Salud

Qué caracteriza a la dieta sueca y cuáles son los beneficios que se asocian con una mejor salud cardiovascular

Un informe divulgado por The Telegraph analizó cómo las costumbres culinarias del país escandinavo, basadas en productos frescos, fermentados y de temporada, despertaron el interés de especialistas por su vínculo con distintos indicadores de bienestar físico y metabólico

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Un hombre sueco barbudo de pie detrás de una mesa rústica repleta de patatas, ortigas, espárragos, ruibarbo, pescados, pan, kéfir, verduras y bayas.
Suecia destaca mundialmente por su dieta tradicional basada en alimentos de temporada, técnicas ancestrales y la filosofía lagom (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suecia, con sus paisajes ásperos y estaciones extremas, amasa una larga tradición culinaria que hoy centra la atención internacional. El chef Niklas Ekstedt, referente gastronómico, creció en Järpen, un pueblo de 900 habitantes donde la alimentación era pura estrategia de supervivencia.

El clima exigente forzaba a la preservación: encurtidos, fermentaciones y conservas no eran moda, sino una necesidad cotidiana. Antes de la refrigeración, cada arándano, tubérculo y pieza de pescado debía almacenarse pensando en los meses de oscuridad.

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Ese legado forjó una cultura alimentaria asociada, según expertos en nutrición, a indicadores destacados de salud pública. Suecia figura entre los países con mayor esperanza de vida del mundo, con 83 años de promedio.

Consulta médica por obesidad, paciente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La población sueca disfruta una esperanza de vida de 83 años y una baja tasa de obesidad del 17 %, atribuida a su alimentación equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, registra una de las expectativas de vida saludable más altas de la Unión Europea, con 71 años, y una tasa de obesidad del 17 %, una de las más bajas del continente. Expertos atribuyeron estos resultados a los hábitos y características propias de su alimentación.

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El principio Lagom en la dieta sueca

Ekstedt señaló a The Telegraph que la alimentación sueca está influida por el concepto lagom, una filosofía basada en el equilibrio y la moderación, que promueve evitar tanto los excesos como las privaciones en la vida cotidiana.

Ekstedt recordó su infancia junto a la comunidad indígena sami, donde aprendió técnicas de pesca, caza y recolección en un entorno marcado por la ausencia de alimentos ultraprocesados. Según explicó, la dieta sueca tradicional se basa en productos integrales, locales y de temporada, como tubérculos, pescados grasos y cereales integrales.

Variedad estacional en la alimentación sueca

La composición de cada mesa varía con las estaciones. Primavera y verano traen papas, ortigas, espárragos, ruibarbo y arándanos silvestres. Cuando se instala el frío, aparecen la remolacha, el kale, el repollo y los arándanos rojos. El pescado azul, salmón, caballa y arenque en escabeche, el pan crujiente de centeno y el kéfir se mantienen presentes durante todo el año.

Ilustración médica de una arteria con placa obstructiva y glóbulos rojos, junto a la anatomía del sistema cardiovascular humano.
La fibra presente en vegetales y cereales integrales ayuda a reducir el colesterol LDL, asociado al riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutricionista sueca Sofia Antonsson resaltó el valor del método y no solo de los ingredientes. Afirmó a The Telegraph que “intentamos cocinar las verduras durante poco tiempo para que conserven su textura crujiente, sus nutrientes y su fibra dietética”.

Esa fibra ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) al favorecer su eliminación durante la digestión. A su vez, los ácidos grasos omega-3 presentes en el pescado azul y el aceite de colza demostraron beneficios sobre el colesterol no-HDL (medida que engloba todas las partículas grasas asociadas al riesgo cardiovascular) además de contribuir a la salud del corazón.

Estudios citados por Antonsson vinculan el consumo regular de salmón, arenque y caballa con un menor riesgo de cardiopatía coronaria y de mortalidad por todas las causas.

Fermentación, salud intestinal y mental

La fermentación y el encurtido proveen probióticos fundamentales para la digestión y la absorción de nutrientes. Kéfir, arenque en escabeche, salmón curado y verduras fermentadas suministran de forma rutinaria estas bacterias beneficiosas.

Mesa de madera rústica con kéfir, salmón ahumado, pan artesanal y frascos de vegetales fermentados como chucrut, zanahorias, pepinillos y kimchi, además de arenques y salsas.
Los alimentos fermentados y encurtidos, como el kéfir y el arenque en escabeche, aportan probióticos asociados con una mejor salud digestiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los impactos van más allá del aparato digestivo. Un estudio publicado en la revista científica American Journal of Clinical Nutrition demostró que consumir un puñado de arándanos al día mejora la cognición, la memoria y el tiempo de reacción, efecto atribuido a las antocianinas, antioxidantes naturales.

Otras investigaciones apuntaron a que los alimentos fermentados benefician al cerebro a través del denominado eje intestino-cerebro, incidiendo en el estado de ánimo y la función cognitiva.

Relación de la dieta nórdica con el sueño

Uno de los beneficios menos anticipados de la dieta nórdica es la mejora en la calidad del sueño. Una investigación citada por el medio británico asoció una elevada adherencia a este patrón alimentario con una mejor calidad del descanso y menor incidencia de trastornos para dormir.

Otros estudios relacionaron el consumo habitual de tubérculos, cereales integrales y frutos rojos con síntomas de insomnio menos marcados.

Una mujer con cabello oscuro yace de lado en una cama con sábanas grises, durmiendo. La luz del sol entra por una ventana a la izquierda, proyectando sombras suaves.
Especialistas destacaron que los omega-3 y los cereales integrales aportan nutrientes vinculados con un descanso más estable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antonsson atribuyó estos beneficios a la alta densidad nutricional de la dieta sueca. Según explicó a The Telegraph, este modelo alimentario incluye nutrientes que favorecen el descanso, como los ácidos grasos omega-3 y los cereales integrales, que aportan energía de manera sostenida y ayudan a evitar caídas bruscas de azúcar en sangre.

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