ser condenado por encabezar un intento de golpe de Estado en enero de 2023. Según fuentes diplomáticas, la intervención del presidente argentino fue interpretada en el gobierno de Lula como una injerencia en asuntos internos y una agresión inusual, ya que los insultos ocurrieron en territorio brasileño y se dirigieron tanto al jefe de Estado como a un magistrado de la Corte Suprema.

Javier Milei realiza un discurso en San Pablo con críticas a Luiz Inácio Lula da Silva y a un magistrado del Supremo Tribunal Federal (REUTERS/Jean Carniel)
Javier Milei realiza un discurso en San Pablo con críticas a Luiz Inácio Lula da Silva y a un magistrado del Supremo Tribunal Federal (REUTERS/Jean Carniel)

El presidente del Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, repudió los agravios dirigidos a Alexandre de Moraes. Además, integrantes del gabinete de Lula y dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT) criticaron el tono y el contenido del discurso de Milei. Edinho Silva, presidente nacional del PT, calificó de inadmisible que un jefe de Estado extranjero se refiriera en términos irrespetuosos a las instituciones brasileñas. Por su parte, José Guimarães, ministro de Relaciones Institucionales, expresó en X que esperaba que el mandatario argentino aprovechara su visita para “aprender que gobernar es cuidar a las personas, y no desmontar los derechos”.

El incidente generó preocupación en sectores políticos y empresariales argentinos debido a la importancia comercial de Brasil, principal socio de Argentina. Legisladores y dirigentes advirtieron que la disputa bilateral podría afectar el comercio, el empleo y la integración regional. El exembajador Jorge Argüello calificó la situación como “la mayor imprudencia diplomática desde 1983” y señaló que pone en riesgo la confianza construida desde la recuperación democrática.

La visita de Milei a Brasil no incluyó contactos con el gobierno de Lula y se centró exclusivamente en dirigentes del bolsonarismo. Fue recibido por el gobernador de San Pablo, Tarcísio Gomes de Freitas, y distinguido con la Orden de Ipiranga en grado de Gran Cruz.

Temas Relacionados

crisis diplomáticaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reacción de la oposición al conflicto diplomático entre Argentina y Brasil: “Es malo y riesgoso”

Dirigentes y legisladores criticaron las manifestaciones del Presidente, coincidieron en que una disputa con el país vecino puede deteriorar comercio, empleo e integración regional

La reacción de la oposición al conflicto diplomático entre Argentina y Brasil: “Es malo y riesgoso”

El exembajador Jorge Argüello advirtió que el conflicto con Brasil es “la mayor imprudencia” diplomática desde 1983

El ex representante ante Estados Unidos, Portugal y la ONU dijo a Infobae que el episodio rompe una política de Estado sostenida por más de cuatro décadas y pone en riesgo la confianza construida desde la democracia

El exembajador Jorge Argüello advirtió que el conflicto con Brasil es “la mayor imprudencia” diplomática desde 1983

Javier Milei acusó a Brasil de financiar la “campaña antiargentina”

El presidente volvió a apuntar contra el gobierno de Lula en medio de la escalada diplomática tras sus dichos en el acto de lanzamiento de campaña de Flávio Bolsonaro. El país vecinos llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires

Javier Milei acusó a Brasil de financiar la “campaña antiargentina”

Tensión entre Argentina y Brasil tras los dichos de Milei: “Fue innecesario y va a tener un impacto negativo”, advirtió Diego Guelar

El ex embajador en Brasil, Estados Unidos y China cuestionó la exposición del Presidente en plena campaña de Flávio Bolsonaro y señaló que el tono del discurso dañará el vínculo institucional

Tensión entre Argentina y Brasil tras los dichos de Milei: “Fue innecesario y va a tener un impacto negativo”, advirtió Diego Guelar

El massismo alertó que la confrontación con Brasil impacta en la economía argentina

Legisladores y dirigentes del Frente Renovador señalaron que detrás del vínculo bilateral hay miles de empresas y puestos de trabajo, y reclamaron bajar la tensión con el gobierno de Lula da Silva para proteger producción, comercio e inversiones

El massismo alertó que la confrontación con Brasil impacta en la economía argentina

DEPORTES

“Creo que conseguimos muchas cosas”: la reflexión de Lisandro Martínez que provocó una ovación y su singular revelación sobre Messi

“Creo que conseguimos muchas cosas”: la reflexión de Lisandro Martínez que provocó una ovación y su singular revelación sobre Messi

Se confirmó la final del Inter Miami en la que Messi puede sumar su primer título tras el Mundial: el trofeo que nunca ganó

“Es un capítulo muy emocionante para mí”: el impensado trabajo que aceptó Cristiano Ronaldo tras el Mundial

Independiente venció 2-0 a Estudiantes como visitante en su debut en el Torneo Clausura

“La mejor parte de mi vida”: el álbum de fotos de vacaciones del Cuti Romero mientras se define su futuro tras el Mundial

TELESHOW

El emotivo mensaje de la mamá de Gaspi luego de que Ibai Llanos lo homenajeó en La Velada del Año

El emotivo mensaje de la mamá de Gaspi luego de que Ibai Llanos lo homenajeó en La Velada del Año

El guiño irónico de Mauro Icardi en Milán que volvió a encender su pelea judicial con Wanda Nara: “¿Puedo cenar?"

Murió Claudio Fernández, actor y jurado de los Premios Hugo que dejó huella en el teatro argentino

Hilda Lizarazu se suma a los festejos por los 20 años de Juan Rosasco en Banda con el tema “Astronauta”

Pablo Novak recordó una experiencia de hace 30 años: “Sentí culpa por no corresponder el amor de un amigo gay”

INFOBAE AMÉRICA

Expocalzado 2026 prevé mover más de Q30 millones en negocios de la industria en Guatemala

Expocalzado 2026 prevé mover más de Q30 millones en negocios de la industria en Guatemala

Capturan a mexicano acusado de retirar más de 7 mil dólares en cajeros automáticos en Honduras

Partidos de oposición salvadoreños anuncian sus fórmulas presidenciales para las elecciones de 2027

El Salvador registra un alza de 4.5 % en las remesas del primer semestre de 2026

El Ejército de Estados Unidos dio por concluida su misión en Venezuela tras un mes de asistencia por el doble terremoto