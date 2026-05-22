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Pep Guardiola deja el Manchester City tras 10 temporadas: el principal candidato a reemplazarlo

El director técnico español marcó una era en el conjunto ciudadano

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Pep Guardiola sentado, con las manos entrelazadas, flanqueado por seis trofeos de fútbol plateados grandes sobre pedestales cubiertos de tela oscura
Pep Guardiola dejará el Manchester City tras 10 temporadas

El ciclo de Pep Guardiola al frente del Manchester City Football Club llegará a su fin tras diez temporadas en el cargo, según informó este jueves el club inglés a través de un comunicado oficial. El anuncio señala el cierre de una etapa en la que el entrenador catalán condujo al equipo a los mayores éxitos de su historia reciente. El principal candidato para ocupar el banquillo es Enzo Maresca, quien supo ser ayudante de Guardiola y condujo al Chelsea en el Mundial de Clubes.

La noticia sobre la salida de Guardiola fue difundida en los canales oficiales del Manchester City, donde se destacó el legado que deja el entrenador desde su llegada en 2016. El club de Manchester subrayó que bajo la conducción del técnico español, la institución logró un salto competitivo sin precedentes en la Premier League y el panorama europeo.

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Durante su gestión, Guardiola obtuvo múltiples títulos nacionales, entre ellos varias ligas inglesas, copas y la tan ansiada UEFA Champions League. El comunicado de la organización británica remarca que el equipo alcanzó “niveles de excelencia deportiva” y una identidad de juego que se convirtió en referencia tanto en Inglaterra como en el resto del continente.

Este video presenta un mensaje de Pep Guardiola, director técnico del Manchester City. Las imágenes muestran vistas de la ciudad de Manchester, incluyendo su skyline con edificios modernos y el Manchester Arena. Guardiola aparece en el estadio aplaudiendo junto a la afición. El metraje hace referencia al ataque en el Manchester Arena. La pieza concluye con la firma de Guardiola. Es una producción de la organización deportiva.

Según detalló el propio club, Pep Guardiola comunicó su decisión tras una serie de conversaciones con la directiva. El entrenador agradeció a los aficionados y a los jugadores por el apoyo recibido a lo largo de estos años. “Ha sido un privilegio dirigir al Manchester City durante una década. Estoy orgulloso de lo que logramos juntos”, expresó el técnico en palabras difundidas por la entidad.

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El entrenador catalán, reconocido por su estilo de juego ofensivo y su apuesta por la posesión del balón, deja una marca profunda en la estructura deportiva y cultural del club. El conjunto ciudadano enfatizó que el ciclo de Guardiola será recordado por la consolidación de una filosofía futbolística y la obtención de logros históricos para la institución.

Enzo Maresca asoma como la principal opción para reemplazar a Pep Guardiola en el Manchester City (REUTERS/David Klein)
Enzo Maresca asoma como la principal opción para reemplazar a Pep Guardiola en el Manchester City (REUTERS/David Klein)

En cuanto al futuro inmediato, el club inglés identificó a Enzo Maresca como el principal candidato para suceder a Guardiola. El italiano, quien actualmente se encuentra libre tras su experiencia en Chelsea, cuenta con antecedentes en la estructura técnica del propio Manchester City, donde trabajó como asistente del primer equipo. Esta experiencia previa en el club lo posiciona como una opción natural para continuar con el proyecto deportivo iniciado en 2016.

La directiva de la organización manifestó su confianza en que la transición se realizará de forma ordenada y con la mirada puesta en mantener la competitividad del equipo en la Premier League y las competiciones internacionales. “Nuestro objetivo es asegurar que el legado de excelencia establecido en estos años tenga continuidad”, indicó el club en su anuncio.

La salida de Guardiola marca el final de una era en la que el equipo consolidó una hegemonía en el fútbol inglés y alcanzó protagonismo en los principales torneos del continente. Bajo su dirección, el Manchester City obtuvo trofeos y batió récords, además de promover el desarrollo de jóvenes talentos y fortalecer la cantera.

Bajo su mando, el City conquistó seis Premier League, una Champions League, 3 FA Cup, 5 Copa de la Liga, 3 Community Shield, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes. Dirigió a los Ciudadanos en 592 partidos, cosechando 416 victorias, 87 empates y solamente 89 derrotas.

La gestión del técnico catalán también se caracterizó por una renovación constante de la plantilla y la incorporación de figuras internacionales. El club inglés destacó la capacidad de Guardiola para adaptar sus esquemas tácticos y responder a los desafíos competitivos de cada temporada.

La entidad confirmó que en los próximos días se brindarán detalles adicionales sobre el proceso de transición y la eventual designación del nuevo entrenador. Mientras tanto, los aficionados del Manchester City se preparan para despedir a uno de los técnicos más influyentes en la historia reciente del club.

El club agradeció expresamente a Pep Guardiola por “su dedicación, profesionalismo y compromiso con la excelencia”, y aseguró que su legado permanecerá como referencia para las futuras generaciones de jugadores y entrenadores.

De acuerdo con el comunicado de la organización, el proceso de sucesión busca “garantizar la estabilidad y la ambición deportiva” de cara a los próximos desafíos. El club cerrará así una etapa marcada por el liderazgo de Guardiola y abrirá una nueva fase con el objetivo de sostener su protagonismo en la élite del fútbol europeo.

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