Estados Unidos extendió por 30 días el permiso para comprar crudo ruso en tránsito en medio de la crisis en Ormuz

Una embarcación rusa ancla en aguas de Suecia tras registrar una falla en el motor mientras navegaba hacia el norte por Öresund (REUTERS/Archivo)

Estados Unidos decidió extender por 30 días un permiso temporal que habilita la compra de petróleo ruso transportado por mar, en un intento por aliviar las tensiones en el mercado energético global provocadas por la interrupción de suministros en el estrecho de Ormuz, afectado por el conflicto con Irán.

El Departamento del Tesoro informó que emitirá una licencia general de carácter temporal que permite durante 30 días el acceso a cargamentos de crudo ruso ya embarcados en buques, sin violar las restricciones vigentes, con el objetivo de garantizar abastecimiento a países con alta dependencia energética.

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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó en la red social X que la medida busca dar margen adicional a los países afectados. “Esta prórroga proporcionará mayor flexibilidad y trabajaremos con estas naciones para ofrecer licencias específicas según sea necesario”, señaló, al destacar que el mecanismo seguirá ajustándose según las necesidades de cada Estado.

Bessent agregó que la decisión apunta a estabilizar el mercado físico del crudo y asegurar que el petróleo disponible llegue a las economías más frágiles en términos energéticos, en un contexto de alta volatilidad internacional. También sostuvo que este esquema permitiría redirigir parte del suministro, reduciendo la capacidad de acumulación de reservas a bajo costo por parte de China.

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Scott Bessent participa en una foto previa a la reunión de ministros de Finanzas y banqueros centrales del G7 en la capital francesa (REUTERS)

La administración estadounidense mantiene sanciones sobre grandes compañías energéticas rusas como Rosneft y Lukoil, en el marco de la presión económica vinculada a la guerra en Ucrania. Sin embargo, la tensión en Medio Oriente y la reducción del flujo por el estrecho de Ormuz han obligado a introducir ajustes temporales en la estrategia de restricción energética. Esta es la tercera vez que se recurre a una medida de 30 días desde el inicio del conflicto con Irán, tras haber dejado expirar y luego restablecer el mecanismo en ocasiones anteriores.

Los mercados energéticos reaccionaron con aumentos en el precio del crudo de referencia, impulsados por la preocupación sobre el abastecimiento global. El barril de Brent registró un alza cercana al 2,6% y superó los 112 dólares, reflejando la incertidumbre por la continuidad del cierre en el estrecho de Ormuz y el riesgo de mayores interrupciones logísticas.

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Hubo también versiones contradictorias sobre una posible flexibilización de sanciones a Irán, luego desmentidas por funcionarios estadounidenses, lo que añadió ruido informativo al comportamiento del mercado.

En paralelo, el funcionario estadounidense pidió reforzar la aplicación coordinada de sanciones contra Irán entre los países aliados del G7 y otras economías, con el argumento de frenar flujos financieros vinculados a actividades militares. La administración sostiene que el esquema temporal también permite liberar cargamentos rusos que quedaron sin destino por las restricciones vigentes, sin afectar el petróleo que Rusia sigue produciendo actualmente.

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Foto de archivo referencial de buques navegando por el estrecho de Ormuz, en Musandam, Omán (REUTERS)

Según la lógica oficial, la redistribución de estos cargamentos busca evitar cuellos de botella en países con menor capacidad de compra en los mercados tradicionales, que dependen del suministro marítimo para sostener su consumo energético. Al mismo tiempo, la crisis del estrecho de Ormuz ha generado efectos secundarios en otras cadenas, incluyendo insumos agrícolas como fertilizantes, debido al encarecimiento del transporte y la energía.

El Tesoro estadounidense insistió en que el objetivo central es evitar disrupciones mayores en el mercado físico del petróleo, garantizando que los cargamentos existentes encuentren destino final en países con mayor vulnerabilidad energética.

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“Esta licencia general ayudará a estabilizar el mercado físico del crudo y garantizará que el petróleo llegue a los países más vulnerables en materia energética”, reiteró Bessent en su mensaje público.

La medida, vigente por un mes, forma parte de ajustes sucesivos aplicados desde marzo para responder a cambios bruscos en la oferta global de energía. El seguimiento continuará en las próximas semanas.

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(Con información de EFE, Reuters y The Associated Press)