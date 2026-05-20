Guatemala

Guatemala: La Policía Nacional Civil rescata a víctima de secuestro tras operativo en Huehuetenango

La intervención de una unidad especializada permitió que un hombre recuperara su libertad después de permanecer varios días retenido en una comunidad rural guatemalteca, donde varios individuos exigían un rescate millonario a su familia

Guardar
Google icon
PNCdeGuatemala libera a menor secuestrado y captura a los presuntos responsables
La Policía Nacional Civil liberó a una víctima tras 20 días de secuestro en Huehuetenango y detuvo a tres presuntos responsables. (Fotografía: PNCdeGuatemala)

La Policía Nacional Civil de Guatemala rescató a una persona de 49 años que permanecía en poder de sus captores desde el 2 de mayo, tras un operativo del Comando Antisecuestros en la aldea Ulche, San Pedro Soloma, Huehuetenango.

El secuestro había tenido lugar en Salcajá, Quetzaltenango, y la víctima recuperó la libertad después de 20 días en cautiverio, según información oficial difundida por la PNC en redes sociales. Los tres presuntos responsables exigían Q4 millones para concretar la liberación, señaló el organismo de seguridad.

PUBLICIDAD

Los detenidos en el caso de Huehuetenango fueron identificados como Sindy “N” (40 años), José “N” (35 años) y Marvin “N” (36 años). Tras el operativo, la víctima recibió atención médica a través de la Subdirección General de Salud Policial, antes de ser trasladada vía aérea a un hospital en la capital. Los supuestos secuestradores quedaron a disposición judicial.

El MP y la PNC capturan a siete personas acusadas de secuestro en tres departamentos

Siete personas fueron arrestadas el 23 de marzo en una serie de ocho allanamientos simultáneos en Guatemala, El Progreso y Huehuetenango por su presunta vinculación con una organización dedicada al secuestro y la extorsión, en una operación encabezada por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil.

PUBLICIDAD

Entre los detenidos figuran Anderson Eduardo Chete Rustrián (20 años), Josué Daniel Chete Rustrián (23), Luvia Aracely Marroquín Ruano (50), Cristian Gustavo Álvarez Marroquín (20), Mónica Azucena Rivera Paz (23), Juan Carlos Osorio Chacoj (40) y Miki Brandon Rivas Arriaga (40), quienes serán procesados por los delitos de asociación ilícita y plagio o secuestro, conforme a lo comunicado por el Ministerio Público.

El grupo desarticulado habría utilizado la modalidad denominada Operativo Secuestros Gota A Gota. Esta metodología implica citar a profesionales y comerciantes en zonas de difícil acceso bajo falsas ofertas de servicios; una vez allí, los amenazaban con la supuesta presencia de francotiradores presuntamente relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, y exigían el pago de rescates bajo amenaza de muerte. También empleaban números telefónicos internacionales y solicitaban depósitos bancarios a cuentas proporcionadas durante el secuestro, según la Fiscalía contra Secuestros.

La investigación se inició a partir de denuncias presentadas entre enero y marzo de 2026 y logró identificar hasta diez posibles integrantes de la banda. Durante el operativo, se incautaron teléfonos celulares, boletas y tabletas, elementos que servirán como pruebas para los procesos judiciales, detalló el Ministerio Público.

Un agente de la Policía Nacional Civil corta cadenas de un hombre secuestrado mientras otros oficiales detienen a tres captores arrodillados en un almacén oscuro.
Agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala liberan a una víctima de secuestro y detienen a tres individuos en un almacén durante una operación de rescate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El repunte de secuestros intensifica la acción policial en Guatemala

De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil publicados, entre enero y abril de 2026 se registraron al menos 95 denuncias por presuntos secuestros en Guatemala, lo que evidencia un repunte de estos delitos, en particular en regiones urbanas y el occidente del país. Este bloqueo de respuesta directa ilustra la gravedad de la problemática: durante los meses recientes, la incidencia de secuestros y secuestros exprés llevó al Comando Antisecuestros a incrementar sus acciones tácticas, logrando rescatar víctimas y capturar a miembros de bandas dedicadas a este ilícito.

Durante mayo de 2026, el Comando Antisecuestros de la PNC ejecutó varios operativos similares. El 20 de mayo, en Mixco, tres presuntos criminales fueron capturados en un estacionamiento de la zona 4 de Bosques de San Nicolás, tras exigir una suma considerable de dinero por una víctima que fue liberada.

El 14 de mayo, en Nentón, Huehuetenango, un grupo armado que participó en el secuestro de un agente policial fue neutralizado y el agente, identificado como Eder Nolasco Ramírez, recobró la libertad. La investigación preliminar vincula el caso a conflictos por agua potable, de acuerdo con reportes de la Fiscalía.

El 13 de mayo, la PNC capturó en Huehuetenango a un hombre que fingió su propio secuestro para solicitar Q80.000 a su familia, mientras que, dos días después, un tribunal envió a juicio a los procesados por el plagio y desaparición del odontólogo Julio Amílcar Martínez Murillo.

Según la PNC y la Fiscalía, los secuestros exprés se concentran principalmente en las zonas 7, 11, 12, 13 y 14 de la Ciudad de Guatemala, donde los delincuentes utilizan engaños y amenazas de muerte para obligar a las víctimas a realizar depósitos bancarios inmediatos. Además, se han documentado casos en que los captores simulan pertenecer a cárteles de narcotráfico con el fin de amedrentar a sus objetivos.

Las autoridades enfatizan la importancia de denunciar de inmediato cualquier sospecha de secuestro o intento de extorsión al número de emergencia del Comando Antisecuestros. Según la Policía Nacional Civil de Guatemala, la rápida intervención de equipos especializados ha sido esencial para evitar el pago de rescates y aumentar la efectividad de las capturas.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloPNCdeGuatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Dónde está Angélica Chavarría? La cuñada que Daniel Ortega oculta en el calabozo más oscuro de Nicaragua

Dos años después de que el régimen de Daniel Ortega desatara una cacería intrafamiliar sin precedentes, diversas organizaciones de derechos humanos han lanzado una alerta global para exigir el paradero de Angélica Chavarría, pareja de Humberto Ortega

¿Dónde está Angélica Chavarría? La cuñada que Daniel Ortega oculta en el calabozo más oscuro de Nicaragua

Exponer a bebés a pantallas altera el cerebro y genera adicción, advierte especialista

Las recomendaciones actualizadas enfatizan la necesidad de establecer tiempos máximos de uso según la edad, junto con la supervisión de los contenidos y la participación activa de los cuidadores durante el acceso a tecnologías.

Exponer a bebés a pantallas altera el cerebro y genera adicción, advierte especialista

Casa Alianza alerta por aumento de muertes viales de menores en Honduras

Más de 70 niños y adolescentes han fallecido en accidentes de tránsito en lo que va del año y advierten sobre conducción temeraria y falta de control vial

Casa Alianza alerta por aumento de muertes viales de menores en Honduras

Inflación toma fuerza en Panamá durante abril por aumento de combustibles y servicios

El Índice de Precios al Consumidor mostró una aceleración frente a meses anteriores, mientras algunos alimentos y electrodomésticos reflejaron bajas

Inflación toma fuerza en Panamá durante abril por aumento de combustibles y servicios

Salvadoreña es detenida por presunta agresión, mientras su expareja planificaba asesinarla en República Dominicana

Lo que la fiscalía de Bonao maneja como un caso de violencia doméstica ha resultado ser una peligrosa red de venganza. Yany Judith Menjívar, una salvadoreña residente en el municipio de Piedra Blanca, permanece bajo arresto por supuestas agresiones hacia su expareja

Salvadoreña es detenida por presunta agresión, mientras su expareja planificaba asesinarla en República Dominicana

TECNO

Los nombres más populares para un bebé nacido en junio de 2026, según la IA

Los nombres más populares para un bebé nacido en junio de 2026, según la IA

Google revela ocho trucos secretos para que aproveches la batería de tu Android

Este país no irá al Mundial 2026, pero sí tendrá uno de los estadios más tecnológicos de América Latina

El uso ilimitado y gratuito de Gemini llega a su fin: Google pone restricciones a consultas y funciones avanzadas

¿Vale la pena el internet de Elon Musk? Starlink lanza una prueba gratuita de 30 días en Argentina

ENTRETENIMIENTO

“Es el mayor misterio”: Robert Downey Jr. reveló quién tiene la última palabra sobre la tercera película de Sherlock Holmes

“Es el mayor misterio”: Robert Downey Jr. reveló quién tiene la última palabra sobre la tercera película de Sherlock Holmes

Emilia Clarke y la decisión de congelar sus óvulos a los 35 años: “Desperté una mañana y me di cuenta de que había superado lo peor”

“Solo repite lo que ya existe, pero en el arte ese alucinar es útil”: Will.i.am y su visión sobre la inteligencia artificial

Snooki, estrella de ‘Jersey Shore’, describió el pánico que sintió al despertar de su cirugía de aumento de pecho: “Fue como si un camión de volteo estuviera sobre mí”

Cher cumple 80 años: esta es la fortuna de una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos

MUNDO

Los países bálticos rechazaron las acusaciones de Rusia por el uso del espacio aéreo

Los países bálticos rechazaron las acusaciones de Rusia por el uso del espacio aéreo

Japón vende anguilas de laboratorio por primera vez y podría redefinir el futuro de la pesca sostenible

El gobierno británico llegó a un acuerdo comercial con el Consejo de Cooperación del Golfo

El régimen de Irán aseguró que permitió el paso de 26 buques por el estrecho de Ormuz

Un Airbus de Croatia Airlines se salió de pista tras abortar una maniobra de despegue por fuertes vientos cruzados