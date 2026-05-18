La sequía sigue golpeando Honduras: 33 municipios serán intervenidos ante amenaza alimentaria y crisis climática

El fenómeno de El Niño amenaza con provocar sequías y pérdidas en cultivos de maíz y frijol (Foto: Archivo)

En amplias regiones de Honduras, la tierra agrietada, los cultivos perdidos y la escasez de agua se han convertido en parte de la rutina diaria de miles de familias campesinas.

Cada verano prolongado deja más comunidades enfrentando incertidumbre, mientras el cambio climático continúa profundizando una crisis que ya no solo afecta la producción agrícola, sino también la alimentación y la economía de los hogares más vulnerables del país.

PUBLICIDAD

Frente a este panorama, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) anunció la intervención de 33 municipios considerados de alto riesgo por los efectos de la sequía y la inseguridad alimentaria, situación que se ha intensificado en los últimos años en distintas zonas del territorio nacional.

El presidente de la AMHON, Juan Carlos Molina, informó que el proyecto contará con el respaldo financiero de las Naciones Unidas, organismo que destinará más de 60 millones de dólares (más de USD 60.000.000) para ejecutar programas de asistencia y fortalecimiento comunitario.

PUBLICIDAD

Molina detalló: “Las Naciones Unidas son quienes nos están cooperando para poder asistir a estos 33 municipios con un monto arriba de los 60 millones de dólares”.

Pérdidas en zonas productoras

Las autoridades explicaron que muchas de las comunidades priorizadas presentan afectaciones severas derivadas de la falta de lluvias, pérdidas constantes en la producción de granos básicos, escasez de fuentes de agua y dificultades para garantizar la alimentación de miles de personas, especialmente en áreas rurales del denominado corredor seco hondureño.

PUBLICIDAD

Reunidas autoridades para cuantificar afectaciones por sequía prolongada

El corredor seco, que abarca departamentos como Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque, ha sido una de las regiones más golpeadas por las alteraciones climáticas. En estos sectores, pequeños productores agrícolas han reportado pérdidas recurrentes de cultivos de maíz y frijol debido a las altas temperaturas y a las lluvias irregulares.

En municipios del sur del país, comunidades enteras han enfrentado problemas de abastecimiento de agua potable durante meses, lo que ha obligado a muchas familias a depender de pozos artesanales, racionamientos o abastecimiento mediante cisternas.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, en zonas montañosas del occidente, la degradación de los suelos y la disminución de fuentes hídricas han reducido considerablemente la capacidad productiva de las comunidades.

La situación también ha provocado migración interna y un aumento de la vulnerabilidad económica en hogares que dependen casi exclusivamente de la agricultura de subsistencia.

PUBLICIDAD

Organismos internacionales han advertido en reiteradas ocasiones que Honduras figura entre los países más expuestos a fenómenos climáticos extremos en América Latina.

Un campo agrícola muestra trigo y soja en sequía, maíz y arroz en inundación, bajo un cielo dividido por sol y tormenta, simbolizando la adaptación de los cultivos al cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resiliencia Climática

El plan impulsado por la AMHON contempla medidas orientadas a fortalecer la resiliencia comunitaria y reducir el impacto de futuras emergencias climáticas. Entre las acciones previstas se incluyen proyectos agrícolas sostenibles, sistemas de captación y abastecimiento de agua, capacitación técnica para productores y programas de apoyo alimentario.

PUBLICIDAD

Asimismo, se busca implementar estrategias de prevención que permitan a las comunidades prepararse mejor frente a sequías prolongadas, inundaciones repentinas y otros eventos asociados al cambio climático.

Representantes municipales indicaron que el financiamiento internacional posibilitará intervenir en sectores históricamente afectados por la pobreza y el abandono estatal, donde cada temporada seca incrementa el riesgo de hambre y deterioro social.

PUBLICIDAD

Las autoridades sostienen que, más allá de la asistencia inmediata, el objetivo es construir mecanismos sostenibles que ayuden a las familias a enfrentar las nuevas condiciones climáticas que afectan al país. La apuesta, aseguran, es evitar que miles de hogares continúen perdiendo sus cultivos, sus ingresos y sus posibilidades de subsistencia cada vez que las lluvias dejan de llegar.