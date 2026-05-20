Costa Rica

Paso de una nueva onda tropical provoca inundaciones y desbordamiento de ríos en Limón, Costa Rica

El paso de la onda tropical #3 sobre el territorio costarricense ya genera las primeras emergencias, concentrándose los principales daños en la provincia de Limón

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Onda tropical sobre Costa Rica genera fuertes lluvias e inundaciones en Limón.

El inicio de la temporada de ondas tropicales ya empieza a pasar factura en el territorio nacional. Las intensas lluvias registradas desde la noche de ayer 19 de mayo, y durante la madrugada de este miércoles han provocado las primeras emergencias del día, concentrándose la mayor afectación en la provincia de Limón.

Las autoridades locales y los comités de rescate se mantienen en máxima alerta ante la continuidad de las precipitaciones.

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Según el informe oficial de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), las lluvias constantes han saturado rápidamente los suelos de la Vertiente del Caribe. Los Comités Municipales de Emergencia (CME) reportan incidentes graves en los cantones de Matina, Talamanca y Limón centro.

En el cantón de Matina, la principal preocupación radica en el crecimiento desmedido de los ríos Chirripó, Barbilla y Madre de Dios, los cuales se encuentran cerca de sus niveles máximos. Asimismo, se reporta el anegamiento total de la comunidad de B-Line.

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Por su parte, en Talamanca se registran inundaciones en el sector turístico de Cocles y aguaceros torrenciales en la zona fronteriza de Sixaola. En el centro de Limón, el colapso de los sistemas de alcantarillado provocó la inundación de varias vías públicas, dificultando el tránsito vehicular.

Las fuertes lluvias provocadas por la Onda Tropical #3 ya generan afectaciones en distintos sectores de Talamanca, Limón, entre otros.

De igual manera, el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) emitió un aviso detallando que la onda tropical #3 se encuentra posicionada directamente sobre el país. Esta condición, combinada con la aceleración de los vientos alisios en el Mar Caribe, ha generado acumulados de lluvia de entre 10 mm y 30 mm en las últimas seis horas, alcanzando máximos extraordinarios de hasta 65 mm en localidades como Turrialba, Sixaola y el Parque Nacional Braulio Carrillo.

Para el resto de la tarde y la noche, los expertos pronostican que la inestabilidad atmosférica se desplazará hacia otras regiones del país:

  • Pacífico Central y Pacífico Sur: Se estiman aguaceros aislados pero de fuerte intensidad acompañados de tormenta eléctrica, especialmente en las zonas costeras durante las primeras horas de la noche. Los acumulados podrían alcanzar los 70 mm.
  • Valle Central y Península de Nicoya: Se prevén precipitaciones aisladas y lloviznas, con acumulados inferiores a los 15 mm.
  • Zona Norte y Caribe: Se espera que la intensidad disminuya paulatinamente, manteniendo nubosidad variable y lluvias dispersas de menor intensidad durante la madrugada del jueves 21 de mayo.
Alejandro Picado, presidente de la CNE, informa sobre las afectaciones que se están presentando en Limón.

¿Qué es una onda tropical?

Para comprender la magnitud de los eventos actuales, es necesario entender el fenómeno meteorológico que los provoca. Una onda tropical (también llamada onda del este) es un canal alargado de baja presión atmosférica que se desplaza de este a oeste a través de los trópicos. Estos sistemas se originan principalmente en el continente africano y viajan a través del Océano Atlántico impulsados por los vientos alisios.

A diferencia de los frentes fríos, las ondas tropicales se caracterizan por transportar una masa de aire extremadamente húmeda e inestable. A su paso, alteran el patrón del viento y favorecen el desarrollo de densos sistemas de nubes cumulonimbos.

Esto se traduce en un aumento drástico de la nubosidad, tormentas eléctricas organizadas, ráfagas de viento y aguaceros torrenciales de corta a mediana duración. En regiones propensas como Centroamérica, el paso de una onda tropical suele ser el detonante principal de inundaciones y deslizamientos de tierra debido a la rápida acumulación de agua.

Pronóstico de carreteras en Costa Rica: Lluvias fuertes pueden causar visibilidad limitada, inundaciones y calles resbaladizas (Cortesía @IMNCR).
Pronóstico de carreteras en Costa Rica: Lluvias fuertes pueden causar visibilidad limitada, inundaciones y calles resbaladizas (Cortesía @IMNCR).

Ante el panorama de inestabilidad y saturación de suelos que deja el paso de la onda tropical #3, las autoridades recomiendan a la población extremar las medidas de precaución, especialmente en sectores propensos a inundaciones debido al riesgo inminente de colapso en sistemas de alcantarillado y desbordamiento de quebradas.

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