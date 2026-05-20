El dólar sigue por debajo de $1.400 y se aleja del techo de las bandas cambiarias

El dólar mayorista es operado en valores similares a los de septiembre de 2025.

Con un monto operado en el segmento de contado de USD 481,5 millones -unos USD 90 millones o 16% menos que el martes-, el dólar mayorista volvió a exhibir estabilidad, al ceder un peso en el día, a $1.397 para la venta. “En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 2,50 pesos, lejos de la baja de 6 pesos registrada en idéntico lapso de la semana anterior”, detalló Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar mayorista anota una acotada suba de seis pesos o 0,4% en mayo, y mantiene una caída de 58 pesos o 4% en lo que va de 2026. El Banco Central dispuso una banda superior para su régimen cambiario en los $1.740,36, que dejó al tipo de cambio oficial a $343,36 o 24,6% de ese límite de flotación.

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El dólar al público finalizó ofrecido a $1420 para la venta por cuarto día seguido, según la referencia del Banco Nación. El dólar blue restó cinco pesos o 0,4%, a $1.430 para la venta, mientras que para la compra las agencias informales tomaron la divisa a $1.410, unos 40 pesos o 2,9% por encima de los $1.370 que pagaron los bancos a sus clientes minoristas.

“El agro aportará un fuerte flujo de divisas este año. La Bolsa de Comercio de Rosario elevó sus estimaciones de exportación para la campaña 2025/26 a USD 36.111 millones. Esta mejora responde al repunte de los precios internacionales y a una mayor producción de soja y maíz, calculadas en 50 y 68 millones de toneladas respectivamente. El incremento dinamizará las ventas de granos, aceites y harinas. Sin embargo, el ingreso neto final será similar al de 2025. Los altos costos en fertilizantes y combustibles amortiguarán las ganancias del sector”, evaluó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

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“La liquidación arrancó lenta en el primer cuatrimestre por demoras climáticas y trabas burocráticas, pero el ritmo se aceleró con fuerza durante mayo. Para la Casa Rosada, estos dólares resultan vitales. El Banco Central necesita engrosar con urgencia sus reservas internacionales. El mercado financiero respira ante la promesa de mayor estabilidad. El flujo agropecuario se consolidará así como el principal sostén de la pax cambiaria y de la baja de la inflación durante todo 2026″, subrayó Morales.

“Durante la presentación del IPOM, Santiago Bausili trajo un balde de agua fría para las corporaciones al confirmar que no está dentro de las prioridades del BCRA eliminar las restricciones cambiarias ni habilitar el atesoramiento de dólares para empresas. De esta manera, continuarán plenamente vigentes el parking, el cronograma de pago de importaciones y los controles cruzados de 90 días entre el MULC y los dólares financieros (MEP/CCL)“, señaló Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

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Dólares del colchón e inocencia fiscal

El ministro de Economía Luis Caputo está convencido de que la Ley de Inocencia Fiscal no presenta riesgos para los contribuyentes que saquen los dólares “del colchón” incluso ante un eventual cambio de gestión en el 2027. Pese a ello, sigue de cerca que muchos contadores tienen reparos sobre la redacción de la norma y es por eso que el próximo jueves mantendrá una reunión con varios de ellos.

“Inocencia Fiscal es un proceso porque hoy hay un montón de gente que tiene dudas. Una son las dudas que plantean los contadores mismos, que les adelanto, vamos a tener una reunión con los contadores el jueves para ver cuáles son las cosas que eventualmente ellos ven que pueden mejorarse“, afirmó Caputo en una entrevista reciente con Economía de Quincho.

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Fernando Schettini, socio de S&A, sostuvo que este nuevo régimen transforma la relación entre Agencia de Recaudación y Control Aduanero) (ARCA) y el contribuyente, presumiendo la buena fe y reduciendo la persecución penal" y consideró que “el régimen introduce algo muy fuerte: si cumplís, el sistema te cree”.

Entre los beneficios del Régimen Simplificado de Ganancias, Schettini refirió la declaración automática; el efecto liberatorio, en función del cual la presentación y el pago en término liberan Ganancias y hace presumir correcta la información también para el IVA. Otra ventaja es que no es necesario informar patrimonio, consumo ni variaciones, al tiempo que el control se limita a ingresos y gastos deducibles, sin foco en consumos personales. A esta menor fiscalización, se suma una menor carga administrativa.

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En la misma línea, Eduardo Goldman, presidente de CAESFI y accionista de Alycbur, opinó que el nuevo régimen constituye “una invitación a depositarla plata y a consumir” y recordó que “quien tuvo dólares en una caja de seguridad en los últimos cinco años perdió el 20 por ciento” de su capital. Al referirse a los distintos productos de inversión de Alycbur, destacó que hoy se puede tomar dinero con cauciones al 17% anual y colocarlo a una tasa del orden del 28% a través de un fondo de inversiones conservador.