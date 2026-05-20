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“Que cobren todas las manos”: el enojo de Oscar Ruggeri tras las polémicas en Boca Juniors-Cruzeiro por Copa Libertadores

El Cabezón aportó su mirada acerca de la labor de Jesús Valenzuela en La Bombonera

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El empate 1-1 entre Boca Juniors y Cruzeiro en La Bombonera por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores dejó varias jugadas polémicas y el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela fue muy cuestionado en el local, que reclamó por un gol anulado a Miguel Merentiel y un posible penal por una mano de Lucas Romero en el último instante del partido.

A raíz de estas acciones que generaron debate, Oscar Ruggeri aportó su mirada en el programa F90 de ESPN. “Desde que está el VAR no sabemos si está mano se cobra y esta mano no. Esta mano no tuvo la intención, esta otra sí. O es penal y que cobren todas las manos. No es muy difícil. Si te pegó en la mano se terminó, es penal”, expresó el ex futbolista. Ante la repregunta de su compañera Morena Beltrán que los jugadores podrían apuntar directamente a la mano del rival para forzar la infracción, el Cabezón replicó: “Apuntale a las manos, qué querés que haga”.

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“¿Cuándo es mano y cuándo no? Hay interpretación, pero hay veces que la cobran y otras que no. Es un despelote, cobren todas las manos y se terminó“, siguió Ruggeri en su opinión. Además, habló de la jugada en la que Valenzuela termina anulando el tanto de Merentiel por una mano previa de Milton Delgado, remarcando que antes del centro enviado por Lautaro Blanco había dos balones en el campo de juego. “En la del gol una pelota casi choca a la otra. Si se paraba la jugada ahí no estaríamos hablando del gol anulado a Merentiel. Toda la vida se paró el partido por eso. Es ilícito”, sentenció.

*El gol anulado a Miguel Merentiel

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El día después del encuentro, Conmebol publicó los audios del VAR sobre esas dos jugadas que provocaron el enojo de los fanáticos del Xeneize. La primera tiene que ver con el gol anulado a Miguel Merentiel por una mano de Milton Delgado en la acción previa que era el 2-1 para el equipo de Claudio Úbeda. “Un atacante de casaca azul bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio, configurándose así una infracción por mano sancionable”, indica el relato.

En relación a la otra jugada que reclamó todo el plantel y cuerpo técnico de Boca, esta se dio dos minutos después del tanto anulado y fue una mano en el área de Lucas Romero, el volante argentino que es capitán del equipo brasileño. “El balón pega en el brazo, que se encontraba en una posición natural como consecuencia de una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realizaba”, dice el relato del audio que dio a conocer la Confederación Sudamericana de Fútbol a través de su canal. “Quiere quitar su brazo”, repite Arteaga en el diálogo entre los integrantes del VAR y mientras el réferi Valenzuela sigue el juego. “Rebota, posición natural, además quiere quitar su brazo”, reitera el encargado en la sala de los árbitros elegidos por Conmebol.

La Conmebol dio a conocer los diálogos arbitrales del duelo de Copa Libertadores

Con este resultado, Boca quedó segundo en el Grupo D de la Copa Libertadores, con el mismo puntaje (7) que la Universidad Católica, que debe jugar su partido esta noche como local ante Barcelona de Ecuador (3). El líder es Cruzeiro, con 8 unidades. En la última jornada, que se disputará el próximo jueves 28 de mayo, el Xeneize deberá ganarle al conjunto chileno para acceder a octavos de final.

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