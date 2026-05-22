Deportes

El Flaco Schiavi reveló a qué jugador de Boca Juniors le pegaba en los entrenamientos “por canchero”

El ex defensor xeneize recordó algunos momentos violentos de las prácticas en el club

Guardar
Google icon
El Flaco Schiavi confesó a qué jugador le pegaba en los entrenamientos de Boca

En una entrevista en la que repasó prácticamente toda su carrera profesional, Rolando Schiavi fue consultado por los entrenamientos de Boca Juniors en los que dos juveniles del club lo tenían a maltraer. Uno es muy conocido, Carlos Tevez, pero con el otro sorprendió.

En las prácticas les pegaba a Tevez y a (Franco) Cángele. A Cángele por canchero. Se frenaba y me tiraba caños, odio que me tiren caños. Él me pasaba, porque volaba Franco, y, en vez de tirar el centro, enganchaba. Ahí, cuando enganchaba, lo esperaba y lo partía”, confesó el Flaco en ESPN.

PUBLICIDAD

Y también recordó esas batallas en los entrenamientos con el Apache: “A Carlitos le pegaba de atrás. Se la aguantaba mucho. Creo que debe tener la parte de atrás de la pantorrilla marcada con mis tapones”.

El Flaco Schiavi cuenta el día que le rompió la boca al Gato Formica

En medio de la nota, reprodujeron el mensaje de un ex compañero en Newell’s, Mauro Formica, que también lo había sufrido a Schiavi en las prácticas de la Lepra. “Los que éramos pibes, te sufrimos bastante, por enseñarnos, por probarnos. En un entrenamiento te tiré un caño porque no me quedaba otra opción y me rompiste el tobillo, la boca, el alma... Al otro día, cuando fui a entrenar, me llamaste adelante de todos y me dijiste gato, a ver qué te pasó. Tenía todo roto y me dijiste ‘no pasa nada, pero hagamos un trato, vos no me tirás más caños y yo no te pego más’, confesó Formica. Habían sido testigos de ese episodio otros jugadores experimentados como Justo Villar, Ariel Pepi Zapata, Claudio Turco Husain y Matías Puchero Donnet.

PUBLICIDAD

“Te agradezco los gestos que tuviste conmigo. Cuando entraron a robar a mi casa, que me robaron todo, viniste con la tarjeta de crédito y me dijiste ‘comprate todo lo que vos quieras y no me lo tenés que devolver’. Te quiero mucho”, fue la otra anécdota que pintó con mejor color a un Schiavi que reconoció todo en vivo. Sobre Formica, el ex defensor mencionó: “Me tiró el caño y lo rompí todo. Me pasó también con Pablo Pérez, que me tiró un caño y le tiré una patada de atrás, pero fuerte le pegué. No me gustaba que me tiren caños. Lo re banco al Gato, más allá de todo, viajamos juntos y hoy trabaja conmigo en la oficina. Lo quiero un montón a él y la familia”.

Por último, contó una anécdota de ese tiempo en el club rosarino: “Hasta el día de hoy hablamos con los pibes que arrancamos como el Piri Vangioni, Pablo Pérez, el Gordo Sperduti… Teníamos una bandita hermosa y los llevábamos a los más chicos a la habitación a la noche en las pretemporadas. Yo concentraba con Lucas Bernardi y también estaba el Flaco Alayes. Venían a la habitación los chicos y jugábamos al truco. Alguna cervecita podía haber. Nos quedábamos hasta las 3 o 4 de la mañana, pero al otro día nos levantábamos a las 7 u 8 y corríamos primeros con Lucas. Y, ellos, atrás. Se la tenían que bancar”.

Temas Relacionados

Rolando SchiaviNewellsBoca JuniorsGato FormicaCarlos TevezFranco Cángele

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La dura crítica del Southampton contra la English Football League tras su exclusión por el ascenso: “Totalmente desproporcionada”

La institución sostiene que la pena excede cualquier antecedente en el fútbol inglés, después de la desestimación de la apelación por espionaje de entrenamientos

La dura crítica del Southampton contra la English Football League tras su exclusión por el ascenso: “Totalmente desproporcionada”

Más de USD 5 millones y 8 años de desarrollo: la ciencia detrás del césped del Mundial 2026

La apuesta científica de la FIFA busca que cada uno de los 104 partidos se dispute en condiciones óptimas, sin importar el clima ni la arquitectura del estadio

Más de USD 5 millones y 8 años de desarrollo: la ciencia detrás del césped del Mundial 2026

Franco Colapinto tuvo problemas con su Alpine en la práctica libre del GP de Canadá: trabajan en boxes para repararlo

El piloto argentino ingresó a los pits poco después de salir a pista por primera vez. “Mi acelerador no funciona”, avisó

Franco Colapinto tuvo problemas con su Alpine en la práctica libre del GP de Canadá: trabajan en boxes para repararlo

El ataque de furia de un tenista alemán: pateó una raqueta a la tribuna y estuvo al borde de la descalificación

Daniel Altmaier perdió el control tras un quiebre decisivo de Tommy Paul en el ATP 500 de Hamburgo. Recibió una advertencia y luego del encuentro se disculpó públicamente por su reacción

El ataque de furia de un tenista alemán: pateó una raqueta a la tribuna y estuvo al borde de la descalificación

Quiénes son Yael Falcón Pérez y Leandro Rey Hilfer, los árbitros designados para la final entre River y Belgrano

La AFA confirmó la terna para el partido decisivo del Torneo Apertura 2026 en el Kempes. Dos jueces con escarapela FIFA, recorridos distintos y, en ambos casos, antecedentes vinculados a los dos finalistas

Quiénes son Yael Falcón Pérez y Leandro Rey Hilfer, los árbitros designados para la final entre River y Belgrano

DEPORTES

Franco Colapinto tuvo problemas con su Alpine en la práctica libre del GP de Canadá: trabajan en boxes para repararlo

Franco Colapinto tuvo problemas con su Alpine en la práctica libre del GP de Canadá: trabajan en boxes para repararlo

La dura crítica del Southampton contra la English Football League tras su exclusión por el ascenso: “Totalmente desproporcionada”

Más de USD 5 millones y 8 años de desarrollo: la ciencia detrás del césped del Mundial 2026

El ataque de furia de un tenista alemán: pateó una raqueta a la tribuna y estuvo al borde de la descalificación

Quiénes son Yael Falcón Pérez y Leandro Rey Hilfer, los árbitros designados para la final entre River y Belgrano

TELESHOW

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Fito Páez presentó su nuevo disco en una escucha abierta: crónica del amor y la pasión después de los silbidos

La salud de Christian Petersen: qué dice el primer parte médico oficial

El hijo de Christian Petersen dio detalles de la internación de su padre: “No hay cuadro de estrés”

Mauro Icardi le cumplió el sueño a la China Suárez: el viaje tan ansiado a Japón y la polémica visita a un café

INFOBAE AMÉRICA

Estas playas turísticas de Estados Unidos registran niveles peligrosos de bacterias fecales antes del Día de los Caídos

Estas playas turísticas de Estados Unidos registran niveles peligrosos de bacterias fecales antes del Día de los Caídos

La dura crítica del Southampton contra la English Football League tras su exclusión por el ascenso: “Totalmente desproporcionada”

El gobierno descarta desalojos inmediatos en proyecto ferroviario de Guatemala

Detectives del espacio: la NASA convoca al público para descifrar el fenómeno que amenaza al GPS y las redes eléctricas

La vigésima quinta asamblea entre el Gobierno y pueblos indígenas prioriza derecho al territorio y propiedad comunal