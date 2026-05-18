Kathleen Martínez lidera la búsqueda de Cleopatra, una dominicana frente al misterio más antiguo de Egipto

Kathleen Martínez se destacó como la única latinoamericana con licencia oficial para excavar en Egipto, dirigiendo la búsqueda de la tumba de Cleopatra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace más de una década, Kathleen Martínez encabeza uno de los proyectos arqueológicos más ambiciosos del mundo: la búsqueda de la tumba de Cleopatra, la última reina del Antiguo Egipto.

La arqueóloga y criminóloga dominicana ha logrado avances significativos en un terreno históricamente dominado por expertos europeos, convirtiéndose en la única latinoamericana autorizada para excavar oficialmente en Egipto.

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Para Martínez, el misterio sobre el paradero de la tumba de Cleopatra no se explica solo por el paso del tiempo o el azar. “Ella logra escapar de los romanos y esconde su tumba para poder vivir en otra forma de existencia junto a su esposo, el general romano Marco Antonio”, explicó Martínez en entrevista con La Ruta República Dominicana.

Por primera vez, una latinoamericana recibe autorización oficial para excavar en Egipto, marcando un hito en la historia de la egiptología. (Cortesía: National Geographic)

Los escritos antiguos señalan que los romanos buscaban exhibir a Cleopatra como símbolo de su victoria, lo que llevó a la reina a escoger cuidadosamente un lugar donde pudiera descansar en paz.

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“Fue estratega hasta el final”, señaló la arqueóloga, quien insiste en que la visión tradicional sobre Cleopatra ha sido distorsionada por quienes contaron la historia.

El legado intelectual de Cleopatra y el desafío personal de Kathleen

Cleopatra, en palabras de Martínez, fue mucho más que una figura envuelta en mitos románticos. Estudió formalmente en el Museo de Alejandría, el principal centro cultural del mundo antiguo, y se destacó como doctora en medicina, filósofa, música, alquimista, reina y madre de cuatro hijos. Hablaba nueve idiomas, “todos los de su tiempo, fluidamente”, detalló Martínez.

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El camino de Martínez hacia la egiptología no fue sencillo. “Desde niña quería ser arqueóloga y esta idea se fue diluyendo incluso por mis propios padres, que trataron de desincentivarme”, relató.

A pesar de la falta de apoyo en su país natal, se trasladó a Egipto sin contactos ni respaldo institucional. “Desafiaba a todos los más famosos egiptólogos del mundo”, afirmó, convencida de que los estudios previos sobre el templo de Taposiris Magna, donde trabaja, estaban equivocados.

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Martínez revalorizó a Cleopatra como una estratega brillante, políglota, médica y filósofa, y denunció distorsiones históricas sobre la reina egipcia. (Cortesía: National Geographic)

El enfoque de la dominicana se diferencia de expediciones tradicionales: “Normalmente, los arqueólogos excavan sin saber exactamente lo que buscan. Nosotros fuimos a Egipto con la idea de que ese lugar específico guardaba grandes secretos”.

Así, desarrolló su teoría desde República Dominicana y viajó con la intención expresa de comprobarla. El equipo, compuesto por dominicanos y egipcios, ha logrado una relación científica inédita entre ambos países. “Hasta físicamente nos parecemos mucho los egipcios y los dominicanos”, comentó Martínez, señalando que la adaptación cultural resultó menos compleja de lo esperado.

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Los resultados de la investigación han sido notables. Más de 3,000 artefactos han salido a la luz, incluyendo monedas con el rostro de Cleopatra, uno de los ocho bustos existentes en el mundo y momias con lenguas de oro. El equipo ha descubierto túneles subterráneos de más de 1,300 metros, considerados un milagro de la ingeniería antigua.

El equipo de Martínez ha descubierto más de 3,000 artefactos, incluidos bustos, monedas y momias con lenguas de oro vinculados a Cleopatra. (Cortesía: National Geographic)

Martínez enumera sus logros: demostrar que el templo estaba dedicado a la diosa Isis, de quien Cleopatra era la representación viviente; encontrar túneles y cámaras subterráneas; y descubrir un cementerio con veintiuna catacumbas y más de ochocientas osamentas. “Solo me falta el hallazgo de la tumba de Cleopatra y Marco Antonio”, admitió.

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Acerca de la posibilidad de encontrar ese sepulcro, Martínez considera que el proyecto ha ido armando “piezas a un rompecabezas que tiene dos mil años”.

El hallazgo reciente de una conexión entre el templo y una parte sumergida incrementa las expectativas del equipo. Para la arqueóloga, descubrir la tumba de Cleopatra abriría una ventana inédita al periodo grecorromano egipcio: “Podríamos traer a la luz cómo era la cultura de ese periodo, cómo eran los enterramientos. Imagínate la tumba de Cleopatra, quizás con su maquillaje, quizás con los libros que ella escribió, que están desaparecidos”.

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La colaboración inédita entre equipos dominicanos y egipcios ha posibilitado avances científicos y culturales sin precedentes. (Cortesía: National Geographic)

Perseverancia, liderazgo femenino y el impulso de la arqueología dominicana

La investigadora también reflexiona sobre el papel de la mujer en la historia y su propia experiencia como pionera. “Nunca se ha otorgado una licencia a Latinoamérica para excavar en Egipto, hombres o mujeres”, explicó.

Martínez reconoce que la perseverancia ha sido clave: “El mensaje es la perseverancia, nunca darte por vencida y nunca poner tus sueños en manos de nadie para que te los destruya”.

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Más allá de la arqueología egipcia, Martínez aspira a fortalecer el patrimonio dominicano. Destaca que su país albergó la primera universidad del Nuevo Mundo y que hubo un tiempo en que lideraba la educación y la cultura en la región.

Su próximo proyecto es la creación de un instituto dominicano de arqueología, el primero en Latinoamérica, para formar jóvenes en las técnicas más avanzadas y devolver el conocimiento a los países de la región.

“Yo no sé si yo salí a buscar a Cleopatra o Cleopatra salió a buscarme a mí, pero creo que esa conexión con el personaje y el respeto inmenso que siento hacia ella me acerca mucho a esta reina, cuya imagen quiero que sea reivindicada”, concluyó Martínez en La Ruta República Dominicana.