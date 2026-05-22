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Preocupación por el estado físico de Neymar antes del Mundial: no jugaría ninguno de los dos amistosos previos

La figura del Santos fue convocada por Carlo Ancelotti, pero arrastra una lesión y está en duda para el arranque mundialista

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Neymar sufre molestias y está en duda para los amistosos previos al Mundial (REUTERS/Jean Carniel)
Neymar sufre molestias y está en duda para los amistosos previos al Mundial (REUTERS/Jean Carniel)

La selección brasileña espera evaluar la lesión de Neymar el 27 de mayo y definir si mantiene un “periodo de espera” antes de viajar al Mundial 2026, con el delantero en duda para los amistosos previos. “Neymar tiene una pequeña lesión en la pantorrilla, un edema. Pero, de acuerdo con nuestra planificación, su evolución le permitirá estar apto la próxima semana cuando se integrará a la selección”, afirmó el coordinador del Núcleo de Salud del Santos, Rodrigo Zogaib, en una entrevista al portal deportivo Ge.

Su inclusión en la lista, que le permitirá disputar su cuarto Mundial tras haber sido la máxima estrella de Brasil en 2014, 2018 y 2022, fue una sorpresa debido a que Ancelotti no lo incluyó en ninguna de sus convocatorias anteriores y en varias oportunidades aclaró que solo convocaría a jugadores al 100% de sus condiciones y que el delantero del Santos no lo estaba.

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Según ESPN, la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) maneja información interna de que no se trata de un edema leve y que la molestia en una pantorrilla podría demandar más tiempo de recuperación de lo que el comunicado publicado en los últimos días por el Santos refería. Desde el Peixe sostienen que el edema es leve y que el cuadro no es preocupante. De acuerdo con el club paulista, Ney podría estar disponible para jugar ante Deportivo Cuenca el martes 26/5 por la Copa Sudamericana, duelo en el que los santistas se jugarán la clasificación a la siguiente ronda, aunque las probabilidades son remotas.

Imagen dividida: Carlo Ancelotti con gorra amarilla y chaqueta azul a la izquierda; Neymar Jr. con camiseta amarilla de Brasil y el número 10 a la derecha.
Carlo Ancelotti espera contar con Neymar en óptimo estado físico para el debut contra Marruecos

El cuerpo médico revisará su condición física apenas el plantel se reúna en Granja Comary. La misma pauta se aplicará a otros convocados con problemas físicos, bajo el criterio de igualdad fijado por el técnico Carlo Ancelotti. En paralelo, fuentes cercanas al jugador transmitieron a la selección que la recuperación sería más larga. En ese marco, personas que hablaron con ESPN Brasil y tuvieron acceso al caso señalaron que hoy es poco probable que Neymar participe en los amistosos frente a Panamá (31 de mayo) y Egipto (6 de junio).

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El cuerpo técnico seguirá debatiendo si el estado de la pantorrilla permitirá una recuperación completa para el debut del Mundial, previsto para el 13 de junio ante Marruecos. Según los reportes, ya se le comunicó por teléfono a Neymar, en la semana previa a su convocatoria, que no tendrá un trato distinto al del resto de los jugadores en la evaluación de plazos y situaciones. En conclusión, hasta el próximo miércoles 27, de acuerdo con ESPN, la CBF no tomará ninguna medida sobre el caso.

Luego de perderse los primeros diez partidos oficiales del año por una dolencia en una de sus rodillas, Neymar adquirió la continuidad que Ancelotti tanto le reclamaba. Disputó 15 encuentros sobre 22 que jugó el Santos desde su lesión, anotó 6 goles y aportó 4 asistencias.

La agenda de la Selección de Brasil:

  • Domingo 31 de mayo

17:00 Panamá (Amistoso)

  • Sábado 6 de junio

19:00 Egipto (Amistoso)

  • Sábado 13 de junio

19:00 Marruecos (Copa del Mundo)

  • Viernes 19 de junio

22:00 Haití (Copa del Mundo)

  • Miércoles 24 de junio

19:00 Escocia (Copa del Mundo)

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