El beso entre Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano en su reencuentro: “Apaguen las luces”

La eliminación de la jugadora tucumana provocó el encuentro a puro amor con el exfutbolista (Video: La cumbre/ Telefe Streams)

El reencuentro entre Brian Sarmiento y Danelik tras la eliminación de la tucumana en Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) provocó un momento de alta repercusión mediática, marcado por un beso en vivo y la expectativa de un posible retorno de ambos a la casa. El apasionado momento que compartieron planteó interrogantes sobre el futuro de su vínculo sentimental y el rumbo del reality en la antesala del repechaje.

En su paso por el programa de streaming La Cumbre, conducido por Santiago del Moro luego de la gala de eliminación, la influencer fue sorprendida por la presencia del exfutbolista. La reacción del público fue inmediata. Brian pidió con humor “apaguen las luces” antes de tomar de la mano a Galazán y sellar el reencuentro con un beso, consolidando en la pantalla la relación que comenzó dentro del juego.

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El beso de Brian Sarmiento con Danelik tras la eliminación de la jugadora de Gran Hermano: Generación Dorada (Instagram, Streams Telefe)

“Yo me levanto todos los días y la estoy esperando a ver si la puedo ver. Para mí Danelik es real, a mí me hace muy bien”, se había sincerado el exfutbolista sobre su vínculo con la influencer

El vínculo entre ambos, inicialmente puesto en duda en las redes y algunos panelistas de El Debate que especularon sobre su autenticidad, fue defendido con firmeza por el propio Sarmiento. “Cuando hay amor, a las otras personas les molesta. Entonces eso es lo que les jode. Mis sentimientos son genuinos, entonces si a ustedes les molesta, háganse ver, loco, porque les hace falta sentir un poquito de amor”, aseguró él en diálogo con el streaming Todo lo contrario.

En cuanto al impacto sentimental del reencuentro, Danelik sostuvo en su aparición al aire que “todo puede ser con Brian”, y que no descarta profundizar la relación fuera del reality: “Me encanta mi pareja con Brian, esta es la tercera vez que me enamoro”, sostuvo. La actitud de Sarmiento, que según sus declaraciones en La Cumbre lleva tres semanas esperando el reencuentro, se aleja de cualquier estrategia de juego: “Obvio que sí, yo me levanto todos los días y la estoy esperando a ver si la puedo ver. Para mí Danelik es real, a mí me hace muy bien”, enfatizó.

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Brian Sarmiento y Danelik comenzaron un vínculo romántico dentro de la casa de Gran Hermano que despertó expectativas (Telefe)

La joven, al analizar los motivos de su salida, reconoció que la presión por destacar frente a las cámaras la llevó a modificar su actitud: “Cuando empecé a levantar el perfil fue cuando sentí que me tenía que hacer la confrontativa, me dejé llevar por eso”, explicó en un entrevista posterior en Cortá por Lozano (Telefe). Este cambio de estrategia, sumado a una autopercepción de vulnerabilidad ante el amor, se tradujo en su confesión más íntima: “Soy muy enamoradiza y por eso me da miedo enamorarme. Tengo ganas de ir con cuidado”, expresó, sensibilizada.

En un bloque que responde directamente al eje central planteado por la eliminación de la concursante, lo sucedido expone en simultáneo los matices de convivencia y competencia en el reality y el surgimiento de relaciones que trascienden el formato. Danelik Galazán quedó fuera del reality show de Telefe tras perder el mano a mano contra Eduardo Carrera, pero su salida estuvo marcada por la continuidad de su romance con Brian Sarmiento y la posibilidad concreta de regresar al programa. Ambos forman parte de la lista de exparticipantes que este miércoles podrían volver a ingresar a la casa a través del sistema de votación abierta y los “golden tickets”, que le permitirían a exjugadores del programa y famosos en ingresar al programa.

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"Soy muy enamoradiza y por eso me da miedo enamorarme. Tengo ganas de ir con cuidado”, aseguró Danelik sobre su relación con Brian Sarmiento

Con este escenario, el regreso de Danelik Galazán y Brian Sarmiento representa no solo la reanudación potencial de su vínculo amoroso bajo la exposición del reality, sino también el regreso de dos de las figuras más comentadas de la presente edición. La expectativa pública se centra ahora en si la pareja logrará reingresar a la casa y en cómo su relación incidirá en el desarrollo de la competencia y la dinámica de una de las ediciones más polémicas y mediáticas de la saga.