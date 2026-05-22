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Cami Homs sorprendió al mostrar el hábito que retomó de su etapa junto a Rodrigo De Paul: “¿Me bancarían?"

La influencer compartió una story donde planteó retomar contenidos que realizaba mientras vivía en Europa y había abandonado

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Cami Homs sorprendió al revelar si le daría una segunda oportunidad a Rodrigo de Paul: "Te lo tenés que permitir"
Cami Homs retomó una de sus actividades favoritas de su época con Rodrigo De Paul

A cinco años de su separación de Rodrigo De Paul, Cami Homs sorprendió a sus seguidores al recuperar una costumbre que marcó una etapa significativa en su vida: la cocina. Durante su relación con el mediocampista campeón del mundo, la modelo compartió numerosos momentos culinarios, en especial mientras vivía en Italia junto al padre de sus hijos mayores. Aquella faceta, que había quedado en el recuerdo de sus primeros seguidores, reapareció ahora de manera inesperada en sus redes sociales.

Lejos de limitarse a su trabajo como modelo y a las campañas de moda, Homs decidió volver a mostrar su interés por la gastronomía. En una reciente historia de Instagram, la modelo planteó a su comunidad la posibilidad de retomar la publicación de recetas, una iniciativa que la caracterizó durante su estadía en Europa. “Hace unos días vengo pensando en volver a publicar recetas, ¿me bancarían?”, escribió, acompañando el mensaje con una imagen en la que se la observa en plena preparación de un plato en su cocina.

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Para reforzar esa idea, Homs compartió un collage de fotografías de sus antiguas creaciones culinarias y evocó con añoranza la cuenta de cocina que gestionaba mientras residía en Italia. “¿Me creen que este era mi Instagram de cocina cuando vivía en Italia? Era mi bebé”, comentó, aludiendo al vínculo emocional que mantenía con ese proyecto personal.

La respuesta de sus seguidores no tardó en llegar y fue abrumadoramente positiva. Motivada por el entusiasmo, Homs publicó una nueva receta: una torta invertida de manzana, un clásico de su repertorio que volvió a presentar con un paso a paso detallado. En la publicación, expresó: “Los que me conocen saben que la cocina significa mucho para mí. Es una de las maneras más lindas de dar amor. ¿Qué mejor que volver a compartirlo con ustedes? Vuelvo con esta torta que los que me siguen hace muchos años ya conocen y seguramente han hecho”.

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El emotivo posteo de Cami Homs tras quedar en el segundo puesto en la final de Bake Off Famosos
Cami Homs retoma su pasión por la cocina y sorprende a sus seguidores con recetas caseras en redes sociales

Los mensajes de apoyo y entusiasmo inundaron su perfil. Muchos seguidores manifestaron cuánto extrañaban los contenidos gastronómicos y celebraron esta vuelta a una de sus pasiones. Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como: “Hace años que espero tu regreso con las recetas”, “Quiero hacerla, se ve increíble” y “Qué delicia, Cami”. La interacción evidenció el impacto que tuvo en su audiencia la recuperación de esta faceta.

El interés de Homs por la cocina no solo se mantiene en el ámbito personal. Tiempo atrás, su participación en el programa Bake Off Famosos fortaleció ese vínculo y le permitió mostrar su dedicación frente a un público más amplio. Durante el certamen, logró llegar hasta la final y recibió reconocimiento por su compromiso y la pasión con la que asumió cada desafío culinario. Ese recorrido consolidó su lugar dentro del mundo gastronómico y potenció el regreso de sus recetas a las redes sociales.

Bake Off Cami Homs
La experiencia de Cami Homs en Bake Off Famosos consolidó su fama en el mundo gastronómico y televisivo argentino

A finales de 2024, la final de Bake Off Famosos (Telefe) dejó no solo una ganadora, sino también momentos cargados de emoción y gratitud. Cami Homs, quien se destacó a lo largo del certamen con su esfuerzo y dedicación, compartió en aquel entonces un conmovedor mensaje en redes sociales tras quedar en segundo lugar frente a Cande Molfese. En sus palabras, la modelo dejó en claro cuánto significó esta experiencia en su vida. Además, fue sorprendida con un sinfín de comentarios celebrando su logro y tildándola como la “ganadora del pueblo”.

No puedo explicar con palabras lo feliz que me hizo este programa. Como todos escucharon, podía tener el peor de mis días y entrar ahí era todo felicidad”, expresó Cami en su cuenta de Instagram, dejando entrever que el reality fue un refugio y una fuente de alegría en momentos difíciles. El posteo de la modelo incluyó una serie de imágenes que reflejaron a la perfección lo que fue su paso por el programa de pastelería.

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