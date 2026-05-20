Crimen y Justicia

Intentó evadir un control, volcó y le descubrieron álbumes y figuritas del Mundial 2026 de contrabando

Ocurrió en Mendoza. El conductor manejaba en estado de ebriedad cuando fue alertado por personal de Gendarmería. La carga que llevaba está valuada en 17 millones de pesos

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Ocurrió cuando el conductor intentó evadir un control. La mercadería quedó a disposición de la Justicia por contrabando

Un insólito episodio ocurrió esta madrugada en la Ruta Nacional N° 7, a la altura de Punta de Vacas, Mendoza, cuando efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional realizaban un operativo de control vial. Allí, un ciudadano peruano, que circulaba en un Ford Focus proveniente de Chile con luces apagadas, intentó evadir un control policial. El motivo: manejaba en estado de ebriedad y estaba contrabandeando álbumes y figuritas del Mundial 2026.

Todo se descubrió cuando los gendarmes le indicaron al chofer que se detuviera, peroél aceleró, embistió el dispositivo policial y siguió su marcha. En consecuencia, se activó un seguimiento controlado que culminó pocos kilómetros más adelante, cuando el auto perdió el control y volcó.

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El hombre quedó atrapado en el interior del habitáculo y debió ser asistido en el lugar por los efectivos, quienes corroboraron su estado de ebriedad. Además, en la inspección del vehículo, los funcionarios hallaron una carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026. El valor estimado de la mercadería supera los 17 millones de pesos argentinos, informaron fuentes del caso.

Un agente de seguridad con chaleco reflectante ilumina con una linterna cajas apiladas y álbumes sobre el suelo junto a un vehículo volcado por la noche
Un agente de seguridad examina el cargamento de álbumes y figuritas del Mundial 2026 hallado tras el accidente vehicular

Ante la situación, se dio intervención a la justicia y tanto el vehículo como los productos quedaron secuestrados y a disposición del personal de Aduana.

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La Fiscalía Federal de Mendoza intervino en el procedimiento, solicitando la verificación del domicilio del conductor, la consulta de antecedentes y una alerta migratoria. El ciudadano peruano luego fue trasladado a la Comisaría N° 23 de la provincia, donde permanece detenido mientras avanza la investigación.

Pintura acrílica de una escena nocturna con una figura agachada cerca de un vehículo volcado, rodeada de cajas y escombros. Luces de emergencia iluminan el cuadro
El vehículo volcado y la mercadería desparramada

El costo del álbum del Mundial 2026

El nuevo álbum está a la venta desde principios de mayo y tanto su precio como el de los sobres de figuritas marcan cifras inéditas. El ejemplar se vende a $15.000, mientras que cada sobre de siete figuritas cuesta $2.000, cuando en la edición anterior valía 150 pesos.

Maletero abierto de un Hyundai Elantra con múltiples cajas de cartón apiladas. En el suelo junto al coche se ven más cajas y objetos de colores, iluminados por una luz azul
Las cajas donde llevaba la mercadería

Este salto supera ampliamente cualquier ajuste de años previos y eleva el gasto necesario para completar la colección respecto a la Copa del Mundo Qatar 2022.

La comparación con las ediciones anteriores muestra el impacto de este aumento. En el Mundial de Rusia 2018, el álbum tenía un precio de $50 y el sobre de figuritas costaba 15 pesosPara Qatar 2022, esos valores pasaron a $750 y $171 respectivamente.

En 2026, el salto es aún más marcado: el álbum subió a $15.000 y el sobre a 2.000 pesos. El incremento en el precio del álbum es del orden del 1.900% respecto de la última edición. Los paquetes de figuritas, por su parte, se multiplicaron por 13.

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