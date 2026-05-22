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La avenida Corrientes se vestirá de fiesta por los 90 años del Obelisco

El gobierno porteño organiza festejos para celebrar este sábado un nuevo aniversario de la inauguración de la construcción más icónica de la ciudad

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La Ciudad de Buenos Aires celebrará los 90 años del Obelisco
La Ciudad de Buenos Aires celebrará los 90 años del Obelisco

El sábado 23 de mayo de 1936, el Obelisco de Buenos Aires fue inaugurado en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio. Noventa años después, en otro sábado, la misma avenida que creció a su alrededor será el escenario de La Noche del Obelisco, una celebración gratuita y a cielo abierto que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires organizará desde las 19 hasta pasada la madrugada, con espectáculos de mapping 3D, música en vivo y un recorrido inmersivo por las décadas que el monumento lleva en pie.

La efeméride no es menor. El Obelisco fue erigido en apenas 31 días por un consorcio de empresas alemanas —GEOPE, Siemens Bauunion y Grün & Bilfinger— con una plantilla de 157 obreros. Lo diseñó el arquitecto Alberto Prebisch, uno de los referentes del modernismo argentino y también autor del Teatro Gran Rex, a pocos metros del mismo cruce. La obra, encargada por el intendente Mariano de Vedia y Mitre para conmemorar el cuarto centenario de la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza, se levantó en el solar donde había funcionado la Iglesia de San Nicolás de Bari, demolida para abrir la avenida 9 de Julio. En la torre de ese templo, el 23 de agosto de 1812, había flameado por primera vez en la ciudad la bandera creada por Manuel Belgrano.

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El monumento que hoy mide 67,5 metros de altura, pesa aproximadamente 170 toneladas y tiene una base de 6,8 metros por lado no tuvo, en sus primeros años, el favor de la opinión pública. En 1939, el Concejo Deliberante votó por 23 votos contra 3 una ordenanza para su demolición por “razones económicas, estéticas y de seguridad pública”, que fue vetada por el propio De Vedia y Mitre. Con el tiempo, el rechazo inicial cedió ante la presencia acumulada del Obelisco en la memoria colectiva porteña: fue escenario de los festejos de los Mundiales de Fútbol de 1978, 1986 y 2022, del cierre de campaña de Raúl Alfonsín de 1983 y de las movilizaciones de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, entre muchos otros momentos de la historia argentina.

La Ciudad de Buenos Aires celebrará los 90 años del Obelisco
La avenida Corrientes será el escenario de los festejos

La celebración del aniversario número 90 arrancará antes de que caiga la noche. A las 17, familiares de Prebisch subirán al mirador del Obelisco en un acto de apertura simbólica. Dos horas antes, a las 15 y a las 18, habrá visitas guiadas gratuitas con salida desde la Plaza de la República, junto al cartel BA, con cupos limitados que requieren inscripción previa. Al finalizar cada recorrido, se sortearán cuatro pares de entradas para acceder a la Experiencia Mirador, el atractivo turístico que desde noviembre de 2025 permite llegar a la cúpula del monumento mediante un ascensor vidriado.

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A las 19, la avenida Corrientes, entre Callao y Cerrito, se convertirá en un escenario peatonal con seis estaciones temáticas que recorrerán las nueve décadas de historia del Obelisco. Cada tramo representará una época distinta de la vida cultural porteña.

La Ciudad de Buenos Aires celebrará los 90 años del Obelisco
El Obelisco fue inaugurado el 23 de mayo de 1936

El primero, entre Callao y Rodríguez Peña, estará ambientado en los años 30: artistas caracterizados como canillitas de la época repartirán diarios alusivos al ritmo de noticias radiales sobre la construcción del monumento. Entre Rodríguez Peña y Montevideo, el tango tomará la calle con un bandoneonista, una cantante y una pareja de baile. El tramo entre Montevideo y Paraná evocará la psicodelia de los 60, con escenografía y personajes de época; el de Paraná a Uruguay, la cultura DJ y los vinilos de los 70. Entre Uruguay y Talcahuano, neones y guitarristas trasladarán al público a la estética pop de los 80 y 90, mientras que el último tramo, de Talcahuano a Libertad, cerrará el recorrido con música de los 2000 y performers en vivo.

A las 21, el Obelisco se transformará en el lienzo de un show de mapping 3D con imágenes históricas del archivo fotográfico del Museo de la Ciudad de Buenos Aires, con acompañamiento musical en vivo de la orquesta dirigida por Damián Mahler. El espectáculo se repetirá a las 22. La programación nocturna continuará a las 23 con Por siempre Astor, un homenaje orquestal a la obra de Astor Piazzolla. A medianoche, Joaco Burgos llevará al escenario un repertorio de rock nacional, y el cierre estará a cargo del dúo No NaMe DJs desde la 1 hasta las 2 de la madrugada.

La Ciudad de Buenos Aires celebrará los 90 años del Obelisco
El cronograma de actividades

Durante toda la noche, bares, pizzerías, restaurantes, rooftops y teatros de la avenida extenderán su horario hasta las 2. La propuesta forma parte de Buenos Aires 24HS, la iniciativa del Gobierno porteño orientada a impulsar la vida nocturna de la ciudad. Quienes quieran acceder al Mirador Obelisco por fuera del sorteo pueden comprar entradas: los residentes abonan $18.000 (general) o $14.500 (jubilados y niños de 4 a 11 años); los no residentes, $36.000 (general) o $29.000 (niños de 4 a 11 años).

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