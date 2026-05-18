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El tenis argentino hizo su estreno en la clasificación de Roland Garros con tres triunfos y cuatro derrotas

Facundo Díaz Acosta, Federico Gómez y Jazmín Ortenzi avanzaron de ronda en el debut parisino. Este martes seguirá la acción por la pantalla de Disney+ Premium

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Tres victorias y cuatro derrotas marcaron el estreno argentino en la fase previa de Roland Garros (Crédito: AP/Aurelien Morissard)
Tres victorias y cuatro derrotas marcaron el estreno argentino en la fase previa de Roland Garros (Crédito: AP/Aurelien Morissard)

El tenis argentino tuvo su bautismo de fuego este lunes en la clasificación de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Siete representantes albicelestes disputaron sus partidos de primera ronda de la qualy en París, con un balance de tres triunfos y cuatro derrotas. Este martes continuará la competencia, que podrá seguirse por Disney+ Premium.

De la mano de Facundo Díaz Acosta, Federico Gómez y Jazmín Ortenzi llegaron las buenas noticias desde el Viejo Continente. Los tres sobrevivientes de la jornada seguirán peleando por un lugar en el cuadro principal del torneo parisino. Vale recordar que, para acceder al cuadro principal, que se disputará del 24 de mayo al 7 de junio, los jugadores deberán superar tres rondas de clasificación.

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Díaz Acosta, ubicado en el puesto 150 del ranking ATP y campeón este año de los Challenger de Tigre, Sao Leopoldo y Francavilla, necesitó dos horas y 53 minutos para superar al australiano Christopher O’Connell (154°) por 7-6(7), 4-6 y 6-4 en un duelo parejo de principio a fin. Su próximo rival será el suizo Remy Bertola (209°).

Federico Gómez (181°) también tuvo que transitar un camino sinuoso para quedarse con su partido. El bonaerense venció al portugués Frederico Ferreira Silva (235°) por 6-3, 6-7(5) y 6-3. Ahora enfrentará al checo Dalibor Svrčina (111°), octavo preclasificado de la qualy.

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La protagonista femenina del día fue Jazmín Ortenzi (152° del ranking WTA). La riojana de 24 años venció a la neerlandesa Arantxa Rus (149°) por 6-4, 1-6 y 7-6(10), tras salvar un match point en el tie-break del tercer set. La victoria tuvo un sabor especial: fue su primer triunfo en Roland Garros, en el marco de su debut absoluto en el torneo. En la próxima ronda se medirá con la rusa Alina Korneeva (120°).

Cuatro argentinos se despidieron en el debut

Federico Coria vs Francisco Comesaña en el Challenger de Buenos Aires 8
Federico Coria se despidió en la primera fase de Roland Garros

Juan Pablo Ficovich (203°) se despidió en un partido que se extendió durante más de dos horas y media. El bonaerense cayó ante el italiano Stefano Travaglia (137°) por 6-3, 6-7(2) y 7-5.

Genaro Olivieri (225°) sufrió una de las sorpresas del día al perder ante el francés Thomas Faurel (382°), invitado por la organización por 7-6(1) y 6-3.

Alex Barrena (192°) estuvo a punto de celebrar en su primera experiencia en Roland Garros. Arrancó ganando el primer set por 6-2, pero no pudo sostener el nivel ante el canadiense Alexis Galarneau (194°) y terminó cediendo los siguientes parciales por 6-3 y 7-6(10-7).

Finalmente, Federico Coria, que disputó apenas su cuarto partido oficial de la temporada luego de una lesión que lo mantuvo alejado del circuito y que llegaba con una sola victoria en el año —obtenida en el debut del Challenger de Santa Cruz—, perdió ante el lituano Vilius Gaubas (133°) por 6-4 y 6-1.

Para este martes se espera por la presencia de Luisina Giovannini (189°), quien tendrá su debut absoluto en Roland Garros, ante la española Eva Guerrero Álvarez (269°). El encuentro está programado para la cancha 3, no antes de las 5:00 (hora argentina).

Julia Riera (180°) se medirá frente a la checa Laura Samson (156°) en el primer turno de la cancha 10, no antes de las 5:00. Mientras que Lourdes Carlé (209°) jugará ante la suiza Rebeka Masarova (132°) en el cuarto turno del court 13.

El correntino Lautaro Midón (215°), en su primera participación en el major parisino, afrontará un exigente debut ante el español Roberto Carballés Baena (206°).

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