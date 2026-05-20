Política

Interna libertaria: la inédita reacción que desafió a Milei de la tropa digital que lidera Santiago Caputo

En Las Fuerzas del Cielo detectan los intentos del presidente por equilibrar las internas. Pese a que descartan una fractura, crece el fastidio por el rol de los Menem

Guardar
Google icon
El asesor presidencial, Santiago Caputo, junto a sus principales colaboradores
El asesor presidencial, Santiago Caputo, junto a sus principales colaboradores

“No le mientan nunca más al Presidente”, planteó Daniel Parisini, mejor conocido como el “Gordo Dan”, en su cuenta X para tomar distancia de la ensayada explicación que dio Javier Milei para intentar minimizar la exhibición de la interna en redes sociales del pasado fin de semana. Detrás de esa frase —que con el correr de las horas fue adoptada por buena parte del ecosistema virtual — se esconde el malestar que generó que el mandatario hiciera propia la versión de Martín Menem tras los señalamientos del asesor presidencial Santiago Caputo.

“El Presidente hizo la salomónica”, describió uno de los celestiales ante Infobae ante los esfuerzos del mandatario por evitar una ruptura entre las partes. “Entendemos que es un intento por bajarle el tono, pero es cierto que le mintieron concretamente Martín Menem, Santiago Oria y Lilia (Lemoine)”, coincidió otro representante del sector.

PUBLICIDAD

En función de la interpretación de los hechos, la militancia virtual pudo redireccionar la bronca y descargar su enojo contra el cineasta presidencial, Santiago Oria. Sin embargo, también habilita la posibilidad de desmentir la versión expuesta sin desautorizar directamente al libertario.

Desde el sábado en el que Santiago Caputo abandonó la formalidad de sus redes para acusar al titular de la Cámara de Diputados de manejar la cuenta anónima @PeriodistaRufus, en Las Fuerzas del Cielo admiten tener “bronca”, pero sostienen que el accionar de Milei fue “el único curso de acción posible”.

PUBLICIDAD

Para contener al sector, critican públicamente “la mala praxis” de Oria y lo responsabilizan por “operar” en favor de los Menem. “Se usan todas las circunstancias para que Milei no sepa la verdad de las cosas. Trabaja para ellos no para el Presidente”, cuestionó uno de los integrantes del espacio.

Acuarela de Martín Menem (corbata roja) y Santiago Caputo (corbata azul) en trajes oscuros, sosteniendo celulares y con expresiones serias en un pasillo.
Una acuarela captura a Martín Menem y Santiago Caputo inmersos en una discusión, ambos sosteniendo sus teléfonos móviles y manteniendo un contacto visual intenso en un pasillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hace tres años soy infeliz”, ironizó otro de los celestiales a Infobae. El malestar no lo genera el rumbo económico ni las decisiones de gestión sino el debate por la dinámica militante en puga. Los que buscan dotar al espacio de nuevas lógicas, algo que pregona Caputo, se enfrentan a los que en uso de la metodología de la política tradicional apuestan a construir el sello en el territorio entre los que destacan los Menem y Sebastián Pareja.

No obstante, como dejó en claro Caputo en uno de sus recientes mensajes de X, se cuidan de aclarar que se ordenan detrás de la figura de Javier Milei y que redoblarán los esfuerzos para garantizar la reelección en 2027. “No vamos a romper. Ninguno quiere ser el Presto. Queremos que Milei nos dirija, pero tampoco nos podemos quedar callados ante estas pelotudeces”, se expidió un reconocido tuitero.

No es la primera vez que la militancia virtual toma distancia de la línea que marca el mandatario. Algo similar ocurrió con la situación judicial del exdiputado José Luis Espert al que Milei volvió a defender en los últimos días al calificar las acusaciones de infamias. “La causa de Espert sigue en el mismo estado. En la que hubo novedades es en la de Fred Machado”, planteó Gabriel Palandri, conocido en X como @LosHerederosDeAlberdi, en su columna en el programa La Misa.

La aclaración despertó la gracia de la mesa de influencers que recordó, entre risas, el video que protagonizó el cabeza de lista para competir por la provincia de Buenos Aires para intentar explicar su situación. “Lo mejor que hizo Espert fue cuando lloró”, acotó Martín “El Negro” Almeida mientras Parisini se tapaba el rostro con el buzo. “Había que bancarlo”, se limitó a decir.

Hace algunas semanas, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, figuraba en la primera plana de los principales medios a raíz de su situación judicial, algunas voces de la tropa libertaria se mostraron decepcionados con la decisión de sostenerlos en el cargo. “Somos nosotros los que damos la cara”, se quejaban.

El Gordo Dan habló de la interna libertaria: “Le mintieron al Presidente, no es algo prefabricado”
El Gordo Dan habló de la interna libertaria: “Le mintieron al Presidente, no es algo prefabricado”

A diferencia de la militancia trandicional, desde el espacio que se referencia detrás de la figura del consultor consideran saludable marcar los contrapuntos, pero aclaran que los orgánicos no cuestionan las determinaciones del mandatario. “No se puede ordenar a todos y a la vez cuidar el secretismo. Los que somos parte podemos entender las realidades políticas, pero a los que no son orgánicos no se les puede pedir tanto”, intentó explicar uno de ellos.

Para graficarlo, algunos apelan a una escena de Rescatando al Soldado Ryan, de Steven Spielberg. Allí, el capitán John H. Miller —interpretado por Tom Hanks— describe el esquema de mando y sostiene que “las quejas se elevan, no se transmiten hacia abajo”. “Ese es el orden de las cosas. Nunca al revés”, subrayó una importante fuente a este medio.

La coexistencia con el sector que comanda la menor de los Milei, e instrumenta a taravés de los primos Menem, parece atravesar un punto de no retorno. Luego de desmentirlo en redes y de reclamar el nombre del colaborador al que hizo referencia en su explicación el titular de la Cámara de Diputados, los protagonistas volverán a verse las caras el próximo lunes, en la reunión de Gabinete, y al día siguiente en la reunión de mesa política.

En Las Fuerzas del Cielo garantizan que no existe voluntad de ruptura, pero reconocer que el vínculo está desgastado. “El manejo de crisis de todo lo de Rufus es la demostración de lo que sería el Gobierno sin nosotros”, garantizó una fuente consultada, en una definición que exhibe la pulseada abierta por la influencia del universo libertario.

Temas Relacionados

Santiago CaputoFuerzas del CieloMartín MenemJavier MileiKarina MileiÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Con una foto de unidad, la UCR reunió a sus gobernadores en busca de ordenar al partido para el 2027

Cuatro mandatarios asistieron a las oficinas del Comité Nacional que preside Leonel Chiarella. El rol de Alfredo Cornejo y su acercamiento con las nuevas autoridades. El encuentro que convoca Ernesto Sanz

Con una foto de unidad, la UCR reunió a sus gobernadores en busca de ordenar al partido para el 2027

Patricia Bullrich presentó hoy su nueva declaración jurada, en medio de la polémica por el caso Adorni

El trámite, correspondiente al ciclo 2025, fue recibido formalmente por el Senado y la Oficina Anticorrupción. Mientras, se espera la presentación del jefe de Gabinete

Patricia Bullrich presentó hoy su nueva declaración jurada, en medio de la polémica por el caso Adorni

El Gobierno logró la media sanción para la Ley Hojarasca en Diputados y apunta a eliminar cerca de 70 normas

La propuesta legislativa impulsada por el Ejecutivo reunió el respaldo de sectores aliados, mientras la oposición marcó un fuerte contrapunto sobre la oportunidad y el método para revisar la iniciativa. Se mantuvo el financiamiento al círculo de legisladores

El Gobierno logró la media sanción para la Ley Hojarasca en Diputados y apunta a eliminar cerca de 70 normas

Senado: la ley de inviolabilidad de la propiedad privada logró dictamen y quedó lista para el recinto

Dialoguistas salvaron al oficialismo, que estuvo al límite con el quorum y las firmas en el plenario. El titular del mismo, el mileísta Agustín Coto, está de viaje en el extranjero y no asistió al debate. Se hizo cargo su colega Nadia Márquez, presidenta de Legislación General

Senado: la ley de inviolabilidad de la propiedad privada logró dictamen y quedó lista para el recinto

El Gobierno presentó un proyecto parlamentario para modificar la Ley de Financiamiento Universitario

La propuesta enviada al Congreso incorpora fuentes de financiamiento explícitas y ajustes presupuestarios. También prevé subas escalonadas en salarios y recursos para hospitales. A cambio, el Consejo Interuniversitario Nacional deberá retirar la cautelar que debe definir la Corte Suprema

El Gobierno presentó un proyecto parlamentario para modificar la Ley de Financiamiento Universitario

DEPORTES

El Aston Villa del Dibu Martínez le gana al Friburgo en la final de la Europa League

El Aston Villa del Dibu Martínez le gana al Friburgo en la final de la Europa League

Luis Figo reveló los secretos con los que mantiene su físico a sus 53 años: “Caviar, queso y champagne”

“Que cobren todas las manos”: el enojo de Oscar Ruggeri tras las polémicas en Boca Juniors-Cruzeiro por Copa Libertadores

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

Los Pumas 7’s definen su plantel para las últimas etapas del SVNS World Championship con dos debutantes

TELESHOW

El particular retoque estético de Karina Mazzocco: “No va a quedar ni la cicatriz”

El particular retoque estético de Karina Mazzocco: “No va a quedar ni la cicatriz”

Emanuel Noir de Ke Personajes recordó su dura lucha contra las drogas: “Las almas se empiezan a perder”

El pedido de Daniela Christiansson para sus seguidoras argentinas y la catarata de respuestas que recibió por su llegada al país

Pablo Ruiz y la historia detrás de un éxito arrasador: “En Chile rompí un récord de venta de Los Beatles”

La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que recibió Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: La Policía Nacional Civil rescata a víctima de secuestro tras operativo en Huehuetenango

Guatemala: La Policía Nacional Civil rescata a víctima de secuestro tras operativo en Huehuetenango

Honduras supera los 3 mil casos de dengue y mantienen alerta por aumento de casos

La conferencia EmTech AI llega a El Salvador por primera vez en su historia

Paso de una nueva onda tropical provoca inundaciones y desbordamiento de ríos en Limón, Costa Rica

Millones de personas reciben alertas para evitar el sol tras récords históricos de calor en 6 estados