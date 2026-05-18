Cuántos huevos al día conviene comer y qué dice la ciencia sobre su vínculo con el colesterol

Los huevos ofrecen proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales esenciales, lo que los convierte en un alimento clave para la salud diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de huevos en la alimentación cotidiana cuenta con amplio respaldo de nutricionistas por su aporte de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales clave, así como por su versatilidad y precio accesible, lo que los posiciona como un alimento estratégico para quienes buscan mejorar la calidad de su dieta y favorecer funciones cerebrales, musculares e inmunológicas.

El aporte nutricional de los huevos y su impacto en la salud

La nutricionista Dana Chapman subraya que los huevos destacan por su sabor y versatilidad, pero sobre todo por su alto contenido de colina, nutriente esencial para la formación de neurotransmisores relacionados con la motivación, el sueño y el bienestar sexual.

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La colina interviene directamente en el desarrollo y mantenimiento de las funciones cognitivas. La presencia de vitamina A resulta fundamental para la función reproductiva, la salud ocular y el cuidado de la piel, mientras que el selenio protege las células del daño y fortalece las defensas del cuerpo.

La presencia de colina en los huevos favorece el desarrollo cognitivo, la motivación y el bienestar sexual, según nutricionistas especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perfil nutricional de los huevos los convierte en una opción relevante para quienes buscan un alimento que, además de proteínas, proporcione micronutrientes esenciales. British GQ destaca que esta combinación de nutrientes los hace especialmente adecuados para quienes desean mejorar el bienestar general sin recurrir a suplementos artificiales.

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Calidad proteica y comparación con otras fuentes

Los huevos obtienen una elevada puntuación en los principales sistemas internacionales de medición de calidad proteica, como el DIAAS (Digestible Indispensable Amino Acid Score) y el PDCAAS (Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score).

El nutricionista Drew Price detalla que los huevos contienen todos los aminoácidos esenciales y no esenciales, lo que favorece el desarrollo y la recuperación muscular. Recomienda consumir el huevo entero, ya que la yema y la clara aportan diferentes fracciones de proteína y micronutrientes.

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El selenio y la vitamina A presentes en los huevos fortalecen las defensas del organismo y contribuyen a la salud ocular y de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La leucina, un aminoácido presente en los huevos, desempeña un papel clave en la síntesis y reparación muscular, además de ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre. Según British GQ, 100 gramos de huevo aportan 12,6 gramos de proteína, mientras que la misma cantidad de pavo contiene 29 gramos.

Aunque el atún enlatado sobresale por su relación entre proteína y calorías, el huevo aporta micronutrientes adicionales no presentes en otras fuentes cárnicas. Por ello, especialistas como Chapman sugieren complementar el consumo de huevos con otras proteínas magras, como pollo o pavo, para diversificar los beneficios nutricionales.

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Recomendaciones para el consumo seguro y eficiente

No existen límites universales sobre la cantidad diaria de huevos recomendada para personas sanas, según los especialistas. La relación entre el consumo de huevos y el colesterol en sangre ha sido reevaluada tras recientes investigaciones científicas.

Consumir huevos cocidos facilita la digestión y la absorción de proteínas, debido a que el calor desactiva inhibidores enzimáticos presentes en crudo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, quienes padecen hipercolesterolemia deben consultar a un profesional antes de modificar su ingesta. British GQ señala que la literatura científica no ha establecido un máximo seguro, pero los riesgos suelen sobrestimarse en la opinión pública.

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La principal recomendación es consumir los huevos siempre cocidos, ya que su ingesta en crudo dificulta la absorción de proteínas debido a la presencia de inhibidores enzimáticos. El calor desactiva estos compuestos, facilitando la digestión y el aprovechamiento de los nutrientes.

Entre las formas prácticas de incorporarlos a la dieta se encuentran el huevo cocido, omelet, revueltos con vegetales o tortillas acompañadas de quesos bajos en grasa y panes integrales. Chapman aconseja combinarlos con aguacate, pan de masa madre o queso cottage para elevar el aporte proteico y la sensación de saciedad.

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Momento ideal para su consumo y adaptabilidad a la rutina diaria

La versatilidad de los huevos permite incorporarlos en el desayuno, antes o después del entrenamiento, o en la cena para adaptarse a cualquier rutina diaria (Imagen ilustrativa Infobae)

Los nutricionistas consultados por British GQ coinciden en que no existe un momento universal ideal para consumir huevos, ya que lo fundamental es la calidad y cantidad total de proteína ingerida a lo largo del día.

Chapman recomienda su consumo en el desayuno para favorecer la estabilidad de la glucosa en sangre, así como antes o después del entrenamiento para facilitar la recuperación muscular. La colina, presente en los huevos, participa en la formación de acetilcolina, neurotransmisor que promueve el descanso cuando se consume en la cena.

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Drew Price agrega que la flexibilidad en el momento de consumo permite adaptar los huevos a las necesidades y preferencias individuales, ya sea como parte de una comida principal o como tentempié. Esta adaptabilidad contribuye a que su incorporación en la dieta sea sostenible a largo plazo.

La elección del momento para incluir huevos en la alimentación depende del estilo de vida de cada persona, lo que permite aprovechar sus beneficios nutricionales sin restricciones estrictas y con flexibilidad para ajustarse a diferentes rutinas y objetivos alimentarios.

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