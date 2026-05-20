El Salvador

La conferencia EmTech AI llega a El Salvador por primera vez en su historia

San Salvador será el escenario para la edición local del evento, respaldando los esfuerzos institucionales por mostrar avances en transformación digital y atraer la atención de expertos y líderes en nuevas tecnologías

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El Salvador se prepara para recibir a influyentes figuras en tecnología. Una cita que refuerza el perfil del país como nodo emergente en inteligencia artificial y negocios digitales (Foto archivo, cortesía MIT Technology Review)
El Salvador se prepara para recibir a influyentes figuras en tecnología. Una cita que refuerza el perfil del país como nodo emergente en inteligencia artificial y negocios digitales (Foto archivo, cortesía MIT Technology Review)

La llegada de EmTech AI, la conferencia anual de inteligencia artificial organizada por MIT Technology Review, marca un nuevo hito en la estrategia salvadoreña por consolidarse como referente tecnológico regional.

En noviembre próximo, San Salvador será sede de este evento de proyección internacional: por primera vez tendrá lugar en El Salvador, reforzando la imagen del país como un polo emergente en tecnologías avanzadas y transformación digital.

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Según el anuncio de Stacy Herbert, directora de la Oficina Nacional del Bitcoin y miembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, difundido a través de sus redes sociales, la edición local de EmTech AI se celebrará los días 18 y 19 de noviembre, apenas una semana después de Bitcoin Histórico, previsto para el 11 y 12 del mismo mes.

El programa abordará las cuestiones centrales de la inteligencia artificial contemporánea, como el stack tecnológico, la preparación de datos, los sistemas agénticos, la gobernanza y la integración de IA en la estrategia empresarial.

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EmTech AI tiene el reconocimiento en el sector como la conferencia de negocios sobre inteligencia artificial con mayor trayectoria, conforme a MIT Technology Review, medio propiedad del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Convoca habitualmente a ejecutivos, tecnólogos e investigadores que analizan el avance de la IA y su integración en infraestructuras empresariales críticas.

La agenda de la edición salvadoreña abordará la integración de sistemas de agentes a escala, la reconfiguración de los modelos de liderazgo y la colaboración entre personas y sistemas inteligentes.

Se espera la asistencia de referentes del sector para debatir los desafíos y oportunidades que plantea la adopción de la IA en la toma de decisiones y el diseño organizacional.

El MIT, a través de su brazo de divulgación tecnológica, refuerza así la proyección global del país, en línea con los objetivos de Herbert, quien aseguró que próximamente se ofrecerán detalles sobre la adquisición de entradas para esta edición de EmTech AI en El Salvador.

Según MIT Technology Review, los organizadores subrayan que, tras años de experimentación y proyectos piloto que demostraron posibilidades, la ventaja competitiva ahora pertenece a quienes implementan estas tecnologías en el núcleo de sus operaciones. El evento promete un entorno de acceso restringido, donde los asistentes podrán interactuar directamente con los editores de MIT Technology Review y los ponentes destacados durante pausas y recepciones.

La programación está dirigida a directores, altos ejecutivos y fundadores, así como a líderes en desarrollo de producto, ingeniería y ciencia de datos.

Según los responsables, participar en EmTech AI 2026 representa una oportunidad única para acceder a la red de innovación del MIT y para establecer contactos estratégicos con profesionales comprometidos con el crecimiento y la resolución de problemas a través de la IA.

Ejecutivos internacionales, líderes tecnológicos y expertos en IA se congregarán en noviembre para debatir los retos contemporáneos. El evento promete posicionar a El Salvador como epicentro regional de transformación digital (Foto archivo, cortesía MIT Technology Review)
Ejecutivos internacionales, líderes tecnológicos y expertos en IA se congregarán en noviembre para debatir los retos contemporáneos. El evento promete posicionar a El Salvador como epicentro regional de transformación digital (Foto archivo, cortesía MIT Technology Review)

La organización invita a empresas interesadas en alianzas y patrocinio a ponerse en contacto con Andrew Hendler para explorar oportunidades. Todas las actividades se desarrollarán en un entorno que, de acuerdo con MIT Technology Review, ha favorecido durante más de un siglo el florecimiento de ideas innovadoras con impacto global.

Recientemente, el Salvador llevó a cabo el evento SovAI Summit 2026, una cumbre sobre inteligencia artificial e innovación que se desarrolla en el Palacio Nacional de la capital.

“Este tipo de eventos, donde somos la sede de todo lo que se habla de inteligencia artificial, es sumamente importante porque dinamiza la economía de toda la cadena de valor del sector turístico. Aquí tenemos participantes que vienen de todas partes del mundo”, destacó la ministra de Turismo, Morena Valdez.

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