Contaminación vinculada al riesgo de demencia con cuerpos de Lewy según un importante estudio

LUNES, 18 DE MAYO DE 2026 (HealthDay News) -- La exposición prolongada al smog podría aumentar el riesgo de demencia con cuerpos Lewy, la enfermedad cerebral contra la que Ted Turner , fundador de CNN, luchó durante varios años antes de su reciente fallecimiento, según un nuevo estudio.

Incluso pequeños aumentos en la contaminación por partículas y el dióxido de nitrógeno están relacionados con un mayor riesgo de demencia por cuerpos de Lewy (DCL) y demencia relacionada con la enfermedad de Parkinson, informaron los investigadores el 14 de mayo en JAMA Network Open.

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El riesgo de DCL en las personas casi se cuadruplicaba por cada aumento incremental en la exposición a la contaminación por partículas, según los investigadores.

De manera similar, el riesgo de demencia relacionada con el Parkinson más que se duplicó por cada aumento de la exposición a la contaminación por partículas, según el estudio.

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"Aunque esta investigación no establece causalidad, sí muestra una asociación clara entre la exposición a la contaminación del aire y el aumento del riesgo de estas demencias", dijo el investigador Dr. Gregory Pontone, jefe de la División de Neurología de Envejecimiento, Conductual y Cognitiva de la Universidad de Florida en Gainesville.

"Es un paso importante para entender cómo los factores ambientales pueden contribuir al desarrollo de enfermedades", dijo Pontone en un comunicado de prensa.

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Turner falleció la semana pasada tras luchar contra LBD desde 2018. Tenía 87 años.

La demencia de cuerpos de Lewy está asociada a depósitos cerebrales anormales de una proteína llamada alfa-sinucleína, según los Institutos Nacionales de Salud. Estos depósitos, llamados cuerpos de Lewy, afectan a los químicos del cerebro y contribuyen a problemas de pensamiento, movimiento, comportamiento y estado de ánimo.

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Los investigadores señalaron que la alfa-sinucleína también está asociada con la enfermedad de Parkinson.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los historiales médicos de más de 2,1 millones de personas de entre 65 y 95 años que viven en Dinamarca, de las cuales unas 3.000 tenían LBD y 3.800 demencia relacionada con el Parkinson. Los registros se publicaron desde 2001 hasta 2021.

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Utilizando las direcciones de las personas, los investigadores rastrearon su exposición a la contaminación atmosférica durante más de una década.

Los resultados mostraron un mayor riesgo por exposición a contaminación por partículas o dióxido de nitrógeno.

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El riesgo asociado al dióxido de nitrógeno era menor que el de la contaminación por partículas, pero una mayor exposición seguía vinculada a un riesgo casi duplicado de demencia por cuerpos de Lewy, según los investigadores.

"Estos son contaminantes a los que la mayoría de la gente está expuesta cada día", dijo el investigador principal , el Dr. Dimitry Davydow , en un comunicado de prensa. Davydow es profesor en el Norman Fixel Institute for Neurological Diseases de la Universidad de Florida.

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"Provienen de cosas como el tráfico, la navegación y otras formas de combustión", añadió.

Estos contaminantes atmosféricos son lo suficientemente pequeños como para entrar en el cerebro a través del torrente sanguíneo de una persona tras ser inhalados, según los investigadores.

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"Creo que esto se suma al creciente cuerpo de literatura sobre los efectos de la contaminación del aire en el cuerpo, no solo en el corazón y los pulmones, sino también ahora en el cerebro", dijo la Dra. Jacqueline Moline, vicepresidenta senior y presidenta de medicina laboral, epidemiología y prevención en Northwell Health en Manhasset, Nueva York.

"Se piensa que la contaminación del aire podría estar relacionada con la inflamación y la inflamación cerebral", añadió Moline, que revisó los hallazgos. "Sabemos que los componentes de contaminación del aire pueden causar inflamación. Así es como afectan a otros órganos del cuerpo. Así que parece que también hacen lo mismo en el cerebro."

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre la demencia de cuerpos de Lewy.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Florida, 14 de mayo de 2026; Dra. Jacqueline Moline, vicepresidenta senior y presidenta de medicina laboral, epidemiología y prevención, Northwell Health, Manhasset, Nueva York