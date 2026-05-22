El Flaco Schiavi reveló a qué jugador de Boca Juniors le pegaba en los entrenamientos “por canchero”

El Flaco Schiavi confesó a qué jugador le pegaba en los entrenamientos de Boca

En una entrevista en la que repasó prácticamente toda su carrera profesional, Rolando Schiavi fue consultado por los entrenamientos de Boca Juniors en los que dos juveniles del club lo tenían a maltraer. Uno es muy conocido, Carlos Tevez, pero con el otro sorprendió.

“En las prácticas les pegaba a Tevez y a (Franco) Cángele. A Cángele por canchero. Se frenaba y me tiraba caños, odio que me tiren caños. Él me pasaba, porque volaba Franco, y, en vez de tirar el centro, enganchaba. Ahí, cuando enganchaba, lo esperaba y lo partía”, confesó el Flaco en ESPN.

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Y también recordó esas batallas en los entrenamientos con el Apache: “A Carlitos le pegaba de atrás. Se la aguantaba mucho. Creo que debe tener la parte de atrás de la pantorrilla marcada con mis tapones”.

El Flaco Schiavi cuenta el día que le rompió la boca al Gato Formica

En medio de la nota, reprodujeron el mensaje de un ex compañero en Newell’s, Mauro Formica, que también lo había sufrido a Schiavi en las prácticas de la Lepra. “Los que éramos pibes, te sufrimos bastante, por enseñarnos, por probarnos. En un entrenamiento te tiré un caño porque no me quedaba otra opción y me rompiste el tobillo, la boca, el alma... Al otro día, cuando fui a entrenar, me llamaste adelante de todos y me dijiste gato, a ver qué te pasó. Tenía todo roto y me dijiste ‘no pasa nada, pero hagamos un trato, vos no me tirás más caños y yo no te pego más’, confesó Formica. Habían sido testigos de ese episodio otros jugadores experimentados como Justo Villar, Ariel Pepi Zapata, Claudio Turco Husain y Matías Puchero Donnet.

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“Te agradezco los gestos que tuviste conmigo. Cuando entraron a robar a mi casa, que me robaron todo, viniste con la tarjeta de crédito y me dijiste ‘comprate todo lo que vos quieras y no me lo tenés que devolver’. Te quiero mucho”, fue la otra anécdota que pintó con mejor color a un Schiavi que reconoció todo en vivo. Sobre Formica, el ex defensor mencionó: “Me tiró el caño y lo rompí todo. Me pasó también con Pablo Pérez, que me tiró un caño y le tiré una patada de atrás, pero fuerte le pegué. No me gustaba que me tiren caños. Lo re banco al Gato, más allá de todo, viajamos juntos y hoy trabaja conmigo en la oficina. Lo quiero un montón a él y la familia”.

Por último, contó una anécdota de ese tiempo en el club rosarino: “Hasta el día de hoy hablamos con los pibes que arrancamos como el Piri Vangioni, Pablo Pérez, el Gordo Sperduti… Teníamos una bandita hermosa y los llevábamos a los más chicos a la habitación a la noche en las pretemporadas. Yo concentraba con Lucas Bernardi y también estaba el Flaco Alayes. Venían a la habitación los chicos y jugábamos al truco. Alguna cervecita podía haber. Nos quedábamos hasta las 3 o 4 de la mañana, pero al otro día nos levantábamos a las 7 u 8 y corríamos primeros con Lucas. Y, ellos, atrás. Se la tenían que bancar”.

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