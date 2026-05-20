Teleshow

Emanuel Noir de Ke Personajes recordó su dura lucha contra las drogas: “Las almas se empiezan a perder”

El cantante habló en Perros de la Calle sobre los motivos de su adicción y el largo camino hacia la recuperación

Guardar
Google icon
Emanuel Noir, líder de la banda Ke Personajes, se sinceró sobre su pasada adicción a las drogas y reflexionó sobre los motivos que lo habrían llevado a ese duro periodo de su vida (Perros de la Calle - Urbana Play)

Detrás del éxito y los escenarios repletos, Emanuel Noir, voz principal de Ke Personajes, guarda una historia de superación que no todos conocen. No siempre estuvo en la cima ni rodeado de fanáticos. Su presente, marcado por la popularidad y la música, contrasta con un pasado atravesado por momentos difíciles, en el que la adicción a las drogas fue un drama central. En una visita al programa Perros de la Calle (Urbana Play), conducido por Andy Kusnetzoff , el cantante se animó a mirar hacia atrás y compartir las raíces de su lucha, sus caídas y el proceso que lo llevó a encontrar una nueva versión de sí mismo.

En un clima distendido y sincero, Andy le preguntó acerca del momento de su entrada al mundo de las drogas. Emanuel no esquivó la respuesta, pero se tomó un instante para buscar las palabras adecuadas. “Buena pregunta”, dijo mientras el estudio guardaba silencio. “Yo creo que fue por alguna necesidad, alguna falta que hubo, alguna búsqueda de llamada de atención... No quiero profundizar mucho ni exponer tal vez a algún responsable, pero seguramente alguna búsqueda de llamada de atención hubo. Y esa tontera de búsqueda de llamada de atención puede a un ser humano condenarlo de por vida”.

PUBLICIDAD

La sinceridad de Emanuel dejó en claro que detrás de las adicciones muchas veces se esconde una necesidad de algún tipo. “Ahí es donde las almas se empiezan a perder, en esas decisiones tontas que lo condenan a uno para siempre a eso”, reconoció el líder de Ke Personajes, visiblemente conmovido.

Emanuel Noir es el vocalista de Ke Personajes, pasó por momentos críticos en su vida y hoy es una estrella de la cumbia. Instagra/@kepersonajes
"Yo creo que fue por alguna necesidad", se sinceró Noir al recordar los comienzos de su adicción a las drogas (Instagram)

En ese ida y vuelta, el conductor le preguntó si sentía que hoy había logrado encontrarse. La contestación de Emanuel se escuchó honesta ante el micrófono. “Sentí que pude despertar a un ser que tenía ganas ya, que estaba cansado de estar escondido. Había un Emanuel que ya quería salir. De alguna manera. Varios Emanueles de diferentes edades. Los pude como reunir y amigarlos y hacerlos hoy subirse a la cronología ordenada de un ser medianamente normal para hoy estar tranquilo y apoyar la cabeza sin ningún tipo”. La metáfora de haber “reunido” a todos los Emanuel que fue alguna vez, reconciliando sus partes y aceptando su historia, dejó una imagen poderosa en el aire.

PUBLICIDAD

Me gusta esa metáfora”, intervino Kusnetzoff, celebrando la capacidad de Noir, quien luego aprovechó a reflexionar: “Llamé a todos, todos los que fui, todos los que dije: ‘Chicos, ahora estamos en esta’. Eso fue lo mejor que hice”. Con estas palabras, reconoció que el verdadero cambio llegó cuando pudo integrar sus experiencias, amigarse con su pasado y dejar de pelearse consigo mismo.

Emanuel Noir empezó en el mundo de las drogas a los 13 años. Debido a su adicción, estuvo a punto de perder la vida hasta en tres oportunidades. Instagram/@emanuelnoir
En medio del duro tiempo en su vida, Emanuel buscó salir por su cuenta de las drogas (Instagram)

La historia de Noir es la de muchos artistas que, tras alcanzar el reconocimiento, eligen abrir su intimidad para mostrar que el éxito no siempre fue un camino recto. Antes de los shows multitudinarios y los hits, hubo días grises, decisiones difíciles y la sensación de estar perdido. Sin embargo, la música apareció como tabla de salvación y fuente de sentido. Para el vocalista, subirse a un escenario no solo es un trabajo, sino la oportunidad de celebrarse y de agradecerle a ese “Emanuel que quería salir” por haberle dado una segunda oportunidad.

Hoy, Ke Personajes disfruta del éxito, las giras y el cariño del público, pero Emanuel Noir no olvida de dónde viene ni los desafíos que debió atravesar para estar en paz consigo mismo. Su relato en Perros de la Calle es un recordatorio de que detrás de cada artista hay una historia, y que la música muchas veces es el refugio donde esas historias pueden transformarse y sanar.

Temas Relacionados

Emanuel NoirKe PersonajesAndy KusnetzoffPerros de la calleAdicción a las drogasUrbana Play

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pedido de Daniela Christiansson para sus seguidoras argentinas y la catarata de respuestas que recibió por su llegada al país

La modelo y sus hijos se reencontraron con Maxi López en nuestro pais y en su canal de Whatsapp solicitó ayuda a las madres argentinas para solucionar cuestiones cotidianas

El pedido de Daniela Christiansson para sus seguidoras argentinas y la catarata de respuestas que recibió por su llegada al país

Pablo Ruiz y la historia detrás de un éxito arrasador: “En Chile rompí un récord de venta de Los Beatles”

En diálogo con Infobae a las Nueve, el artista evocó el vértigo de la fama y los hitos de su carrera. Además, presentó su colaboración con Martín León en la que incursiona en el cuarteto

Pablo Ruiz y la historia detrás de un éxito arrasador: “En Chile rompí un récord de venta de Los Beatles”

La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que recibió Wanda Nara

En medio de los cuestionamientos en la terna por mejor conductora, la Chiqui se expresó al respecto

La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que recibió Wanda Nara

La polémica frase de Graciela Alfano sobre Susana Giménez y Wanda Nara: “Tienen personajes parecidos”

Con los ecos de la polémica por los Martín Fierro, la actriz se refirió al premio que recibió la mediática y a su eterna pelea con la diva

La polémica frase de Graciela Alfano sobre Susana Giménez y Wanda Nara: “Tienen personajes parecidos”

El desafiante mensaje de Wanda Nara luego de su gran noche en los Martín Fierro: “¿Alguien cura el mal de ojo?"

La conductora celebró su galardón junto a su familia y compartió el detrás de escena más personal, mientras enfrentaba comentarios de colegas y usuarios que cuestionaron su reconocimiento

El desafiante mensaje de Wanda Nara luego de su gran noche en los Martín Fierro: “¿Alguien cura el mal de ojo?"

DEPORTES

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: formaciones confirmadas

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: formaciones confirmadas

“Que cobren todas las manos”: el enojo de Oscar Ruggeri tras las polémicas en Boca Juniors-Cruzeiro por Copa Libertadores

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

Los Pumas 7’s definen su plantel para las últimas etapas del SVNS World Championship con dos debutantes

Tomás Etcheverry dejó escapar un partido increíble en Hamburgo: tuvo siete match points y quedó eliminado ante Tommy Paul

TELESHOW

El pedido de Daniela Christiansson para sus seguidoras argentinas y la catarata de respuestas que recibió por su llegada al país

El pedido de Daniela Christiansson para sus seguidoras argentinas y la catarata de respuestas que recibió por su llegada al país

Pablo Ruiz y la historia detrás de un éxito arrasador: “En Chile rompí un récord de venta de Los Beatles”

La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que recibió Wanda Nara

La polémica frase de Graciela Alfano sobre Susana Giménez y Wanda Nara: “Tienen personajes parecidos”

El desafiante mensaje de Wanda Nara luego de su gran noche en los Martín Fierro: “¿Alguien cura el mal de ojo?"

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos activa alerta de Nivel 4 por brote de ébola y endurece controles migratorios

Estados Unidos activa alerta de Nivel 4 por brote de ébola y endurece controles migratorios

Exponer a bebés a pantallas altera el cerebro y genera adicción, advierte especialista

En Uruguay aseguran que el papa León XIV visitará América Latina este año

Casa Alianza alerta por aumento de muertes viales de menores en Honduras

Inflación toma fuerza en Panamá durante abril por aumento de combustibles y servicios