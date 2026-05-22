9 hábitos diarios que reducen el dolor de espalda sin medicamentos, según una experta

El dolor de espalda se posiciona como una de las principales causas de incapacidad laboral en entornos urbanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de espalda afecta a millones de personas en la vida urbana moderna, consolidándose como una de las principales causas de incapacidad laboral y disminución del bienestar. Factores como el sedentarismo, el uso excesivo de dispositivos y las malas posturas han generado un repunte de estas molestias. Según reveló Olga Castañeda, diplomada en Nutrición y Dietética y profesora de Meditación-Mindfulness, en Sport Life, incorporar 9 hábitos diarios puede prevenir o reducir estos problemas de manera significativa.

Estos hábitos promueven el equilibrio postural y ofrecen una alternativa práctica frente a soluciones farmacológicas, incidiendo directamente en la calidad de vida.

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1. Cuidado y movilidad de los pies

El punto de partida para una postura corporal adecuada son los pies, por lo que se recomienda evitar el uso de calzado que los castigue, limitar las plantillas muy rígidas, dar espacio a los dedos y caminar descalzo cuando sea posible para fortalecer la musculatura intrínseca.

Esta práctica está totalmente respaldada por la Harvard Medical School y la American Podiatric Medical Association (APMA), cuyas investigaciones en The Journal of Foot and Ankle Research demuestran que caminar descalzo activa los receptores nerviosos y mejora el equilibrio, advirtiendo que una base de apoyo alterada por calzado inadecuado modifica la biomecánica de la marcha y transmite el impacto directamente a las rodillas y a la zona lumbar.

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2. Postura al caminar y uso de tecnología

Expertos en salud advierten sobre la importancia de mirar al frente al caminar para evitar desviaciones cervicales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creciente uso de teléfonos móviles provoca que muchas personas caminen mirando hacia abajo, incrementando el riesgo de dolores cervicales; por ello, se aconseja mirar al frente, mantener la cabeza erguida y estar atento al entorno para distribuir mejor el peso corporal.

Al respecto, un célebre estudio biomecánico publicado en Surgical Technology International demostró que inclinar la cabeza 60 grados para mirar una pantalla eleva el peso real sobre la columna cervical de 5 kg a casi 27 kg, un fenómeno que la Clínica Mayo clasifica como el síndrome del “Text Neck” (cuello de texto o tecnológico) y que requiere mantener los dispositivos a la altura de los ojos para evitar la rectificación de las vértebras y las contracturas crónicas.

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3. Uso correcto del sofá y la postura en casa

El ocio en casa suele asociarse al uso del sofá, pero es clave prestar atención a la postura al sentarse, apoyando correctamente la espalda y ajustando la pelvis para evitar posiciones desalineadas o deslizarse sobre superficies blandas que sobrecarguen la zona lumbar y torácica.

Los especialistas en ergonomía de la Cleveland Clinic explican que este hábito de sentarse “desparramado” borra la lordosis lumbar natural, estira en exceso los ligamentos espinales y aumenta la presión intradiscal en un 140% en comparación con estar de pie, acelerando significativamente el desgaste de los discos intervertebrales.

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4. Respiración profunda y su efecto en la espalda

Castañeda destaca que una respiración amplia y profunda es fundamental para movilizar la caja torácica y proteger la postura (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritmo de vida acelerado nos lleva a una respiración superficial que cierra el torso y limita la movilidad de la columna, por lo que realizar pausas para respirar de forma amplia y profunda ayuda a movilizar la caja torácica, mantener la alineación natural y reducir la tensión muscular por estrés.

Científicamente, esto se debe a que el principal músculo respiratorio, el diafragma, comparte inserciones anatómicas directas con las vértebras lumbares; según estudios del Journal of Physical Therapy Science y los National Institutes of Health (NIH), la respiración profunda activa la estabilidad del núcleo (core) y estimula el sistema parasimpático, reduciendo de inmediato la rigidez defensiva de la espalda.

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5. Distribuir el peso al llevar bolsos o mochilas

Cargar el bolso, mochila o cualquier bolsa siempre sobre el mismo hombro causa desajustes y asimetrías corporales, haciendo necesario cambiar de lado periódicamente, alternar los brazos y regular el ajuste de las correas para fomentar una distribución pareja del peso.

La American Chiropractic Association (ACA) y Johns Hopkins Medicine respaldan esta pauta al advertir que la carga asimétrica obliga a la columna a curvarse lateralmente para compensar el centro de gravedad, sometiendo al cuadrado lumbar y al trapecio a una contracción isométrica constante que deriva en espasmos y dolor crónico, por lo que recomiendan jamás cargar más del 10% del peso corporal en un solo lado.

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6. Postura y ajustes al conducir

Adoptar una postura correcta al volante es esencial para prevenir dolores lumbares y cervicales durante la conducción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permanecer al volante mucho tiempo exige ajustar correctamente el asiento, la distancia a los pedales y colocar el reposacabezas a la altura adecuada para favorecer el descanso de la parte superior de la espalda y poner freno al dolor derivado de la conducción.

De acuerdo con el Ergonomics Safety Research Institute de la Loughborough University y las directrices de la Clínica Mayo, la conducción prolongada expone al cuerpo a vibraciones de baja frecuencia que fatigan los músculos espinales rápidamente, haciendo indispensable un ajuste ergonómico preciso (rodillas sutilmente por encima de las caderas y el respaldo inclinado entre 100 y 110 grados) para que el asiento absorba el impacto mecánico y proteja los discos lumbares.

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7. Ejercicios para fortalecer el suelo pélvico

Trabajar el suelo pélvico no es exclusivo de un solo género, ya que integrar rutinas regulares de activación de esta musculatura profunda beneficia tanto a hombres como a mujeres, contribuyendo al equilibrio postural, al sostén corporal y a prevenir compensaciones que afecten la zona lumbar.

Las revisiones sistemáticas de la Cochrane Library confirman la efectividad clínica de este entrenamiento, mientras que Harvard Health Publishing explica que el suelo pélvico funciona como la “base” inferior de la estructura cilíndrica del core; si dicha base es débil, la pelvis pierde estabilidad y obliga a los músculos lumbares a trabajar el doble para mantener la postura, desencadenando lumbalgias crónicas.

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8. Posturas saludables al sentarse

Los especialistas recomiendan variar la postura y descruzar las piernas con frecuencia para evitar tensiones innecesarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cruzar las piernas por largos periodos o mantener la misma posición en la silla limita la movilidad y causa molestias en caderas y columna, siendo preferible variar la postura, descruzar las piernas con regularidad y adoptar posiciones alternativas como la de cuclillas durante algunos minutos al día para restaurar la flexibilidad.

Investigaciones en el European Spine Journal demuestran que cruzar las piernas rota la pelvis y desalinea el eje sagital de inmediato, mientras que la posición de cuclillas (deep squat) es reconocida por la NASA y estudios antropológicos como la postura de descanso natural del ser humano, ideal para descomprimir la zona lumbar, estirar los glúteos y devolver a las caderas su rango completo de movimiento.

9. Movimiento diario para prevenir el dolor de espalda

Los tratamientos farmacológicos logran solo un alivio momentáneo, ya que la carencia de movimiento es la causa principal de la molestia; por ello, la recomendación central es añadir actividad física a la rutina diaria, como salir a caminar, para contrarrestar el sedentarismo y mantener la espalda resistente.

El consenso médico global moderno, liderado por los macroestudios de la revista científica The Lancet (Low Back Pain Series), dicta que el reposo prolongado y los fármacos son contraproducentes para el dolor inespecífico, y se alinea con la Organización Mundial de la Salud (OMS) al determinar que la caminata diaria es la mejor prevención, pues el bombeo mecánico del movimiento aumenta el flujo sanguíneo y nutre los discos intervertebrales, los cuales carecen de riego sanguíneo directo.