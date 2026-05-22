Múltiples sorpresas en la lista de Inglaterra para el Mundial: ausencias estelares, caras nuevas y ¡los Beatles!

Con sorpresas, Inglaterra anunció su lista para el Mundial

La selección de Inglaterra presentó una convocatoria para el Mundial de 2026 marcada por sorpresas y ausencias de figuras reconocidas. El entrenador Thomas Tuchel tomó la decisión de dejar fuera a futbolistas como Phil Foden, Cole Palmer y Trent Alexander-Arnold, generando debate en torno al criterio del seleccionador para afrontar el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La lista definitiva de Inglaterra incluyó nombres inesperados y algunas reincorporaciones. Entre las novedades más destacadas figura la presencia de Djed Spence, lateral de Tottenham Hotspur, y el regreso de Jordan Henderson, quien a sus 35 años apenas sumó minutos de juego en la reciente temporada. El ataque contará con Ivan Toney, máximo goleador de la liga saudí tras anotar 42 goles, quien retorna al seleccionado tras cumplir una sanción por apuestas deportivas.

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Thomas Tuchel, en su primera gran convocatoria como seleccionador, optó por marginar a Phil Foden y Cole Palmer debido a la falta de regularidad en sus actuaciones recientes. Palmer, afectado por una lesión inguinal, no logró continuidad, mientras que Foden perdió protagonismo en el Manchester City, a pesar de una recuperación en el tramo final del curso.

Thomas Tuchel apostó por dejar a varios nombres de peso fuera de la lista de Inglaterra para el Mundial (REUTERS/Paul Childs)

La exclusión de Trent Alexander-Arnold sorprendió por la situación de los laterales en el equipo. La lista no incluye a otros habituales como Ben White, baja por lesión, ni a Kyle Walker, retirado de la escena internacional. En su lugar, Tuchel eligió a Reece James, Tino Livramento —todavía en proceso de recuperación física— y Djed Spence, cuyo club afronta la amenaza del descenso en la liga inglesa.

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La medular de Inglaterra destaca por la combinación de juventud y experiencia. Jude Bellingham, figura del Real Madrid, encabeza un grupo de centrocampistas donde también aparece Declan Rice del Arsenal y el joven Kobbie Mainoo de Manchester United. Morgan Rogers y Eberechi Eze se suman como alternativas ofensivas, mientras que la abundancia de opciones en la mediapunta dejó fuera a Morgan Gibbs-White, máximo goleador inglés de la Premier League con 14 tantos.

En la delantera, la convocatoria volvió a confiar en el capitán Harry Kane, quien milita en el Bayern Múnich, y en Marcus Rashford, que viene de una campaña en Barcelona. El grupo de atacantes se completa con jugadores como Ollie Watkins, Bukayo Saka, Noni Madueke y Anthony Gordon. El regreso de Ivan Toney aporta una variante goleadora relevante tras su destacada actuación en Arabia Saudita.

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El bloque defensivo cuenta con futbolistas experimentados como John Stones y la inclusión de jóvenes como Jarell Quansah de Bayer Leverkusen y Nico O’Reilly de Manchester City. La portería queda a cargo de Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

La preparación de Inglaterra contempla dos amistosos previos al debut en el Mundial. El equipo enfrentará a Nueva Zelanda el 6 de junio y a Costa Rica el 10, ambos partidos programados en territorio estadounidense. El estreno en el torneo será el 17 de junio frente a Croacia, seguido de los compromisos ante Ghana el 23 y Panamá el 27, en el marco del Grupo L.

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La lista también dejó fuera a Harry Maguire, central habitual en torneos anteriores, lo que representa un cambio significativo respecto a las últimas convocatorias. La apuesta por jugadores en crecimiento y la inclusión de futbolistas de diversas ligas europeas y asiáticas reflejan la intención de Tuchel de renovar el plantel y adaptar su estilo a las exigencias del fútbol mundial actual.

“Estaba seguro de que podría haber tenido un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido.Me han dejado sorprendido y destripado por la decisión.No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de los años. Les deseo a los jugadores todo lo mejor este verano", escribió Maguire en su cuenta de Instagram.

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Inglaterra llega al Mundial de 2026 con un plantel renovado y la expectativa de romper una sequía de seis décadas sin títulos importantes. El equipo buscará consolidar una nueva generación bajo la conducción de Thomas Tuchel, con el objetivo de avanzar en un grupo que presenta desafíos considerables desde la fase inicial.

El anuncio final de la nómina para disputar el torneo que se llevará adelante en Estados Unidos, Canadá y México fue lanzado en los canales oficiales de redes sociales del seleccionado inglés, con un video musicalizado por “Come Together”, el clásico de The Beatles, y contiene múltiples referencias a la icónica banda de Liverpool.

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La lista de Inglaterra para el Mundial:

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

Defensores: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Djed Spence (Tottenham Hotspur).

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Centrocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa), Kobbie Mainoo (Manchester United).

Delanteros: Harry Kane (Bayern Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle), Eberechi Eze (Arsenal).

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