Fin de semana largo: qué documentos del auto, físicos o digitales, es obligatorio llevar para evitar multas en la ruta

Miles de personas salen a la ruta durante los fines de semana largos, en medio de controles vehiculares reforzados en distintos corredores turísticos. (Freepik)

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, miles de personas se preparan para salir a la ruta y aprovechar algunos días de descanso. En ese contexto, los controles vehiculares suelen reforzarse en los accesos, autopistas y corredores turísticos de todo el país, con verificaciones que incluyen tanto el estado general del vehículo como la documentación exigida por la normativa vigente.

Antes de iniciar el viaje, una de las principales recomendaciones es revisar que todos los papeles estén vigentes y disponibles para ser presentados ante cualquier control. Aunque en los últimos años se incorporaron herramientas digitales para simplificar algunos trámites, las obligaciones establecidas por la Ley Nacional de Tránsito continúan siendo las mismas y el incumplimiento puede derivar en multas, retención de documentación e incluso en la imposibilidad de continuar circulando.

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Qué documentación puede exigir un control vial

Uno de los documentos básicos que debe llevar cualquier conductor es el Documento Nacional de Identidad (DNI). Las autoridades pueden solicitarlo para verificar identidad y domicilio, y en la mayoría de los controles se exige el formato físico. Circular sin el DNI actualizado puede generar sanciones y complicaciones durante el viaje.

Junto con el documento personal, también es obligatorio contar con una licencia de conducir vigente y habilitante para el tipo de vehículo que se maneja. A diferencia del DNI, la licencia sí puede exhibirse en formato digital mediante la aplicación oficial del Gobierno, siempre que el sistema permita visualizar correctamente su vigencia. Además, debe haber sido emitida por la misma jurisdicción que figura en el domicilio del conductor.

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La licencia de conducir puede exhibirse en formato digital, aunque las autoridades recomiendan verificar previamente su correcta visualización.

En cuanto a la documentación del vehículo, la cédula de identificación automotor sigue siendo uno de los requisitos centrales para circular. Aunque existe una versión digital disponible en la aplicación Mi Argentina, muchas jurisdicciones todavía solicitan el documento impreso, por lo que se recomienda viajar con ambas alternativas disponibles.

Si quien conduce no es el titular del vehículo y éste no viaja presente, también puede requerirse una autorización de manejo. Ese permiso puede gestionarse de manera digital y permite habilitar a terceros para utilizar el automóvil.

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Otro de los documentos indispensables es el comprobante del seguro automotor vigente. La póliza debe acreditar cobertura activa frente a daños o siniestros y puede ser solicitada en cualquier operativo vial. Si bien suele aceptarse la versión digital, llevar una copia impresa puede resultar útil en zonas con baja conectividad o ante controles donde se solicite respaldo físico.

La VTV y los requisitos del vehículo

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) o la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), según corresponda en cada jurisdicción, también forma parte de la documentación exigida para circular. Este certificado acredita que el vehículo cumple con las condiciones mecánicas y de seguridad establecidas para transitar por la vía pública.

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Además del comprobante, la oblea correspondiente debe estar adherida en el parabrisas. Circular con la verificación vencida constituye una infracción y puede derivar tanto en multas como en restricciones para continuar el viaje.

La Verificación Técnica Vehicular debe estar vigente y la oblea correspondiente tiene que permanecer visible en el parabrisas.

Las chapas patente también deben encontrarse en buen estado, correctamente colocadas y perfectamente legibles. Las autoridades consideran infracción circular con placas deterioradas, alteradas o fuera de término en caso de patentes provisorias.

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Aunque no se trata de un requisito obligatorio en todo el país, en algunas provincias también pueden solicitar el comprobante de pago de la patente automotor. Llevar esa constancia puede evitar demoras durante los controles.

Los elementos de seguridad que deben estar dentro del auto

Además de la documentación, los controles suelen incluir una revisión de los elementos de seguridad obligatorios que deben encontrarse dentro del vehículo antes de salir a la ruta.

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Entre ellos figura el matafuegos con carga vigente, que debe estar correctamente sujeto y accesible dentro del habitáculo. También se exigen dos balizas triangulares para señalizar el vehículo en caso de emergencia sobre la calzada.

Otro de los elementos requeridos es el chaleco reflectivo, pensado para mejorar la visibilidad del conductor cuando debe descender del vehículo en banquinas o zonas de poca iluminación. A eso se suman las herramientas básicas necesarias para cambiar un neumático, como el gato hidráulico y la llave cruz o llave para retirar bulones. En los autos que utilizan tuercas de seguridad, también es necesario llevar el adaptador correspondiente.

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Qué puede pasar si falta documentación

No contar con alguno de los documentos obligatorios puede traer distintas consecuencias según la jurisdicción y el tipo de infracción detectada durante el control.

Circular sin la documentación obligatoria o con papeles vencidos puede derivar en multas y otras sanciones durante los controles viales. (Canva)

Las sanciones van desde multas económicas hasta la retención de documentación o la prohibición de continuar circulando hasta regularizar la situación. En algunos casos, incluso puede disponerse la retención preventiva del vehículo.

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Los operativos suelen intensificarse especialmente durante vacaciones, feriados y fines de semana largos, cuando aumenta el flujo de vehículos en rutas nacionales y provinciales. Por eso, antes de emprender el viaje, resulta clave verificar que toda la documentación esté vigente y que los elementos de seguridad obligatorios se encuentren dentro del auto.

También es importante tener en cuenta que, si bien la Ley Nacional de Tránsito establece requisitos mínimos para todo el país, cada provincia puede sumar exigencias particulares o solicitar determinados documentos en formato físico. Por ese motivo, muchos conductores optan por llevar tanto las versiones digitales como impresas de la documentación para evitar inconvenientes durante el recorrido.