Guatemala

La derecha guatemalteca avanza en la formación de alianzas rumbo a 2027

Las principales agrupaciones conservadoras sostienen diálogos para fortalecer su posición en la próxima contienda electoral, mientras exploran la unificación de estrategias que permitan presentar una alternativa cohesionada ante la fragmentación opositora

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Infografía sobre alianzas políticas en Guatemala para 2027. Muestra ilustraciones de negociaciones entre líderes, objetivos y la movilización ciudadana.
Partidos conservadores de Guatemala avanzan en negociaciones para formar un frente común hacia las elecciones de 2027, buscando superar la fragmentación y priorizar la economía y el rescate institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reconfiguración política en Guatemala de cara a las elecciones de 2027 ha comenzado a tomar forma con la articulación de nuevas alianzas y negociaciones entre partidos de derecha, un fenómeno que apunta a una posible consolidación opositora en el escenario nacional. La confirmación de la alianza entre el partido PODER y el Partido Unionista, anunciada por Óscar Rodolfo Castañeda durante una entrevista en Canal Antigua, responde a la estrategia de unir fuerzas ante una oposición fragmentada y la percepción de postración gubernamental.

Según Castañeda, las negociaciones avanzan con tres agrupaciones adicionales de orientación derechista, en un esfuerzo por constituir un frente político capaz de competir con mayor solidez en los comicios presidenciales programados para 2027. Los partidos en conversaciones buscan no solo incrementar su peso electoral, sino también generar eficiencia en la conformación de equipos de gobierno y reducir costos en la segunda vuelta. El propio Castañeda afirmó en Canal Antigua: “El milagro está vigente y es fácil. Solo necesitamos dos millones de guatemaltecos”.

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Dos hombres sonrientes en primer plano, con un fondo de una gran multitud de personas que sostienen banderas blancas con el logo del partido Unionista, bajo una lona.
Dos líderes políticos de los partidos Unionista y Poder posan sonrientes frente a una multitud de simpatizantes con banderas, en un evento que marca la consolidación de alianzas de la derecha guatemalteca para las elecciones de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta dinámica se produce en un escenario donde, de acuerdo con Canal Antigua, la inscripción y reactivación de partidos como PODER marca un retorno relevante a la escena electoral. El secretario general adjunto explicó que el proceso se llevó a cabo bajo la dirección de Walter Lara, con énfasis en una estructura partidaria “sana, no con firmas sustraídas de otros registros”.

En el núcleo de la estrategia está la convicción de que una sola agrupación no logrará romper con la inercia que ha caracterizado a la derecha en las últimas décadas. La apuesta, en palabras de Castañeda, es “conformar una plataforma política de derecha, porque ya nos dimos cuenta que un solo partido no puede”. Entre las entidades que figuran en las negociaciones, destaca el acercamiento formal con el Partido Unionista—ligado históricamente a la familia Arzú y con fuerte influencia urbana—además de diálogos con liderazgos del interior del país, como los alcaldes de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñonez y Sebastián Siero, de Santa Catarina Pinula.

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El enfoque central de esta alianza busca un “pacto por Guatemala” que rescate al país de la parálisis institucional y aborde problemas considerados urgentes, más allá de la división ideológica tradicional. Castañeda explicó a Canal Antigua: “Los problemas no son ni de izquierda ni de derecha. Los problemas son de urgencia y hay que empezar ya”.

Unas alianzas centradas en el rescate institucional y la economía

Durante la entrevista en Canal Antigua, Castañeda enfatizó que los sectores productivos clave para el desarrollo del país son los pequeños y medianos empresarios, y que el éxito de una coalición de derecha depende de sumar liderazgos honestos y con visión política clara. Advirtió que la “verdadera gestión económica está en los pequeños y los medianos empresarios”, restando peso relativo a los grandes grupos empresariales que, afirmó, “siempre tendrán capacidad de gestión”.

La perspectiva del dirigente de PODER es que la amenaza al modelo guatemalteco no proviene tanto de la izquierda, a la que calificó de “un cáncer al que hay que erradicar”, sino de la ineficacia histórica observada dentro del propio espectro conservador. Mencionó como ejemplo la situación de Cuba y la transformación negativa sufrida tras el giro socialista: “La izquierda en Cuba llevó... Cuba era un líder a nivel latinoamericano. Hoy es la peor ruina”.

En este contexto, la plataforma que busca liderar Castañeda convoca a la participación ciudadana directa, desmarcándose de prácticas partidarias tradicionales que exigen pagos o cuotas de poder para incorporarse. La meta declarada es el involucramiento de “dos millones de guatemaltecos” dispuestos a “levantar la mano y decir: ‘Yo quiero participar’”.

La expectativa de las dirigencias consultadas por Canal Antigua es que el proceso de alianzas continúe durante los primeros meses de 2024 y se amplíe conforme avance el calendario electoral, en la medida que los partidos de derecha y centroderecha logren dejar atrás fragmentaciones y privilegien el “pacto por Guatemala” que proponen como base para una transición de poder efectiva a partir de 2027.

Los partidos de derecha y centroderecha en Guatemala impulsan la reunificación para 2027

Aunque Castañeda no especificó con qué otros partidos se encuentran en pláticas, los principales partidos de derecha y centroderecha vigentes incluyen a Valor, Vamos, Cabal, CREO, Unionista, Partido Azul y Todos, según información verificada en el sitio oficial del Tribunal Supremo Electoral. Estas agrupaciones se caracterizan por impulsar posturas conservadoras en el ámbito social y el libre mercado, y actualmente constituyen el núcleo de la oposición al actual gobierno de centroizquierda.

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