La dura crítica del Southampton contra la English Football League tras su exclusión por el ascenso: “Totalmente desproporcionada”

La EFL excluyó al Southampton de la final de la repesca y le restó cuatro puntos para la próxima temporada de la Championship (REUTERS/Paul Childs/File Photo)

Southampton lanzó una crítica contra la English Football League (EFL) tras la confirmación, por parte de un panel arbitral, de la sanción que lo expulsó de la final de la repesca de ascenso a la Premier League por espionaje de entrenamientos rivales. La resolución ratificó la exclusión inmediata del partido decisivo en Wembley y la deducción de cuatro puntos en la próxima temporada en la Championship.

La sanción al Soton fuera de Wembley impactó en la definición de la repesca del calendario inglés: la final, denominada “el partido más lucrativo del deporte” debido a los ingresos que representa ascender a la Premier League, una cifra que suele superar los GBP 200 millones en ganancias por derechos de transmisión y patrocinio, según informó The Guardian. En su lugar, el Middlesbrough fue readmitido para disputar la final ante el Hull City.

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La sanción y su impacto

El caso se desencadenó por una denuncia del Middlesbrough: el 7 de mayo, durante un entrenamiento en Rockliffe Hall, un miembro del club identificó a una persona oculta tras un árbol, aparentemente filmando la sesión. De acuerdo con ESPN, se sospechaba que la persona estaba transmitiendo el entrenamiento en vivo. El individuo huyó, se cambió de ropa en un club de golf cercano y escapó; fue posteriormente identificado como un analista en prácticas del Southampton.

La EFL inició una investigación y presentó cargos el 8 de mayo. La acusación se basó en el Reglamento 3.4, que exige actuar de buena fe, y en el Reglamento 127, implementado después del caso Leeds-Derby de 2019, que prohíbe observar entrenamientos rivales dentro de las 72 horas previas a un enfrentamiento.

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El comité independiente analizó el caso el 19 de mayo y, tras la admisión del club, aplicó la sanción máxima: expulsión del playoff y deducción de puntos.

Tras la desestimación de la apelación, el Southampton emitió un comunicado. “Este es un resultado extremadamente decepcionante para todos los relacionados con el Southampton Football Club. Si bien reconocemos plenamente la gravedad de este asunto… el club siempre ha creído que la sanción deportiva original fue totalmente desproporcionada”, indicó el club.

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El texto reconoció la gravedad del espionaje y cuestionó la proporcionalidad del castigo. Además, la entidad pidió disculpas a su entorno: “Sabemos lo doloroso que será este momento para nuestros seguidores, jugadores, personal... y pedimos disculpas una vez más a todos. Estamos impactados por esto”, añadió el comunicado citado por The Guardian.

Southampton informó sobre reembolsos por entradas: había vendido más de 37.000 entradas para Wembley.

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La investigación se centró en la filmación no autorizada de entrenamientos de Middlesbrough y otros rivales que enfrentó anteriormente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso judicial y la posición de Southampton

La argumentación pública del club se centró en lo que calificó como castigo “manifiestamente desproporcionado”. Antes de la vista, el director ejecutivo Phil Parsons planteó que la sanción de expulsión y deducción de puntos carecía de antecedentes similares en el fútbol inglés, de acuerdo con The Guardian: “La comisión tenía derecho a imponer una sanción… No tenía derecho a imponer una que es manifiestamente desproporcionada con respecto a todas las sanciones anteriores en la historia del fútbol inglés”.

Parsons resaltó dos aspectos fundamentales. El primero fue el antecedente nacional: la multa de 270.000 USD al Leeds por un episodio similar en 2019. El segundo, la consecuencia económica: la pérdida de la oportunidad de ascender a la Premier League —una promoción valorada en 270 millones de USD para el vencedor de la repesca— convertía la decisión en “con mucha diferencia, la mayor sanción jamás impuesta a un club de fútbol inglés”.

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No obstante, el mismo medio puntualizó dos claves en contra del Southampton: la EFL endureció las reglas anti-espionaje después de 2019 y existió un antecedente internacional reciente. En 2024, la entrenadora Bev Priestman y dos colaboradores de Canadá fueron suspendidos doce meses por la FIFA después de que se descubriera un operativo con drones para espiar a Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos de París; además, Canadá recibió una deducción de seis puntos en el torneo.

Este tipo de sanciones ejemplares responde a la política de la FIFA de preservar la integridad deportiva tras detectar prácticas que afecten la igualdad de condiciones entre equipos.

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Las razones detrás de la sanción

El castigo no se limitó a ese episodio. The Guardian indicó que el Southampton admitió espionaje contra Oxford e Ipswich, además de la filmación del entrenamiento del Middlesbrough. ESPN también informó que el comunicado de la EFL reportó “múltiples casos de espionaje” y que al menos otros dos clubes sospechaban vigilancia.

En ese marco, se defendió de la decisión con un mensaje institucional. En dicho comunicado, aseguró: “Creemos que esto envía un mensaje para el futuro de nuestro deporte en lo que respecta a la integridad y la conducta deportiva”. The Guardian recogió argumentos similares, con la sanción entendida como “un mensaje claro… sobre la integridad y la conducta deportiva”.

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El castigo permite al Middlesbrough disputar la final del playoff contra Hull City por el ascenso a la Premier League (REUTERS/Action Images/Craig Brough)

Reacciones y antecedentes internacionales

El entrenador del Middlesbrough, Kim Hellberg, describió el caso como “una vergüenza”. Después de la eliminación deportiva en el campo -el Southampton ganó 2-1 en el partido de vuelta con un gol en la prórroga-, la sanción revirtió el panorama: el equipo sancionado quedó fuera del playoff, el rival fue readmitido y la final cambió de protagonistas.

Acun Ilicali, dueño del Hull City, calificó la situación como “una situación un tanto complicada” y cuestionó si su club no debería ascender automáticamente, según declaraciones de The Guardian.

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Así, con el fallo definitivo, el escenario quedó ordenado de la siguiente manera: Hull City y Middlesbrough jugarán en Wembley, mientras que el Southampton deberá cumplir la sanción y empezar la próxima temporada con -4 puntos.