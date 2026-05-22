Estas playas turísticas de Estados Unidos registran niveles peligrosos de bacterias fecales antes del Día de los Caídos

El informe de la Surfrider Foundation advierte sobre altos niveles de bacterias fecales en playas de Estados Unidos antes de Memorial Day. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas que planean visitar las costas de Estados Unidos durante el fin de semana de Memorial Day enfrentan un riesgo sanitario por la detección de altos niveles de bacterias fecales en varias playas del país, según un informe difundido el 21 de mayo de 2026 por la organización ambiental Surfrider Foundation. La advertencia afecta a quienes se desplazarán hacia destinos costeros, en un contexto de desplazamientos históricos durante la festividad, conforme a proyecciones de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

El reporte, respaldado por el monitoreo de la Blue Water Task Force de la Surfrider Foundation, identifica una serie de puntos críticos en playas donde los análisis de agua exceden los estándares estatales de seguridad para uso recreativo. De acuerdo con información recogida por Newsweek y confirmada por la Surfrider Foundation en su informe anual de 2024, las causas principales incluyen el deterioro de la infraestructura de aguas residuales, el aumento de lluvias intensas y la escorrentía urbana, factores que propician la presencia de bacterias y contaminantes peligrosos.

PUBLICIDAD

La vigilancia de la calidad del agua en las playas estadounidenses ha adquirido relevancia en los últimos años debido al envejecimiento del sistema de saneamiento y a la intensificación de fenómenos meteorológicos. El informe oficial de la Surfrider Foundation indica que el 80% de los sitios muestreados presentaron por lo menos una vez niveles bacterianos por encima del límite permitido para uso recreativo, lo que genera preocupación en autoridades y organizaciones de salud pública.

¿Cuáles son las playas de EEUU con mayor contaminación bacteriana según el último informe?

El informe de la Surfrider Foundation enumera las playas donde la proporción de muestras con bacterias por encima del estándar estatal resulta más alta, lo que representa un riesgo para quienes disfrutan de actividades acuáticas. Entre las zonas señaladas figuran:

PUBLICIDAD

Ballard Park (Melbourne, Florida): 76% de las muestras superaron el límite.

Margaret Pace Park (Miami, Florida): 64%.

Park View Kayak Launch (Miami Beach, Florida): 92%.

Thea Foss Floating Dock (Tacoma, Washington): 29%.

Linda Mar Beach (Pacifica, California): 72%.

San Luis Creek at Avila Beach (San Luis Obispo, California): 47%.

Imperial Beach (San Diego, California): 89%.

Hakipuʻu Boat Ramp (Hakipuʻu, Oʻahu, Hawái): 82%.

Punaluʻu Beach Park, Chings (Punaluʻu, Oʻahu, Hawái): 100%.

Moloaʻa Stream Mouth (Moloaʻa Beach, Kauaʻi, Hawái): 100%.

La Surfrider Foundation aclara en su estudio que “todas las playas listadas tienen uso recreativo intenso y muestran niveles peligrosos de bacterias fecales asociadas a enfermedades humanas como infecciones gastrointestinales, síntomas gripales y afecciones cutáneas graves”. El informe anual de la organización ambiental detalla que estos valores se obtuvieron mediante el programa Blue Water Task Force, en el que participan voluntarios y laboratorios acreditados.

Destinos costeros populares, como Florida, California y Hawái, presentan playas con muestras que superan los límites estatales de seguridad para uso recreativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos para la salud están asociados a la contaminación en playas?

El contacto con agua contaminada por bacterias fecales puede originar enfermedades gastrointestinales, infecciones en la piel, oídos y ojos, así como dolencias respiratorias. Según el reporte de la Surfrider Foundation, también existen riesgos de infecciones por estafilococos resistentes a antibióticos (MRSA).

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las enfermedades más habituales relacionadas con la exposición a agua contaminada incluyen “diarrea, vómitos, dolor de estómago, fiebre y erupciones cutáneas”. El CDC recomienda evitar nadar tras lluvias intensas y prestar atención a las advertencias oficiales sobre calidad del agua, disponibles en sitios web municipales y estatales.

¿Por qué aumentan los niveles de bacterias en las playas de Estados Unidos?

El informe atribuye los altos niveles de bacterias, principalmente, a infraestructura de aguas residuales antigua y falta de mantenimiento. Según la Surfrider Foundation, existe un retraso estimado en 630.000 millones de dólares en reparaciones y modernización de los sistemas de saneamiento en Estados Unidos, lo que incrementa la frecuencia de fallas y liberación de aguas residuales sin tratar.

PUBLICIDAD

La escorrentía urbana, derivada de lluvias intensas, arrastra contaminantes como desechos de animales, fertilizantes y aceites hacia el mar, aumentando la carga bacteriana en playas. La Surfrider Foundation indica que “las tormentas más intensas y frecuentes, asociadas al cambio climático, sobrecargan la infraestructura y agravan los episodios de descargas accidentales”.

¿Qué medidas han tomado las autoridades y qué recomendaciones existen para los bañistas?

Las autoridades estatales y municipales han reforzado los sistemas de monitoreo en las playas afectadas. De acuerdo con la Surfrider Foundation, el programa Blue Water Task Force recoge y analiza miles de muestras al año, cuyos resultados se publican en tiempo real para los usuarios.

PUBLICIDAD

El CDC y las agencias ambientales recomiendan a la población consultar los informes de calidad del agua antes de acudir a playas, especialmente después de lluvias. Entre las sugerencias destacan:

Evitar nadar cerca de desembocaduras de ríos, canales o zonas donde se observen señales de contaminación.

Prestar atención a carteles informativos y restricciones temporales en playas afectadas.

Consultar plataformas oficiales y portales de la Surfrider Foundation para conocer el estado del agua en tiempo real.

La AAA calcula que unos 45 millones de estadounidenses viajarán más de 80 kilómetros durante el fin de semana festivo, lo que incrementa la exposición en zonas costeras, según datos recogidos por Newsweek.

PUBLICIDAD

El contacto con agua contaminada puede provocar enfermedades gastrointestinales, infecciones cutáneas y afecciones respiratorias, según el CDC y la Surfrider Foundation. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta este fenómeno a los usuarios y qué se espera en el futuro cercano?

La persistencia de playas con altos niveles de bacterias fecales exige vigilancia continua para reducir riesgos sanitarios en periodos de alta concurrencia. Según la Surfrider Foundation, el monitoreo ciudadano y la publicación de datos en tiempo real permiten que los usuarios tomen decisiones informadas sobre el uso de playas.

El reporte anual de la organización resalta que la modernización del sistema de saneamiento y la gestión de la escorrentía urbana serán desafíos clave para los gobiernos locales y federales. Las autoridades mantienen la evaluación de inversiones y acciones orientadas a fortalecer la infraestructura y reducir la contaminación bacteriana, en línea con recomendaciones técnicas de la Surfrider Foundation y el CDC.

PUBLICIDAD

¿Dónde consultar información actualizada sobre la calidad del agua en playas?

La Surfrider Foundation pone a disposición del público la plataforma Blue Water Task Force, que muestra resultados de monitoreo en tiempo real para cientos de playas en Estados Unidos. Además, sitios web de agencias estatales y locales publican advertencias y restricciones de acceso por contaminación.

En declaraciones recogidas por Newsweek, la Surfrider Foundation expresó: “La transparencia y el acceso a la información son esenciales para que las personas puedan proteger su salud y la de sus familias”. El CDC subraya la importancia de consultar fuentes oficiales antes de acudir a playas, en especial durante periodos de lluvias o tras episodios de desbordes de aguas residuales.

PUBLICIDAD