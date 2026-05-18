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Concluye un estudio que es seguro el embarazo para mujeres con miastenia gravis.

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LUNES, 18 DE MAYO DE 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres que sufren la enfermedad de debilidad muscular miastenia gravis pueden quedar embarazadas sin efectos adversos, según un nuevo estudio.

El embarazo no está relacionado con un mayor riesgo de brotes graves ni síntomas peores en mujeres con miastenia gravis, según informaron los investigadores el 13 de mayo en la revista Neurology.

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"Esta es una noticia maravillosa para las mujeres con miastenia gravis, ya que estudios pequeños previos tuvieron resultados contradictorios y muchas mujeres optan por no tener hijos por miedo a que la enfermedad empeore durante o después del embarazo", dijo la investigadora principal Dra. Anna Rostedt Punga, profesora de neurofisiología clínica en la Universidad de Uppsala, Suecia.

"Es reconfortante ver que el embarazo no provocó un aumento de brotes graves y, para la mayoría de las mujeres, eso también fue cierto en los meses posteriores al nacimiento", dijo Rostedt Punga en un comunicado de prensa.

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La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que provoca debilidad en los músculos voluntarios de una persona. El trastorno puede causar párpados caídos, visión doble, habla arrastrada, dificultad para masticar y tragar, y debilidad en los músculos del cuello, brazos y piernas, según los investigadores en notas de fondo.

Para este nuevo estudio, los investigadores rastrearon a 112 mujeres suecas con miastenia gravis que tuvieron un total de 176 embarazos entre 1987 y 2019.

El equipo comparó la tasa de hospitalizaciones por miastenia gravis entre las mujeres en el año previo al embarazo frente a un año después del parto.

Los investigadores descubrieron que alrededor del 11% de las participantes tuvieron al menos una hospitalización en el primer año tras el nacimiento, en comparación con el 7% en el año anterior al embarazo.

En general, los investigadores concluyeron que las mujeres no tenían más probabilidades de ser hospitalizadas durante el embarazo.

Además, las mujeres redujeron o dejaron de tomar los inmunosupresores que se les recetaron para la miastenia gravis en 13 embarazos, en comparación con seis embarazos en los que se aumentaron las dosis, según los investigadores.

Sin embargo, los investigadores encontraron que las mujeres tenían cinco veces más probabilidades de sufrir un brote tras el parto que antes del embarazo. Los medicamentos se empezaron o se incrementaron en 10 embarazos tras el parto, y se redujeron en ninguno.

"Casi el 90% de las mujeres no tuvieron ingresos hospitalarios relacionados con miastenia gravis en su primer año tras el nacimiento", dijo Rostedt Punga.

"Para quienes sí lo hicieron, es importante señalar que entre las 16 mujeres que necesitaron hospitalización durante el periodo posparto, nueve de ellas, o más de la mitad, tuvieron al menos un embarazo adicional en el que no necesitaron hospitalización, lo que indica que estas exacerbaciones de la enfermedad no son una conclusión inevitable", añadió.

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud tienen más información sobre miastenia gravis.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 13 de mayo de 2026; Neurología, 13 de mayo de 2026

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