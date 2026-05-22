La historia de Cecilia Cruz Palma: la única maestra cervecera de El Salvador que desafía los límites con Santo Coraje

Cecilia Cruz Palma consolida la marca Santo Coraje como símbolo de innovación en la cerveza artesanal en El Salvador./(Redes de Santo Coraje)

Cecilia Cruz Palma ha transformado el panorama de la cerveza artesanal en El Salvador con la consolidación de su marca Santo Coraje.

La maestra cervecera, que fue la invitada de este viernes al programa Corre Corre con Diana Verónica y Tony, es reconocida por su perseverancia y por ser la única mujer en el país en ocupar este título.

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El camino de Cruz Palma ha estado marcado por desafíos, innovación y un compromiso constante con el desarrollo de productos auténticos.

Cruz Palma comenzó su formación profesional en Alemania tras terminar la secundaria a los 19 años.

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En ese país estudió biotecnología y posteriormente realizó una maestría en Ciencias de la Cervecería. Durante su estancia, trabajó en un laboratorio cervecero, donde analizaba muestras de diferentes partes del mundo tanto a nivel sensorial como químico.

La decisión de regresar a El Salvador surgió de un deseo personal de emprender en su país, a pesar de contar con una oferta laboral estable en Alemania.

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El regreso a El Salvador implicó el inicio de un emprendimiento desde cero. “Prefiero que el precio sea caerme, intentar y caerme, a tener este sentimiento de que no lo intenté”, afirmó en el programa, reflejando la filosofía detrás del nombre Santo Coraje: avanzar a pesar del miedo.

Al volver, inició la producción en pequeña escala, sin envasado, orientada al mercado local, y se convirtió en la única mujer maestra cervecera en el país.

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La experiencia de Cecilia Cruz Palma en biotecnología y ciencias cerveceras en Alemania impulsa la calidad de Santo Coraje./(Redes de Santo Coraje)

El proyecto Santo Coraje ha superado obstáculos significativos. La primera tienda, ubicada en Bambú, combinaba la venta de cerveza con comida alemana.

Al no consolidarse el modelo, Cruz Palma abrió un local más pequeño tras el Redondel Utila, pero la restricción de la venta de alcohol dificultó su crecimiento.

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Esta etapa impulsó una reconfiguración del negocio hacia formatos pequeños y accesibles, con la meta de seguir educando al público salvadoreño en la diversidad de bebidas artesanales. “Emprender verdaderamente es para los resilientes”, sostuvo.

Actualmente, Santo Coraje se encuentra en una nueva sede en Plaza MIA, Santa Elena, frente a la entrada lateral de la Embajada de los Estados Unidos.

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El local, accesible para quienes transitan la zona, ofrece además de cerveza artesanal, sodas naturales elaboradas con ingredientes frescos como raíz de jengibre, pepino y rosa de Jamaica.

La apuesta de Cecilia Cruz Palma por bebidas sin azúcar añadida responde a una necesidad percibida en el mercado local, donde la mayoría de refrescos industriales contienen altos niveles de azúcar y saborizantes artificiales.

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La innovación se mantiene como rasgo distintivo de la marca. Santo Coraje ha desarrollado variedades estacionales como la cerveza de flor de izote, Flor Nacional de El Salvador, reemplazando el lúpulo tradicional por ingredientes locales.

Entre las propuestas más reconocidas se encuentran la premium lager de estilo alemán, la Baltic Porter de perfil achocolatado y la cerveza de tamarindo. Estas opciones reflejan el compromiso de la maestra cervecera con la experimentación y el uso de materias primas autóctonas.

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La oferta innovadora de Santo Coraje incluye cervezas estacionales con ingredientes autóctonos, como flor de izote y tamarindo./(Redes de Santo Coraje)

El alcance comercial de Santo Coraje ha crecido. Los productos están disponibles en el quiosco propio, en tiendas como los minisúpers y a bordo de vuelos de Avianca para rutas en Latinoamérica.

Además, la marca prepara alianzas con plataformas de delivery como Weris y contempla incorporar nuevas opciones sin alcohol y ampliar el horario de atención para ofrecer desayunos y bebidas matutinas.

“Hasta el día de hoy sigo siendo la única mujer maestra cervecera en el país”, recalcó la emprendedora, subrayando la singularidad de su trayectoria.

La maestra cervecera mantiene una presencia activa en redes sociales y promueve la cultura cervecera local, posicionando a Santo Coraje como una referencia en el sector de bebidas artesanales en El Salvador.