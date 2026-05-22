Cuál fue el problema que tuvo el Alpine de Franco Colapinto durante la práctica del Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto no tuvo un inicio deseado del Gran Premio de Canadá: se quedó sin la chance de completar al menos una vuelta en las únicas prácticas libres por un problema técnico de su monoplaza A526. En la primera salida del argentino a la pista, tuvo que regresar inmediatamente a boxes advirtiendo problemas en el acelerador por la radio del equipo. Alpine informó posteriormente de una falla eléctrica en la unidad de potencia.

Las imágenes que encendieron las alarmas se desarrollaron en la recta del tercer sector cuando el A526 del argentino perdió potencia. A pesar de esto, Colapinto logró ingresar a boxes con el envión que tenía y los mecánicos se pusieron a trabajar rápidamente para reponer el monoplaza. Sin embargo, las cámaras de la transmisión principal capturaron al joven de 22 años saliendo del cockpit y marchándose del box, lo que marcó el primer indicio de que el problema iba a llevar más tiempo del esperado para solucionarlo.

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“Estamos investigando un problema relacionado con la PU (eléctrico) en el coche de Franco. Él está fuera del coche mientras el equipo evalúa, con el objetivo de tenerlo de vuelta en pista más tarde en la FP1”, fue el primer informe de Alpine a través de un posteo en su cuenta de X (antes Twitter). Juan Fossaroli, periodista de ESPN presente en el Circuito Gilles Villeneuve, destacó que los mecánicos trabajaron en la parte delantera, trasera, fondo plano (piso) y con el motor abierto del vehículo del argentino a lo largo de la sesión.

El informe de Alpine sobre los problemas del monoplaza de Colapinto

Franco Colapinto se mostró en los boxes analizando el desarrollo de la FP1 junto a sus ingenieros al mismo tiempo que continuaba la actividad en pista y las tareas de los mecánicos en su monoplaza. A pesar de que la sesión se estiró por las banderas rojas y el staff de Alpine trabajó arduamente en arreglar el monoplaza, no llegaron a repararlo a tiempo y el argentino no logró retornar a pista.

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Pierre Gasly, por su parte, pudo participar de las prácticas con Alpine, aunque tuvo un rendimiento discreto. El francés giró gran parte de los ensayos con neumáticos duros, mientras que sobre el cierre montó los blandos. Sin embargo, quedó en el puesto 16° con un tiempo de 1:16.809 (Andrea Kimi Antonelli se ubicó primero con un registro de 1:13.402) por detrás de rivales directos como Williams, Audi, Racing Bulls y Haas.

La presencia en la pista en la única práctica libre era clave para adaptarse al circuito, ya que la próxima salida será en el marco de la clasificación de cara a la Sprint, pautada para las 17:30 (hora argentina). La carrera corta se realizará el sábado 23 de mayo a las 13:00, mientras que a las 17:00 del mismo día se disputará la qualy para la atracción principal del domingo. A 70 vueltas en el Circuito Gilles Villeneuve, las luces verdes del Gran Premio de Canadá se encenderán a las 17:00 del 24 de mayo.

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*Los mecánicos de Alpine trabajando en el monoplaza de Colapinto

La sesión de entrenamientos libres estuvo atravesada por constantes interrupciones. Casi al mismo tiempo que Franco Colapinto logró ingresar a los boxes con su Alpine con problemas, Liam Lawson tuvo que abandonar su Racing Bulls por una falla técnica, algo que derivó en la primera bandera roja.

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Algunos minutos más tarde, Alex Albon destrozó su Williams. Según informaron desde la F1, el tailandés perdió el control de su monoplaza al esquivar una marmota —una situación que suele suceder, ya que viven en la zona del circuito— que se metió a la pista. Esteban Ocon también tuvo un fuerte golpe en el que destrozó la trompa de su Haas en el final de la sesión.

*El momento en el que Colapinto se bajó del Alpine

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Durante el media day del día jueves, Colapinto se había mostrado positivo por conocer el circuito de Montreal, algo que no le pasó en las primeras carreras del calendario. “Conozco este circuito y además es el primer trazado del año que ya conozco. A partir de ahora todos serán circuitos en los que ya he corrido, lo cual también es muy positivo. Creo que estoy en un lugar mucho más feliz, y eso es un buen punto de partida y definitivamente me da más confianza para esta carrera”. Vale recordar que en 2024 participó de las últimas nueve fechas con Williams y, en 2025, reemplazó a Jack Doohan en Alpine en la séptima carrera.

A su vez, destacó que el mítico trazado canadiense es uno de sus favoritos: “Es un circuito que, al final, es old school (vieja escuela) y tiene las paredes cerca. Es un circuito que de chiquito veías en la tele en los 2000. Es una pista que veías y decías: ‘Wow, qué carreras salen ahí. Qué historia que hay en esa pista’. El año pasado fue la primera que estuve acá, que pasé por el muro de los campeones, una curva tan histórica en la F1. Es un circuito que tiene un legado muy grande en la F1 y una historia gigante atrás. Eso le da una sensación especial y diferente que capaz un circuito más moderno no te da tanto. A mí siempre los circuitos old school me gustan mucho y disfruto manejar ahí. Como los circuitos callejeros, que te generan un poco más de tensión”.

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Colapinto afrontó el fin de semana en Canadá luego de conseguir su mejor resultado en la Fórmula 1 en el GP de Miami: terminó séptimo y sumó seis puntos claves para que Alpine mantenga el quinto puesto en el Campeonato de Constructores.