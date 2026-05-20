Emanuel Noir de Ke Personajes recordó su dura lucha contra las drogas: “Las almas se empiezan a perder”

Emanuel Noir, líder de la banda Ke Personajes, se sinceró sobre su pasada adicción a las drogas y reflexionó sobre los motivos que lo habrían llevado a ese duro periodo de su vida (Perros de la Calle - Urbana Play)

Detrás del éxito y los escenarios repletos, Emanuel Noir, voz principal de Ke Personajes, guarda una historia de superación que no todos conocen. No siempre estuvo en la cima ni rodeado de fanáticos. Su presente, marcado por la popularidad y la música, contrasta con un pasado atravesado por momentos difíciles, en el que la adicción a las drogas fue un drama central. En una visita al programa Perros de la Calle (Urbana Play), conducido por Andy Kusnetzoff , el cantante se animó a mirar hacia atrás y compartir las raíces de su lucha, sus caídas y el proceso que lo llevó a encontrar una nueva versión de sí mismo.

En un clima distendido y sincero, Andy le preguntó acerca del momento de su entrada al mundo de las drogas. Emanuel no esquivó la respuesta, pero se tomó un instante para buscar las palabras adecuadas. “Buena pregunta”, dijo mientras el estudio guardaba silencio. “Yo creo que fue por alguna necesidad, alguna falta que hubo, alguna búsqueda de llamada de atención... No quiero profundizar mucho ni exponer tal vez a algún responsable, pero seguramente alguna búsqueda de llamada de atención hubo. Y esa tontera de búsqueda de llamada de atención puede a un ser humano condenarlo de por vida”.

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La sinceridad de Emanuel dejó en claro que detrás de las adicciones muchas veces se esconde una necesidad de algún tipo. “Ahí es donde las almas se empiezan a perder, en esas decisiones tontas que lo condenan a uno para siempre a eso”, reconoció el líder de Ke Personajes, visiblemente conmovido.

"Yo creo que fue por alguna necesidad", se sinceró Noir al recordar los comienzos de su adicción a las drogas (Instagram)

En ese ida y vuelta, el conductor le preguntó si sentía que hoy había logrado encontrarse. La contestación de Emanuel se escuchó honesta ante el micrófono. “Sentí que pude despertar a un ser que tenía ganas ya, que estaba cansado de estar escondido. Había un Emanuel que ya quería salir. De alguna manera. Varios Emanueles de diferentes edades. Los pude como reunir y amigarlos y hacerlos hoy subirse a la cronología ordenada de un ser medianamente normal para hoy estar tranquilo y apoyar la cabeza sin ningún tipo”. La metáfora de haber “reunido” a todos los Emanuel que fue alguna vez, reconciliando sus partes y aceptando su historia, dejó una imagen poderosa en el aire.

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“Me gusta esa metáfora”, intervino Kusnetzoff, celebrando la capacidad de Noir, quien luego aprovechó a reflexionar: “Llamé a todos, todos los que fui, todos los que dije: ‘Chicos, ahora estamos en esta’. Eso fue lo mejor que hice”. Con estas palabras, reconoció que el verdadero cambio llegó cuando pudo integrar sus experiencias, amigarse con su pasado y dejar de pelearse consigo mismo.

En medio del duro tiempo en su vida, Emanuel buscó salir por su cuenta de las drogas (Instagram)

La historia de Noir es la de muchos artistas que, tras alcanzar el reconocimiento, eligen abrir su intimidad para mostrar que el éxito no siempre fue un camino recto. Antes de los shows multitudinarios y los hits, hubo días grises, decisiones difíciles y la sensación de estar perdido. Sin embargo, la música apareció como tabla de salvación y fuente de sentido. Para el vocalista, subirse a un escenario no solo es un trabajo, sino la oportunidad de celebrarse y de agradecerle a ese “Emanuel que quería salir” por haberle dado una segunda oportunidad.

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Hoy, Ke Personajes disfruta del éxito, las giras y el cariño del público, pero Emanuel Noir no olvida de dónde viene ni los desafíos que debió atravesar para estar en paz consigo mismo. Su relato en Perros de la Calle es un recordatorio de que detrás de cada artista hay una historia, y que la música muchas veces es el refugio donde esas historias pueden transformarse y sanar.