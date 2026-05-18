Los grandes ausentes en la lista de Brasil para el Mundial: el delantero de los USD 120 millones al que desbancó Neymar

Carlo Ancelotti confirmó los 26 convocados para el Mundial 2026 (REUTERS/Ricardo Moraes)

Carlo Ancelotti hizo oficial la lista de 26 futbolistas convocados de la selección de Brasil para el Mundial 2026. Con la presencia estelar de Neymar, el entrenador italiano brindó una conferencia en Río de Janeiro en la que confirmó la nómina de la Verdeamarela para el certamen que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá. A pesar de que cuenta con importantes jugadores, se destacan varias ausencias de peso.

La baja más sorprendente fue la de João Pedro del Chelsea, quien habría perdido su cupo por la inclusión de Neymar. El delantero fue convocado recurrentemente por Ancelotti en las últimas citaciones y fue una de las figuras del elenco londinense que ganó el último Mundial de Clubes en 2025. Con 20 goles en 49 partidos en la presente temporada, Barcelona estaría dispuesto a desembolsar cerca de 100 millones de euros (casi 120 millones de dólares) por su pase.

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Otras de las ausencias en el ataque que llamaron la atención fueron las de Pedro (Flamengo), Gabriel Jesus (Arsenal), Richarlison (Tottenham) e Igor Jesus (Nottingham Forest). Más allá de que la presencia de Neymar acaparó los flashes, la inclusión de Endrick del Lyon (cedido desde el Real Madrid) y Rayan del Bournemouth también fueron una sorpresa. Igor Thiago del Brentford, pese a que su nombre no es tan rutilante, se esperaba que fuera citado luego de convertir 22 goles en la Premier League y ser superado en la tabla de artilleros únicamente por Erling Haaland.

A pesar de que la ausencia de Estevao por lesión ya se conocía, las ausencias de Joao Pedro y Andrey Santos generaron revuelo en Brasil (REUTERS/Aziz Karimov)

En el mediocampo hubo algunos nombres que pelearon por integrar la lista hasta el último minuto, al punto de que Ancelotti únicamente citó a cinco volantes, de los cuales uno es considerablemente ofensivo (Lucas Paquetá de Flamengo). Los que se quedaron afuera son Joelinton (Newcastle), João Gomes (Wolverhampton), Gabriel Sara (Galatasaray) y Andrey Santos (Chelsea), otro de los que fue marginado a último minuto.

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Una de las elecciones más sorprendentes se centró en el arco. Con Alisson Becker (Liverpool) y Ederson Moraes (Fenerbahce) como fijas, la discusión se centró en el tercer arquero. Cuando todos los focos apuntaban a Bento del Al-Nassr, donde es compañero de Cristiano Ronaldo, Ancelotti convocó a Weverton, experimentado arquero de 38 años que tuvo un paso destacado por el Palmeiras. Actualmente juega en Gremio.

La defensa tampoco estuvo exenta de ausencias llamativas. La más importante es la de Beraldo, marcador central del París Saint-Germain. A él se sumaron Thiago Silva (Porto), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Caio Henrique (Mónaco) y Carlos Augusto (Inter). Vale recordar que, en el plano de los lesionados, sobresalen las bajas de Rodrygo y Éder Militão, ambos del Real Madrid, así como Estevão, joven valor del Chelsea cuya ausencia fue confirmada pocos días antes del anuncio oficial.

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Ancelotti desató la locura en Brasil al nombrar a Neymar entre los convcados para el Mundial 2026 (REUTERS/Ricardo Moraes)

Entre las decisiones más relevantes divulgadas por Ancelotti se destaca la inclusión de Neymar, quien a sus 34 años jugará su cuarta Copa del Mundo tras los torneos de 2014, 2018 y 2022. La presentación de la lista, efectuada en el Museo del Mañana ante miles de aficionados que aguardaban en las inmediaciones, estuvo precedida por anuncios de otros equipos como Bosnia, Japón, Bélgica, Francia y Croacia.

La selección de Brasil comparte el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. El debut oficial se producirá el sábado 13 de junio a las 19:00 (hora argentina) frente a los africanos, seguido del encuentro ante el combinado caribeño el 19 a las 21:30. Cerrará la fase de grupos ante los europeos el 24 de junio a las 19:00.

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En conferencia de prensa, Ancelotti asumió el peso de la decisión. “No es una lista perfecta. Es una lista con la menor cantidad de errores posibles”, afirmó el director técnico ante los medios presentes.

A la pregunta sobre el significado central de esta convocatoria y sus proyecciones, el dato clave es que Ancelotti encara su primer Mundial con Brasil dispuesto a “ser el equipo más resiliente del mundo” y convencido de que la nómina anunciada es capaz de alcanzar el título, según sus propias palabras en la conferencia: “No va a ganar la Copa del Mundo el equipo perfecto, eso no existe. Queremos ser el equipo más resiliente del mundo. No tengo miedo de decir que podemos ganarla”.

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LA LISTA DE LA SELECCIÓN DE BRASIL PARA EL MUNDIAL 2026

La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Gremio).

Defensores centrales: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Flamengo) y Léo Pereira (Flamengo).

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Laterales: Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).

Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo) y Lucas Paquetá (Flamengo).

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Atacantes: Endrick (Lyon), Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Luiz Henrique (Zenit) y Neymar (Santos).