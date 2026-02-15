Salud

5 alimentos fermentados que aportan más probióticos que el kéfir, según expertos

Especialistas y organismos médicos destacan que algunos productos contienen una mayor y más diversa comunidad de microorganismos beneficiosos para la microbiota intestinal que los tradicionales derivados lácteos como el kéfir

Los alimentos fermentados como chucrut, miso y kombucha aportan más probióticos que el kéfir, fortaleciendo la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por el cuidado de la microbiota intestinal ha impulsado la incorporación de alimentos fermentados en la dieta cotidiana. Según The Independent, existe un creciente consenso entre especialistas y organismos internacionales acerca de los beneficios de estos productos, que aportan probióticos capaces de fortalecer las defensas naturales del organismo y mejorar la salud digestiva.

Más allá del tradicional kéfir, surgen alternativas de origen vegetal y preparaciones clásicas que, incluso, ofrecen una mayor diversidad de bacterias beneficiosas.

El auge de alimentos fermentados responde a la búsqueda de estrategias nutricionales para fortalecer la microbiota, el conjunto de microorganismos vivos que habitan el aparato digestivo. Según la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO) y la Clínica Universidad de Navarra, el consumo de probióticos contribuye a restablecer la flora intestinal tras tratamientos con antibióticos o en condiciones como el síndrome de intestino irritable.

También favorece la absorción de nutrientes y refuerza el sistema inmunológico.The Independent detalla que el espectro de productos disponibles no solo abarca lácteos, sino también opciones vegetales y preparaciones tradicionales de distintas regiones del mundo.

1. Chucrut

Un plato de chucrut preparado con repollo fermentado, un acompañamiento tradicional rico en probióticos y sabor. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es un alimento fermentado típico de Alemania y otros países de Europa Central. Se elabora a partir de hojas de repollo cortadas finamente y fermentadas en salmuera.

Esta fermentación natural produce una alta concentración de bacterias del género Lactobacillus, que contribuyen al equilibrio de la microbiota intestinal. Según especialistas en gastroenterología, consultados por The Independent, el consumo regular de chucrut puede ayudar tanto en el control del apetito como en la regulación de la glucosa en sangre. Además, se valora por su bajo aporte calórico y su versatilidad en la cocina.

3. Miso

Es una pasta fermentada elaborada con soya, sal y cereales, tradicional en la cocina de China y muy popular en Japón. Se utiliza en sopas, salsas y aderezos, y destaca por su aporte de probióticos y su capacidad para enriquecer los sabores en la alimentación diaria.

El miso es una pasta fermentada de soya, sal y cereales, muy utilizada en la cocina china y japonesa tradicional

De acuerdo con especialistas en nutrición de la Escuela de Medicina de Harvard, el miso amplía la paleta de alimentos fermentados disponibles para quienes buscan diversificar su ingesta de microorganismos vivos y mejorar la salud digestiva. Por su bajo contenido en grasas y alto contenido de proteínas vegetales, el miso también resulta adecuado para dietas equilibradas.

3. Kombucha

Es una bebida fermentada preparada a partir de té verde endulzado y una colonia simbiótica de bacterias y levaduras (SCOBY). Según la Organización Mundial de Gastroenterología, su origen se remonta a la medicina tradicional china, donde se valoraba por sus propiedades antioxidantes y su aporte de vitaminas y aminoácidos.

La kombucha es una bebida fermentada a base de té verde y una colonia simbiótica de bacterias y levaduras denominada SCOBY (Imagen Ilustrativa Infobae)

La kombucha se investiga por su posible efecto depurativo y su capacidad para diversificar la flora intestinal. Algunos profesionales de la Clínica Universidad de Navarra recomiendan evitar su consumo en personas con antecedentes de candidiasis, debido al tipo de levaduras presentes en la bebida.

4. Pepinos agridulces artesanales

Los pepinos agridulces artesanales ofrecen una fuente vegetal relevante de probióticos. Se obtienen mediante fermentación en salmuera y, si no se someten a procesos de pasteurización, conservan una alta densidad de microorganismos vivos.

Pepinos agridulces artesanales aportan probióticos vivos y constituyen una alternativa vegetal para quienes buscan prescindir de lácteos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de la Escuela de Medicina de Harvard advierten que estos encurtidos deben consumirse con precaución en personas sensibles a los alimentos ácidos, debido a su pH bajo. No obstante, representan una alternativa vegetal a los lácteos para quienes buscan beneficios digestivos y diversidad en la dieta.

5. Yogur de garbanzos

El yogur de garbanzos se consolida como una opción vegetal con características probióticas y textura cremosa. Este producto, elaborado a base de garbanzos fermentados, ofrece una alternativa apta para quienes evitan los lácteos y buscan beneficios digestivos.

Nutricionistas de la Clínica Universidad de Navarra señalan que el yogur de garbanzos aporta microorganismos vivos y nutrientes esenciales, ampliando las posibilidades para quienes desean cuidar la microbiota intestinal desde una perspectiva vegetal.

El yogur de garbanzos combina textura cremosa y microorganismos vivos, ampliando las opciones probióticas para quienes evitan productos lácteos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Escuela de Medicina de Harvard distingue entre probióticos y prebióticos. Los probióticos son microorganismos vivos presentes en los alimentos fermentados, mientras que los prebióticos son componentes alimentarios no digeribles que estimulan el crecimiento de bacterias saludables en el intestino. Ambos resultan fundamentales para el mantenimiento de la salud digestiva y la vitalidad de la microbiota.

La diversidad de alimentos fermentados disponibles permite adaptar la dieta a diferentes preferencias y necesidades nutricionales. La evidencia recopilada por la Organización Mundial de Gastroenterología y la Clínica Universidad de Navarra subraya el papel de estos productos en el bienestar general y la prevención de desequilibrios intestinales.

