Millones de personas reciben alertas para evitar el sol tras récords históricos de calor en 6 estados

El noreste de Estados Unidos registró una ola de calor histórica en mayo de 2026, rompiendo récords en seis estados según el Servicio Meteorológico Nacional. (REUTERS/Craig Hudson)

Una ola de calor anticipada en mayo provocó que millones de personas en el noreste y la región del Atlántico Medio de Estados Unidos recibieran la recomendación oficial de evitar la exposición al sol, tras registrarse temperaturas máximas récord en al menos seis estados, según el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno se desarrolló entre el 18 y el 20 de mayo de 2026, afectando a ciudades densamente pobladas como Filadelfia, Nueva York y Boston, donde los valores superaron ampliamente los promedios históricos para esta época del año.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), se emitieron avisos por calor extremo para Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Nueva York, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island. El organismo advirtió que las altas temperaturas y la elevada humedad pueden derivar en enfermedades asociadas al calor, especialmente en grupos de riesgo y personas que no están aclimatadas a condiciones estivales. El NWS instó a la población a limitar las actividades al aire libre y priorizar el uso de espacios climatizados.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el NWS y reportes de Newsweek y CBS News, la particularidad de esta ola de calor reside en su ocurrencia temprana y en la magnitud de los valores alcanzados. Los especialistas recordaron que los episodios de calor extremo fuera de temporada pueden generar mayores impactos en la salud pública, ya que la población no suele estar preparada ni adaptada, lo que incrementa el riesgo de descompensaciones médicas y demanda de servicios sanitarios.

¿Dónde se emitieron las alertas por calor?

El NWS detalló que Filadelfia alcanzó los 36,6℃ (98℉) el 19 de mayo, superando el récord anterior de 35,5℃ (96℉) registrado en 1962. En Reading, Pensilvania, el valor llegó a 36,1℃ (97℉), una cifra que también rompió la máxima histórica para mayo. El promedio habitual para esta zona del noreste de Estados Unidos en este mes oscila entre 21 y 24℃ (70-75℉), según datos oficiales.

PUBLICIDAD

En Nueva Jersey, la ciudad de Trenton igualó su marca más alta para un mes de mayo con 35,5℃ (96℉), según el NWS Mount Holly. Los índices de calor en varias áreas de este estado alcanzaron los 37℃ (99℉), especialmente en los condados centrales y del sur, donde la combinación de humedad y urbanización intensifica la sensación térmica, según el organismo federal.

El estado de Delaware también resultó afectado. En Wilmington, la temperatura llegó a 35,5℃ (96℉), superando el récord previo de 35℃ (95℉) establecido en 1962. El NWS advirtió que la acumulación de calor en viviendas sin aire acondicionado puede incrementar el riesgo de afecciones médicas relacionadas con el calor.

PUBLICIDAD

En Nueva York, los avisos se extendieron a toda la ciudad y sus alrededores. El NWS reportó índices de calor cercanos a 35℃ (95℉). Aunque no todos los registros oficiales fueron superados, se trató de uno de los periodos más calurosos del año en la región, según la agencia federal.

En Massachusetts, ciudades como Boston y Worcester alcanzaron índices de calor de 35,5℃ (96℉), mientras que el norte de Connecticut y Rhode Island reportó máximas superiores a los 32℃ (90℉) en urbes como Hartford y Providence, cifras que exceden ampliamente los valores promedio de mayo, según el NWS.

PUBLICIDAD

Las ciudades de Filadelfia, Nueva York y Boston superaron ampliamente los promedios de temperatura para mayo, alcanzando máximas de hasta 36,6℃. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

¿Por qué la ola de calor es considerada peligrosa?

El NWS subrayó que los episodios de calor extremo a principios de temporada representan un mayor riesgo sanitario, ya que la población no se encuentra aclimatada a las altas temperaturas. Expertos del organismo señalaron que “el cuerpo humano requiere un proceso de adaptación progresiva a condiciones de calor, y la falta de este proceso puede derivar en una mayor incidencia de golpes de calor y agotamiento físico”.

De acuerdo con Newsweek, el principal peligro radica en que los episodios tempranos de calor suelen sorprender a la población, que aún no ha adaptado sus rutinas ni su indumentaria. El Servicio Meteorológico Nacional precisó que “las casas sin aire acondicionado pueden retener calor, lo que hace que las condiciones interiores sean peligrosas”.

PUBLICIDAD

El NWS advirtió que “incluso períodos breves de calor extremo pueden causar agotamiento por calor o golpe de calor, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar”.

¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades?

El Servicio Meteorológico Nacional elaboró una serie de recomendaciones para mitigar los efectos del calor extremo:

PUBLICIDAD

Mantener una hidratación constante, bebiendo abundante agua.

Evitar la exposición directa a la radiación solar, especialmente entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Vestir ropa ligera, de colores claros y holgada.

Permanecer en espacios climatizados o acudir a centros de refrigeración habilitados por las autoridades locales.

Limitar la actividad física intensa a las primeras horas del día o al atardecer.

Supervisar el estado de salud de familiares, vecinos y personas mayores.

Solicitar atención médica inmediata ante síntomas como mareos, confusión, sudoración excesiva o taquicardia.

El NWS recomendó también prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes presentan una mayor vulnerabilidad frente a temperaturas elevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de calor extremo en Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Nueva York, Massachusetts, Connecticut y Rhode Island debido al riesgo para la salud pública. (AP Foto/Robert F. Bukaty)

¿Cuáles fueron los récords de temperatura?

El NWS y CBS News confirmaron que varias ciudades del noreste de Estados Unidos rompieron o igualaron sus récords de temperatura máxima para mayo. Entre los registros oficiales más destacados figuran:

PUBLICIDAD

Filadelfia : 36,6℃ (98℉), récord histórico para mayo.

Reading : 36,1℃ (97℉), nueva marca máxima.

Trenton : 35,5℃ (96℉), igualó el récord anterior.

Wilmington : 35,5℃ (96℉), superó el récord de 1962.

Boston y Nueva York: índices de calor superiores a 35℃ (95℉), muy por encima de la media de la región para este mes.

El NWS detalló que “las temperaturas registradas han sido hasta 10-15 grados por encima del promedio para esta época del año”.

¿Cómo afecta la ola de calor a la infraestructura y la salud pública?

La infraestructura urbana se ve afectada durante las olas de calor, ya que el asfalto y el concreto absorben y retienen el calor, lo que incrementa la temperatura ambiental en zonas densamente edificadas, fenómeno conocido como “isla de calor urbana”, de acuerdo con el NWS. Además, la demanda de energía eléctrica tiende a aumentar por el uso intensivo de sistemas de aire acondicionado.

PUBLICIDAD

La salud pública enfrenta desafíos adicionales. Las autoridades prevén que los hospitales y servicios de emergencia puedan recibir más consultas por cuadros de agotamiento, deshidratación y golpes de calor. El NWS enfatizó que “la vigilancia sobre los grupos vulnerables debe ser prioritaria”.

¿Qué medidas tomaron los gobiernos locales y estatales?

De acuerdo con Newsweek y CBS News, varios gobiernos estatales y municipales habilitaron centros de climatización y reforzaron los sistemas de alerta comunitaria. Las autoridades locales difundieron mensajes a través de medios de comunicación, redes sociales y aplicaciones móviles, subrayando la importancia de seguir las recomendaciones del NWS.

Las escuelas públicas en algunas ciudades modificaron sus horarios o suspendieron actividades al aire libre, con el objetivo de reducir la exposición de los estudiantes al calor. El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, declaró que “la coordinación entre los servicios de emergencia y las agencias de salud resulta esencial para proteger a la población en episodios de calor extremo”.

El fenómeno de ola de calor anticipada impactó en la salud pública porque la población no está aclimatada, aumentando los riesgos de descompensación y demanda hospitalaria. (REUTERS/Kevin Lamarque)

¿Cuánto tiempo se espera que dure la ola de calor?

El NWS informó que la ola de calor concluirá progresivamente a partir de la tarde del miércoles 20 de mayo, cuando la llegada de un frente frío provocará lluvias y tormentas dispersas en los estados afectados. Se prevé que las temperaturas desciendan hasta valores cercanos a los 15-20℃ (50-68℉) hacia el fin de semana, lo que permitirá a la población retomar actividades habituales sin el riesgo asociado al calor extremo.

El organismo federal recordó a la población que “estos episodios demuestran la rapidez con la que pueden desarrollarse condiciones peligrosas para la salud, incluso antes del inicio del verano”.

¿Qué se puede esperar en los próximos días y cómo prepararse?

Las autoridades recomiendan seguir de cerca los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y los gobiernos locales para anticipar nuevas olas de calor o cambios bruscos en las condiciones meteorológicas. Se aconseja mantener medidas de precaución durante los próximos días, ya que la variabilidad climática puede generar fluctuaciones abruptas en la temperatura.

El fenómeno registrado en mayo de 2026 sirve para poner en perspectiva la importancia de la preparación institucional y ciudadana frente a eventos climáticos extremos en períodos atípicos del año. El NWS subrayó que “la cooperación entre organismos de protección civil, sistemas de salud y ciudadanía es clave para reducir el impacto de futuros episodios de calor extremo”.