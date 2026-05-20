Infancia en Argentina: presentaron un programa para ampliar derechos y reducir la pobreza

Más de 5 millones de niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza en Argentina, según el nuevo informe de UNICEF (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo programa de UNICEF Argentina para el periodo 2026-2030 fijó como prioridad que cada niña, niño y adolescente del país pueda crecer sano, aprender, vivir protegido y alcanzar su máximo potencial. Frente a un contexto en el que más de 5 millones de menores viven en situación de pobreza, el documento establece una agenda enfocada en fortalecer políticas públicas y ampliar el acceso a derechos fundamentales, especialmente para los sectores más vulnerables.

UNICEF, que tiene presencia en Argentina desde 1985, señala que el deterioro de las condiciones de vida en la infancia se expresa en múltiples dimensiones: persistencia de la pobreza, falta de acceso a servicios básicos, deficiencias en salud y nutrición, una baja calidad en los aprendizajes escolares y altos índices de violencia doméstica. Este diagnóstico es el punto de partida para delinear acciones concretas de aquí al año 2030.

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El Programa de Trabajo 2026-2030 al que accedió Infobae, identifica como uno de los datos más preocupantes la magnitud de la pobreza infantil: más de 5 millones de niños y adolescentes crecen privados de derechos básicos, y de ellos un 9,4% se encuentra en situación de indigencia. El impacto recae con mayor fuerza en hogares con jefatura femenina y en comunidades rurales o indígenas, donde el acceso a agua segura y condiciones dignas de saneamiento sigue siendo limitado: un 16% de la población carece de conexión a la red pública de agua.

UNICEF presentó su nuevo Programa de Trabajo para los próximos cinco años en Argentina durante un evento en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) el martes 19 de junio. La convocatoria incluyó a representantes del Gobierno nacional, autoridades provinciales y municipales, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, el ámbito académico y otros actores relevantes.

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Bajo el lema “Donde empieza el futuro” se oficializó una nueva agenda de cooperación orientada a fortalecer políticas públicas, mejorar el acceso a servicios esenciales y disminuir las desigualdades. Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina, señaló: “Si bien se han dado avances importantes durante el último ciclo de cooperación, debemos redoblar los esfuerzos y construir oportunidades para todos desde los primeros años de la infancia y a lo largo de toda la adolescencia”.

María Elena Úbeda, Representante adjunta de UNICEF Argentina, agregó: “‘Donde empieza el futuro’ nos invita a imaginar ese país que queremos para cada niña, niño y adolescente. Ese futuro, con más chicos y chicas aprendiendo, creciendo sanos, protegidos y con oportunidades, se construye a partir de las decisiones que tomamos ahora. Sabemos que cuando hay compromiso, inversión y trabajo conjunto, los cambios suceden; ese futuro es posible y empieza ahora en cada acción que emprendemos juntos por la infancia”.

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Rafael Ramírez Mesec, Representante UNICEF Argentina

Desigualdad estructural en salud, educación y protección

La falta de acceso a controles médicos, la caída de la vacunación y la malnutrición figuran entre los retos de salud más agudos: según el informe, en los sectores más pobres, el 14,7% de menores de cinco años presenta baja talla, y la cobertura de vacunación cayó cerca de 20 puntos entre 2009 y 2020, incrementando el riesgo de enfermedades prevenibles.

Además, el 65% de las mujeres embarazadas no completa los controles prenatales recomendados, lo que agrava la vulnerabilidad desde el inicio de la vida.

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El programa 2026-2030 prioriza el acceso equitativo a salud, educación, protección y nutrición para la infancia y la adolescencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el área educativa, el documento advierte que el 82% de los adolescentes no logra aprendizajes adecuados en matemática y el 43% muestra deficiencias en lengua al finalizar la secundaria. Persisten también elevados niveles de exclusión: el 7,7% de las y los adolescentes no asiste a la escuela, y de quienes lo hacen, el 40% termina después de los 19 años. Las brechas de aprendizaje y permanencia responden no solo al origen socioeconómico, sino también a variables de género y territorio.

Dentro de la problemática de protección infantil, la situación es alarmante: casi 6 de cada 10 niñas y niños sufren disciplina violenta en el hogar, cifra que trepa a más de 7 de cada 10 entre quienes tienen una discapacidad. Según el documento más de 15.000 menores viven sin cuidados parentales, subrayando la necesidad de sistemas de protección más eficaces y alternativas de cuidado especializadas.

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La Representante adjunta de UNICEF Argentina, María Elena Úbeda

El texto subraya, además, la relación entre las crisis climáticas y la profundización de la vulnerabilidad infantil: eventos como sequías o inundaciones agravan la salud y la nutrición en comunidades ya castigadas por la exclusión, y representan un desafío para la provisión de servicios esenciales.

Cuatro ejes interconectados: Salud, educación, protección y reducción de pobreza

El Programa de Trabajo 2026-2030 se estructura en torno a cuatro áreas interrelacionadas para revertir las tendencias identificadas:

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Salud y nutrición. El objetivo es que para 2030 unos 3,3 millones de niñas, niños y adolescentes accedan de manera equitativa a servicios de salud, nutrición y bienestar. Para ello, UNICEF trabajará fortaleciendo el sistema público, ampliando el acceso a agua potable en comunidades marginadas y acompañando a las familias desde la salud maternal hasta la promoción de hábitos de crianza saludable.

Entre los desafíos clave figuran la caída de la vacunación, la malnutrición y la falta de controles prenatales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, subraya la urgencia de impulsar estrategias intersectoriales para prevenir y abordar la malnutrición, promover la salud mental y consolidar entornos que respalden el desarrollo temprano, especialmente durante los primeros años de vida.

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Aprendizajes y habilidades. Ante la baja calidad educativa detectada, se fija como meta que 6 millones de menores accedan a mejores aprendizajes y desarrollen habilidades para la vida y el trabajo. Se destaca la incorporación de la transformación digital en la educación, la formación docente continua y la mejora de la gestión educativa como ejes para reducir brechas y sostener trayectorias escolares completas.

Reducción de la pobreza y protección social. UNICEF proyecta que hacia el año 2030 1,5 millones de niños salgan de la pobreza y se achiquen las desigualdades territoriales y económicas. La estrategia apunta a fortalecer el financiamiento público en infancia, la planificación y monitoreo de políticas intersectoriales y el robustecimiento de sistemas de protección social y cuidados.

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En ese contexto, solo el 48% de los hogares accede a la cuota alimentaria, lo que intensifica la vulnerabilidad infantil.

UNICEF plantea que hacia 2030, 1,5 millones de menores podrían salir de la pobreza si se fortalecen políticas públicas y sistemas de protección social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protección contra la violencia. La batalla contra la violencia y el abandono propone mejorar la coordinación entre instituciones, armonizar las normativas provinciales y promover la desinstitucionalización de la infancia, con especial foco en la restitución de derechos y el acceso a servicios de protección y justicia especializados para 1,5 millones de niñas, niños y adolescentes.

Estrategias de acción y alianzas para ampliar el alcance

UNICEF aclara que su intervención conjuga dos estrategias complementarias: la incidencia en políticas públicas, asesorando a todos los niveles de gobierno y fortaleciendo los sistemas, y la implementación de acciones directas en territorio, generando aprendizaje y modelos replicables a mayor escala.

La agenda 2026-2030 busca reducir desigualdades y ampliar derechos, con especial atención a los sectores más vulnerables del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ejecución del programa se apoya en la coordinación con autoridades nacionales, provinciales y municipales, el trabajo articulado con el sector privado, la cooperación internacional, la sociedad civil y los donantes individuales. Según especifica el documento, la multiplicidad de actores es clave para movilizar recursos, lograr impacto y sostener en el tiempo los resultados alcanzados.

El documento cierra con una declaración de principio: el Programa de Trabajo 2026-2030 tiene como prioridad absoluta garantizar que cada niña, niño y adolescente en Argentina pueda ejercer plenamente sus derechos y desarrollar todo su potencial.

Fotos: UNICEF Argentina/Alejandro Ibáñez y Lili Morsia