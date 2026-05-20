Economía

Por exportaciones récord, la balanza comercial arrojó un superávit de USD 2.711 millones en abril

El crecimiento de las ventas al exterior fue generalizado en los cuatro grandes rubros, con los combustibles y energía y las manufacturas de origen industrial como los de mayor alza interanual

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Durante abril el intercambio comercial superó los USD 15.000 millones. (EFE)
Durante abril el intercambio comercial superó los USD 15.000 millones. (EFE)

Las exportaciones de bienes de Argentina alcanzaron en abril de 2026 un récord histórico de USD 8.914 millones, lo que representó un incremento de 33,6% respecto al mismo mes del año anterior. Ese desempeño permitió que la balanza comercial cerrara el mes con un superávit de USD 2.711 millones, también el más alto de la historia para ese mes, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) publicado este miércoles por el Indec. El resultado positivo se extendió por vigésimo noveno mes consecutivo.

El intercambio comercial total —exportaciones más importaciones— sumó USD 15.118 millones en abril, con una suba de 15,1% interanual. Las importaciones, por su parte, totalizaron USD 6.204 millones, una caída de 4,0% con relación a igual mes de 2025.

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El superávit de abril implicó una mejora de USD 2.496 millones frente al registrado en abril del año pasado, cuando el saldo había sido de USD 214 millones.

Un salto en cantidades y precios

El Indec explicó que el crecimiento de las exportaciones se explicó por “un alza de 20,6% en las cantidades exportadas y de 10,8% en los precios”. Ambos componentes aportaron al resultado en todos los grandes rubros. En el caso de las importaciones, en cambio, la tendencia fue inversa: “Esta baja se atribuyó a la disminución de las cantidades vendidas de 7,7%, ya que los precios aumentaron 4,1%”.

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En abril, creció 20% el volumen exportado por Argentina. (AP)
En abril, creció 20% el volumen exportado por Argentina. (AP)

El índice de términos del intercambio —que mide la relación entre los precios de las exportaciones y los de las importaciones— alcanzó un nivel de 149,5, con una suba de 6,5% respecto a igual mes del año anterior. El organismo estimó que, de haber prevalecido los precios de abril de 2025, el superávit comercial habría sido de USD 2.084 millones; la diferencia de USD 520 millones se atribuye a la ganancia en los términos del intercambio.

Cuáles fueron los rubros que más crecieron

El crecimiento de las exportaciones fue generalizado en los cuatro grandes rubros, aunque con intensidades distintas. Los combustibles y energía fueron los que registraron la variación más pronunciada: llegaron a USD 1.554 millones, con una suba de 85,9% interanual. El Indec señaló que ese “desempeño estuvo impulsado principalmente por el incremento en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes”, con cantidades que crecieron 53,2% y precios que subieron 21,3%. Se trató también de un valor histórico para ese rubro.

Las manufacturas de origen industrial (MOI) crecieron 43,3% interanual, con una diferencia de USD 763 millones respecto a abril de 2025 y un saldo total de USD 2.528 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en su cuenta de X que las exportaciones de MOI alcanzaron “el valor más alto desde noviembre de 2012”.

Los productos primarios sumaron USD 2.127 millones, con un alza de 25,0%, impulsada íntegramente por las cantidades. Las manufacturas de origen agropecuario (MOA) llegaron a USD 2.705 millones y crecieron 14,1%, con precios 8,7% más altos y cantidades que subieron 5,0%.

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