El Gobierno recibió 20 ofertas en la licitación para la concesión de ocho tramos de rutas nacionales: qué regiones incluye

La apertura de sobres reunió a 20 oferentes para la concesión de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales (cvsa.com.ar)

El Ministerio de Economía abrió los sobres de la licitación para la concesión de ocho tramos de rutas nacionales en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, con una extensión superior a los 3.900 kilómetros y una inversión a cargo de empresas privadas. El anuncio, a cargo del ministro Luis Caputo, incluyó la participación de 20 oferentes para los corredores distribuidos en regiones clave para el transporte y la producción del país.

“Con esta última etapa, se completa la concesión de más de 9.000 Km de rutas, que estarán todas en obra en las próximas semanas. Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, dijo Caputo.

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La iniciativa contempla tramos en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza, y representa la continuación de un proceso que busca transformar el esquema de gestión y mantenimiento de la infraestructura vial nacional a través de la inversión privada. Según la información oficial, cada uno de los ocho corredores licitados responde a criterios estratégicos de integración regional y desarrollo de actividades productivas, comerciales y turísticas.

Este mapa detalla el Tramo Centro, una sección crucial bajo licitación en la Etapa 3 de la Red de Concesiones Viales que conecta Córdoba y Santa Fe. (Vialidad Nacional)

La Red Federal de Concesiones, según comunicó el Ministerio de Economía, pretende entregar la operación y el mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de rutas a empresas privadas, un modelo que elimina los subsidios estatales y transfiere la totalidad de la inversión y la gestión al sector privado. En la Etapa III, el proceso cubre ocho tramos distribuidos en diez provincias, con obras que, según el anuncio oficial, comenzarán en las próximas semanas tras la adjudicación.

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Detalle de los tramos licitados

El Tramo Centro, con una longitud de 681,92 kilómetros, abarca rutas nacionales 9, 19 y 34 y conecta la localidad de Pilar, en Córdoba, con Rosario, extendiéndose hacia San Francisco, Rafaela y la ciudad de Santa Fe. Este corredor atraviesa zonas de alta densidad productiva y vincula polos industriales y agrícolas con grandes áreas metropolitanas.

Un mapa muestra el tramo Chaco-Santa Fe, parte de la etapa 3 de la Red de Concesiones Viales bajo licitación, detallando su recorrido de 497.18 Km. (Vialidad Nacional)

El Tramo Noroeste (NOA) se extiende a lo largo de 596,52 kilómetros por las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016, enlazando San Salvador de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán y la ciudad de Santiago del Estero. El trazado recorre regiones fundamentales para el transporte de bienes y la conexión interprovincial en el norte argentino.

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En el caso del Tramo Chaco – Santa Fe, el trayecto se desarrolla sobre la ruta nacional 11 y suma 497,18 kilómetros. La vía arranca en Resistencia, capital de Chaco, y llega a la ciudad de Santa Fe, pasando por Reconquista, Vera y Avellaneda. Este corredor se considera clave para el tránsito de cargas y el vínculo entre el noreste y el centro del país.

El mapa detalla el Tramo Noroeste (NOA) de 596,52 km, uno de los segmentos viales clave bajo licitación en la etapa 3 de la Red de Concesiones Viales, que conecta Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero. (Vialidad Nacional)

El Tramo Cuyo tiene 329,09 kilómetros de extensión y recorre la ruta nacional 7 desde Puente del Inca, en la cordillera, pasando por Mendoza capital, Luján de Cuyo, Agrelo y San Martín, hasta Desaguadero. Este tramo cumple un rol central en el acceso a pasos internacionales y la salida de productos hacia el mercado chileno y el Pacífico.

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El Tramo Litoral abarca 546,74 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16. El recorrido parte de Sáenz Peña, en Chaco, y llega hasta Loreto, en Corrientes, cruzando Resistencia y la capital correntina. El trazado facilita la integración entre el noreste y la Mesopotamia, zonas con alto flujo de mercancías y pasajeros.

Este mapa ilustra el recorrido del Tramo Cuyo, una sección vial de 329.09 km que conecta puntos importantes en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. (Vialidad Nacional)

El Tramo Mesopotámico se extiende por 276,11 kilómetros en Entre Ríos, a lo largo de las rutas nacionales 12 y 18. El trayecto arranca en Paraná y pasa por Crespo, Nogoyá, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay. Su función principal es conectar centros productivos y portuarios de la provincia.

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El Tramo Noreste, de 456,22 kilómetros, une Loreto, en Corrientes, con Puerto Iguazú, en Misiones, sobre las rutas nacionales 12 y 105. El corredor pasa por Posadas, Montecarlo, Eldorado y Wanda, y vincula el sur y el norte de Misiones, facilitando el acceso a zonas turísticas y comerciales de la región.

El mapa ilustra el Tramo Litoral, uno de los segmentos clave bajo licitación en la etapa 3 de la Red de Concesiones Viales, conectando las provincias de Chaco y Corrientes con una longitud total de 546,74 km. (Vialidad Nacional)

Por su parte, el Tramo Centro-Norte suma 536 kilómetros sobre la ruta nacional 34. El Ministerio de Economía informó que este tramo se incluye en la etapa actual para consolidar la conectividad norte-sur y mejorar el flujo de transporte entre los principales nodos logísticos.

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Proceso de licitación y antecedentes

En total, 20 oferentes presentaron propuestas para quedarse con la concesión de estos ocho tramos. El esquema propuesto por el gobierno exige que las empresas responsables se ocupen de la modernización, el mantenimiento y la operación de los corredores, sin aportes públicos. El objetivo es incrementar los estándares de servicio y acelerar la ejecución de obras a lo largo de los corredores seleccionados.

El mapa ilustra el Tramo Mesopotámico en Entre Ríos, uno de los tramos bajo licitación en la etapa 3 de la Red de Concesiones Viales, con una longitud total de 276,11 km. (Vialidad Nacional)

El anuncio de la apertura de sobres forma parte de la estrategia de la administración nacional para avanzar en la reconfiguración del sistema de concesiones viales. Según el Ministerio de Economía, la Red Federal de Concesiones busca impulsar la eficiencia y la inversión en la infraestructura vial, con impacto directo en la competitividad del sector productivo y la integración de las economías regionales.

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Como antecedente inmediato, la adjudicación de la Etapa II-A de esta red, informada por Infobae, involucró la transferencia de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales a manos de empresas privadas. En esa instancia, los contratos estipularon que las compañías adjudicatarias asumirían el control total de las obras, el mantenimiento y la operación de los caminos incluidos, bajo el mismo modelo de inversión exclusivamente privada. Según detalló Infobae, el ministro Luis Caputo expresó que “el nuevo esquema busca mejores estándares de servicio para los argentinos”.

Mapa que detalla el Tramo Noreste de la Red de Concesiones Viales, un segmento de 456,22 km bajo licitación en la etapa 3, conectando Corrientes y Misiones. (Vialidad Nacional)

El proceso licitatorio de la Etapa III mantiene la lógica establecida en las etapas anteriores, con una estructura contractual que obliga a las empresas a financiar y ejecutar las obras previstas, garantizando la continuidad operativa de los corredores y el cumplimiento de los pliegos técnicos.

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Impacto regional y distribución de los tramos

Los ocho tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones atraviesan diez provincias y suman un total de 3.919,78 kilómetros, según los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía. Cada corredor fue diseñado para responder a necesidades específicas de conectividad y desarrollo de las regiones involucradas, priorizando la integración de polos industriales, agrícolas y turísticos con los principales centros urbanos y portuarios.

Los mapas oficiales publicados por el gobierno permiten visualizar el alcance de cada tramo y su inserción en la red federal de rutas. Las imágenes muestran el recorrido exacto de los corredores y su vinculación con otras vías estratégicas del país. En el caso del Tramo Centro, el trazado conecta la provincia de Córdoba con Santa Fe, atravesando zonas de alto tránsito y relevancia económica. El Tramo Noroeste enlaza cuatro provincias del norte; el Tramo Chaco-Santa Fe une el noreste con el centro; el Tramo Cuyo atraviesa Mendoza desde la cordillera hasta el límite con San Luis.

El Tramo Litoral vincula Chaco y Corrientes, mientras que el Tramo Mesopotámico recorre el centro de Entre Ríos. El Tramo Noreste conecta el sur de Corrientes con el norte de Misiones, y el Tramo Centro-Norte asegura el flujo de transporte en la región norte-sur.

El Ministerio de Economía resaltó que, una vez adjudicados los contratos, las obras comenzarán en todas las rutas incluidas, con la expectativa de que la totalidad de los tramos esté en obra en las próximas semanas. Este cronograma sigue la tendencia de etapas anteriores, donde la adjudicación marcó el inicio inmediato de los trabajos viales.

Expectativas y próximos pasos

El esquema de concesión de la Red Federal de Concesiones busca que la inversión privada mejore la calidad de la infraestructura vial, sin recurrir a subsidios estatales y con la obligación de las empresas de cumplir con los estándares técnicos y de servicio estipulados en los contratos. El proceso abierto para la Etapa III incluye la evaluación de las ofertas presentadas por los 20 consorcios participantes, tras lo cual se oficializarán las adjudicaciones y se pondrán en marcha las obras.

El antecedente de la Etapa II-A, reportado por Infobae, mostró que las empresas ganadoras asumieron compromisos de inversión y operación de largo plazo, en línea con la política oficial de traspasar la gestión de la red vial al sector privado. El gobierno espera que la extensión de este modelo a más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales permita una mejora sustancial en la conectividad, la seguridad vial y el mantenimiento de los corredores.