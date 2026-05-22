Economía

Aerolíneas Argentinas presentó el “avión de Messi” para el Mundial 2026: cómo es el diseño que ya causa furor

La compañía presentó una aeronave especial inspirada en Lionel Messi y la Selección Argentina. Tendrá vuelos especiales para los hinchas y operará en rutas internacionales hacia América y Europa

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Aerolíneas Argentinas
El avión homenaje a Lionel Messi y la Selección Argentina fue presentado en el Hangar 5 de Ezeiza de cara al Mundial 2026

A días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Aerolíneas Argentinas presentó este jueves en el Hangar 5 de Ezeiza un avión temático inspirado en la Selección Argentina y en su capitán, Lionel Messi.

La aeronave, bautizada como “#ElAviónMásArgentinodelMundo”, exhibe un diseño especial con el número 10, la camiseta oficial desarrollada por Adidas y las tres estrellas que representan los títulos mundiales obtenidos por el combinado nacional.

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La intervención incorpora además la cinta de capitán sobre los motores del avión y un diseño en la cola que busca simbolizar el liderazgo dentro del campo de juego, asociado al timón que guía el rumbo de la aeronave. Desde la compañía señalaron que la iniciativa forma parte de una serie de acciones previstas para acompañar a los hinchas argentinos durante el Mundial 2026.

En ese marco, la aerolínea anunció que contará con vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades donde la Selección disputará los partidos correspondientes a la fase de grupos. También reforzará su operación hacia Miami con vuelos diarios desde Buenos Aires, tanto diurnos como nocturnos.

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Miami concentrará una parte importante del movimiento turístico vinculado al campeonato debido a su conectividad con otras ciudades estadounidenses y a la presencia habitual de viajeros argentinos. Por ese motivo, la aerolínea ampliará su operación durante el período mundialista.

El avión comenzará a operar próximamente en rutas internacionales de América y Europa, llevando la imagen de la Selección y el espíritu mundialista a distintos destinos.

Aerolíneas Argentinas
El avión temático incorpora el número 10, las tres estrellas y detalles inspirados en la camiseta oficial de la Selección Argentina

La presentación se realizó dentro del Hangar 5 de Ezeiza y formó parte de las acciones especiales organizadas por la compañía de cara al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La aeronave quedó exhibida con un diseño centrado en los colores celeste y blanco y con referencias visuales vinculadas a Lionel Messi y al seleccionado argentino.

El número 10 ocupa un lugar central dentro de la intervención gráfica y aparece acompañado por detalles inspirados en la camiseta oficial utilizada por la Selección Argentina. La cola del avión incorpora además el diseño desarrollado por Adidas para la indumentaria del equipo nacional.

Las tres estrellas ubicadas sobre la aeronave representan los títulos mundiales obtenidos por Argentina y funcionan como otro de los elementos principales del proyecto presentado por Aerolíneas Argentinas. La compañía buscó reforzar la identificación del avión con el seleccionado nacional y con el recorrido reciente del equipo campeón del mundo.

Cuánto cuesta ver a la Argentina en el Mundial

El costo de asistir en persona a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, Méxicoy Canadá se convirtió en un tema central de discusión internacional. Según The Economist, las entradas para este evento ya alcanzaron niveles sin precedentes, tanto por los precios iniciales como por la dinámica de reventa.

El análisis del medio británico sostiene que el Mundial 2026 es el evento cultural más caro de la historia en términos de acceso para el público. La revista destaca que los boletos para los partidos de la fase de grupos promediaron los 200 dólares, mientras que para la final la tarifa mínima llegó a 2.030 dólares. En este contexto, ver a la Argentina o a cualquier selección favorita implica un gasto muy superior al de cualquier certamen anterior.

El sistema de venta de entradas adoptado por la FIFA para esta edición marca una diferencia clave respecto a los mundiales previos. Por primera vez, el organismo tomó el control total del proceso de ticketing, reemplazó a los operadores locales y aplicó un modelo de precios dinámico, en el que los valores suben cuando crece la demanda. Además, la federación abrió un mercado oficial de reventa, con una comisión del 15% tanto para el comprador como para el vendedor.

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