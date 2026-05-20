8 hábitos recomendados por expertos para reducir el riesgo de hemorroides y evitar recaídas

La picazón por hemorroides representa uno de los síntomas más molestos y frecuentes de esta afección colorrectal según la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

La picazón por hemorroides es uno de los síntomas más frecuentes de esta afección, cuyos orígenes y soluciones son más complejos de lo que suele creerse. Según la Cleveland Clinic, identificar la causa del prurito anal permite aplicar medidas de autocuidado y reducir la recurrencia con estrategias avaladas por especialistas.

La Cleveland Clinic indicó que la picazón se explicó, sobre todo, por tres mecanismos: inflamación de los tejidos, exceso de humedad y daño o irritación de la piel alrededor del ano. Esa combinación facilitó que el rascado empeorara el cuadro: produjo alivio inmediato, pero aumentó la lesión y prolongó el malestar.

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La Dra. Arielle Kanters, cirujana colorrectal de la Cleveland Clinic, señaló que “las hemorroides son consecuencia de algún otro problema subyacente”. En esa línea, el abordaje efectivo no se limitó a calmar el síntoma: apuntó a corregir el factor que lo disparó, como el estreñimiento, la diarrea o los hábitos de evacuación.

Por qué las hemorroides producen picazón

La piel que rodea el ano es delicada y, por su ubicación, se expone con facilidad a humedad persistente y restos de materia fecal. Cuando existieron hemorroides, esa zona pudo irritarse por:

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Inflamación local , que aumentó la sensibilidad.

Humedad , asociada a sudor, mucosidad o pequeñas filtraciones fecales.

Microlesiones por fricción , que se agravaron al rascarse o limpiar con fuerza.

Esfuerzo al evacuar , que aumentó la presión en las venas rectales.

Permanecer sentado durante mucho tiempo, que contribuyó a la congestión venosa.

La Cleveland Clinic recomendó el uso de cremas barrera con óxido de zinc para proteger la piel perianal de la irritación y humedad (Freepix)

Durante la noche, la sensación puede intensificarse porque hubo una disminución en el control muscular y la humedad se acumuló con mayor facilidad, lo que incrementó la irritación.

Cleveland Clinic recomienda medidas de autocuidado con dos metas: disminuir la irritación y evitar que la humedad y el rascado agraven la lesión. Como primera opción, sugiere una crema barrera con óxido de zinc, que actúa como “vendaje líquido” al aislar la piel del contacto con la humedad. El objetivo es proteger la zona, sin resecarla en exceso.

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En la higiene, aconseja limpiar con suavidad y solo con agua. Desalienta el uso de toallitas húmedas y productos con fragancias o alcohol, porque aumentan la irritación. Para secar, indica hacerlo con toques, sin frotar ni insistir con la limpieza.

Mantener el área seca resulta clave: elegir ropa holgada, reducir la sudoración prolongada y minimizar la fricción ayuda a disminuir recaídas. Los productos con mentol pueden ofrecer alivio temporal, aunque no corrigen el origen del problema.

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La prevención también se centra en reducir el esfuerzo al evacuar. Una alimentación con fibra que cuente con frutas, verduras, cereales integrales y legumbres ayuda a mejorar la consistencia de las heces y la regularidad. La Cleveland Clinic recomienda aumentar la fibra de forma gradual y beber 2 litros de agua al día para potenciar su efecto. En ese marco, el texto incluye una ingesta diaria de 25 a 34 gramos de fibra, según edad y sexo. Si la dieta no alcanza, se pueden considerar suplementos, con consulta previa a un profesional sanitario.

Una dieta rica en fibra y adecuada hidratación, con entre 25 y 34 gramos de fibra diarios, ayudó a mejorar la evacuación y prevenir hemorroides (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocho medidas para reducir el riesgo de hemorroides

Evitar pujar al evacuar: la presión excesiva favoreció la formación de hemorroides. No permanecer en el inodoro más de cinco minutos: el tiempo prolongado aumentó la presión en la zona. Ajustar la postura: elevar los pies con un taburete ayudó a facilitar la evacuación. Priorizar alimentos con fibra: la recomendación osciló entre 25 y 34 gramos diarios, según edad y sexo. Evaluar suplementos de fibra si la alimentación no fue suficiente, con orientación profesional. Sostener una hidratación adecuada: beber 2 litros de agua diarios ayudó a ablandar las heces y a que la fibra funcione. Incorporar actividad física regular para favorecer el tránsito intestinal, sin sobrecarga abdominal. No postergar la evacuación cuando apareció la urgencia, ya que retener endureció las heces y aumentó el esfuerzo.

La Cleveland Clinic concluye que hábitos simples y sostenidos —cuidado local, dieta e higiene— alcanzan para controlar las hemorroides en la mayoría de los casos y disminuir la recurrencia de las molestias.

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Consultar a un profesional de la salud es fundamental si persiste la picazón anal, aparece sangrado, dolor, secreción o los síntomas interfieren en las actividades diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo consultar a un profesional sanitario

De todos modos, vale destacar que Cleveland Clinic advierte que el prurito anal no siempre se asocia con hemorroides y que podía tener otras causas que requieren un abordaje específico. Por ese motivo, la recomendación es consultar a un profesional sanitario si la picazón persiste, empeora con el paso de los días o no mejora pese a aplicar medidas de autocuidado.

La institución también aconseja pedir evaluación médica si aparece sangre en la zona anal, si el dolor aumenta, si hubo secreción o irritación intensa de la piel, o si los síntomas interfieren con el descanso o las actividades habituales. En esos casos, el objetivo es descartar diagnósticos alternativos y definir un tratamiento acorde al origen del cuadro.

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Un diagnóstico preciso permite indicar el manejo adecuado, evitar el uso innecesario de productos irritantes y reducir el riesgo de complicaciones.