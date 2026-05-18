¿Andrea Rincón, Charlotte Caniggia, Andrea del Boca y Pablo Heredia al repechaje de Gran Hermano?

De cara al inminente repechaje, se conocieron los nombres de las figuras que podrían ingresar a la casa más famosa del país (Intrusos - América)

El fenómeno de Gran Hermano volvió a sacudir la televisión argentina con la inminente llegada del repechaje. La nueva edición, bautizada como Generación Dorada por Telefe, abrió las puertas a la posibilidad de que varios exparticipantes regresen a la casa más famosa del país, esta vez por voto positivo del público. Pero la expectativa no se limita solo a los viejos conocidos. Según anticiparon en Intrusos (América), la producción estaría negociando la incorporación de algunas figuras del espectáculo nacional, dispuestas a sumarse a la competencia y revolucionar la dinámica del reality.

Fue Daniel Ambrosino quien tomó la posta y compartió el listado tentativo de nombres que, según fuentes cercanas, podrían ingresar a la casa en el marco del repechaje. “Me dicen Pablo Heredia, que fue un histórico de Gran Hermano. Me hablan de Charlotte Caniggia también, por supuesto que hoy Marina (Calabró) también lo decía. Brian Lanzelotta está en el listado. Andrea Rincón, que también supo estar en la casa”, enumeró Ambrosino.

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Las repercusiones no se hicieron esperar. Paula Varela subrayó la fuerza mediática de Rincón y cómo su perfil “guerrero” podría sumar tensión y entretenimiento a la convivencia. “Sería bueno para esta casa, te digo. A mí Rincón me gusta”, reconoció la panelista. Ambrosino coincidió en que la actriz podría aportar una cuota de frontalidad, aunque también remarcó su nueva etapa, más vinculada a la espiritualidad y la fe.

Charlotte Caniggia, Andrea Rincón, Brian Lanzelotta y Pablo Heredia, los posibles nuevos participantes de Gran Hermano (Captura de Intrusos)

También estuvo en boca los posibles excompetidores de esta última edición. El panel también destacó la posible vuelta de Brian Sarmiento, uno de los favoritos de la audiencia, y la reaparición de Carmiña Masi, quien ya habría sido confirmada para reingresar en los próximos días pese al escándalo surgido por sus insultos racistas a Mavinga. “Creo que ella es la que entra primero, ¿no entra esta semana ya?”, preguntó Varela, a lo que Ambrosino respondió que la exjugadora ya estuvo en el programa agradeciendo la oportunidad y que, incluso, su reencuentro con su excompañera dejó ver que el clima entre ellas está distendido, dispuestas a convivir sin conflictos abiertos.

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Otra de las candidatas al repechaje es Yipio, que abandonó la casa en medio de polémicas personales. “Se fue por los quilombos, había muchas cosas internas ahí”, señaló Ambrosino, refiriéndose tanto a cuestiones familiares como sentimentales. A pesar de la turbulencia que rodeó su salida, la producción tendría interés en que regrese para sumar nuevas historias y reactivar la dinámica del juego.

Pero la sorpresa más grande llegó cuando el panel mencionó la posibilidad de que Andrea del Boca ingrese a la casa. “El golden ticket sería para la gran Andrea del Boca. Ojo que no sea el golden ticket por dos si entra ella y también si entra Anna”, deslizó Ambrosino, en referencia a la hija de la actriz. La discusión giró en torno a las condiciones médicas que debe superar Andrea para sellar su participación, en particular, el alta odontológica por una complicación dental luego de su caída dentro del certamen.

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Andrea del Boca y su hija Anna son otros de los nombres que resuenan como los posibles ingresos en el reality (Instagram)

A medida que el panel repasaba nombres y estrategias, surgieron otros posibles ingresos, como Tyago Griffo, el hijo de Gladys La Bomba Tucumana, quien podría sumarse en la próxima ronda del Congelados. La lista de posibles ingresos se fue completando con información sobre quienes no volverán a la casa. Es el caso de Sol Abraham, una exjugadora que, según Ambrosino, quedó descartada de la selección final, pese a la expectativa de algunos seguidores.

Entre rumores, negociaciones y especulaciones, el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada busca sorprender tanto a los participantes en juego como a sus fanáticos. La expectativa crece y la producción apuesta a una combinación explosiva de exjugadores históricos, figuras mediáticas y nuevos talentos, en busca de reactivar la competencia y mantener el reality en el centro de la conversación nacional. Mientras tanto, los seguidores ya eligen a sus favoritos y se preparan para vivir una nueva etapa, llena de sorpresas, emociones y, como siempre, polémicas que prometen dar que hablar.

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