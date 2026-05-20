Interna libertaria: la inédita reacción que desafió a Milei de la tropa digital que lidera Santiago Caputo

El asesor presidencial, Santiago Caputo, junto a sus principales colaboradores

“No le mientan nunca más al Presidente”, planteó Daniel Parisini, mejor conocido como el “Gordo Dan”, en su cuenta X para tomar distancia de la ensayada explicación que dio Javier Milei para intentar minimizar la exhibición de la interna en redes sociales del pasado fin de semana. Detrás de esa frase —que con el correr de las horas fue adoptada por buena parte del ecosistema virtual — se esconde el malestar que generó que el mandatario hiciera propia la versión de Martín Menem tras los señalamientos del asesor presidencial Santiago Caputo.

“El Presidente hizo la salomónica”, describió uno de los celestiales ante Infobae ante los esfuerzos del mandatario por evitar una ruptura entre las partes. “Entendemos que es un intento por bajarle el tono, pero es cierto que le mintieron concretamente Martín Menem, Santiago Oria y Lilia (Lemoine)”, coincidió otro representante del sector.

PUBLICIDAD

En función de la interpretación de los hechos, la militancia virtual pudo redireccionar la bronca y descargar su enojo contra el cineasta presidencial, Santiago Oria. Sin embargo, también habilita la posibilidad de desmentir la versión expuesta sin desautorizar directamente al libertario.

Desde el sábado en el que Santiago Caputo abandonó la formalidad de sus redes para acusar al titular de la Cámara de Diputados de manejar la cuenta anónima @PeriodistaRufus, en Las Fuerzas del Cielo admiten tener “bronca”, pero sostienen que el accionar de Milei fue “el único curso de acción posible”.

PUBLICIDAD

Para contener al sector, critican públicamente “la mala praxis” de Oria y lo responsabilizan por “operar” en favor de los Menem. “Se usan todas las circunstancias para que Milei no sepa la verdad de las cosas. Trabaja para ellos no para el Presidente”, cuestionó uno de los integrantes del espacio.

Una acuarela captura a Martín Menem y Santiago Caputo inmersos en una discusión, ambos sosteniendo sus teléfonos móviles y manteniendo un contacto visual intenso en un pasillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hace tres años soy infeliz”, ironizó otro de los celestiales a Infobae. El malestar no lo genera el rumbo económico ni las decisiones de gestión sino el debate por la dinámica militante en puga. Los que buscan dotar al espacio de nuevas lógicas, algo que pregona Caputo, se enfrentan a los que en uso de la metodología de la política tradicional apuestan a construir el sello en el territorio entre los que destacan los Menem y Sebastián Pareja.

PUBLICIDAD

No obstante, como dejó en claro Caputo en uno de sus recientes mensajes de X, se cuidan de aclarar que se ordenan detrás de la figura de Javier Milei y que redoblarán los esfuerzos para garantizar la reelección en 2027. “No vamos a romper. Ninguno quiere ser el Presto. Queremos que Milei nos dirija, pero tampoco nos podemos quedar callados ante estas pelotudeces”, se expidió un reconocido tuitero.

No es la primera vez que la militancia virtual toma distancia de la línea que marca el mandatario. Algo similar ocurrió con la situación judicial del exdiputado José Luis Espert al que Milei volvió a defender en los últimos días al calificar las acusaciones de infamias. “La causa de Espert sigue en el mismo estado. En la que hubo novedades es en la de Fred Machado”, planteó Gabriel Palandri, conocido en X como @LosHerederosDeAlberdi, en su columna en el programa La Misa.

PUBLICIDAD

La aclaración despertó la gracia de la mesa de influencers que recordó, entre risas, el video que protagonizó el cabeza de lista para competir por la provincia de Buenos Aires para intentar explicar su situación. “Lo mejor que hizo Espert fue cuando lloró”, acotó Martín “El Negro” Almeida mientras Parisini se tapaba el rostro con el buzo. “Había que bancarlo”, se limitó a decir.

Hace algunas semanas, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, figuraba en la primera plana de los principales medios a raíz de su situación judicial, algunas voces de la tropa libertaria se mostraron decepcionados con la decisión de sostenerlos en el cargo. “Somos nosotros los que damos la cara”, se quejaban.

PUBLICIDAD

El Gordo Dan habló de la interna libertaria: “Le mintieron al Presidente, no es algo prefabricado”

A diferencia de la militancia trandicional, desde el espacio que se referencia detrás de la figura del consultor consideran saludable marcar los contrapuntos, pero aclaran que los orgánicos no cuestionan las determinaciones del mandatario. “No se puede ordenar a todos y a la vez cuidar el secretismo. Los que somos parte podemos entender las realidades políticas, pero a los que no son orgánicos no se les puede pedir tanto”, intentó explicar uno de ellos.

Para graficarlo, algunos apelan a una escena de Rescatando al Soldado Ryan, de Steven Spielberg. Allí, el capitán John H. Miller —interpretado por Tom Hanks— describe el esquema de mando y sostiene que “las quejas se elevan, no se transmiten hacia abajo”. “Ese es el orden de las cosas. Nunca al revés”, subrayó una importante fuente a este medio.

PUBLICIDAD

La coexistencia con el sector que comanda la menor de los Milei, e instrumenta a taravés de los primos Menem, parece atravesar un punto de no retorno. Luego de desmentirlo en redes y de reclamar el nombre del colaborador al que hizo referencia en su explicación el titular de la Cámara de Diputados, los protagonistas volverán a verse las caras el próximo lunes, en la reunión de Gabinete, y al día siguiente en la reunión de mesa política.

En Las Fuerzas del Cielo garantizan que no existe voluntad de ruptura, pero reconocer que el vínculo está desgastado. “El manejo de crisis de todo lo de Rufus es la demostración de lo que sería el Gobierno sin nosotros”, garantizó una fuente consultada, en una definición que exhibe la pulseada abierta por la influencia del universo libertario.

PUBLICIDAD