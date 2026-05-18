Honduras

La sequía sigue golpeando Honduras: 33 municipios serán intervenidos ante amenaza alimentaria y crisis climática

Las autoridades hondureñas pondrán en marcha un plan priorizando acciones de asistencia y apoyo a las comunidades vulnerables

Guardar
Google icon
El fenómeno de El Niño amenaza con provocar sequías y pérdidas en cultivos de maíz y frijol (Foto: Archivo)
El fenómeno de El Niño amenaza con provocar sequías y pérdidas en cultivos de maíz y frijol (Foto: Archivo)

En amplias regiones de Honduras, la tierra agrietada, los cultivos perdidos y la escasez de agua se han convertido en parte de la rutina diaria de miles de familias campesinas.

Cada verano prolongado deja más comunidades enfrentando incertidumbre, mientras el cambio climático continúa profundizando una crisis que ya no solo afecta la producción agrícola, sino también la alimentación y la economía de los hogares más vulnerables del país.

PUBLICIDAD

Frente a este panorama, la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) anunció la intervención de 33 municipios considerados de alto riesgo por los efectos de la sequía y la inseguridad alimentaria, situación que se ha intensificado en los últimos años en distintas zonas del territorio nacional.

El presidente de la AMHON, Juan Carlos Molina, informó que el proyecto contará con el respaldo financiero de las Naciones Unidas, organismo que destinará más de 60 millones de dólares (más de USD 60.000.000) para ejecutar programas de asistencia y fortalecimiento comunitario.

PUBLICIDAD

Molina detalló: “Las Naciones Unidas son quienes nos están cooperando para poder asistir a estos 33 municipios con un monto arriba de los 60 millones de dólares”.

Pérdidas en zonas productoras

Las autoridades explicaron que muchas de las comunidades priorizadas presentan afectaciones severas derivadas de la falta de lluvias, pérdidas constantes en la producción de granos básicos, escasez de fuentes de agua y dificultades para garantizar la alimentación de miles de personas, especialmente en áreas rurales del denominado corredor seco hondureño.

Reunidas autoridades para cuantificar afectaciones por sequía prolongada
Reunidas autoridades para cuantificar afectaciones por sequía prolongada

El corredor seco, que abarca departamentos como Choluteca, Valle, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira y Ocotepeque, ha sido una de las regiones más golpeadas por las alteraciones climáticas. En estos sectores, pequeños productores agrícolas han reportado pérdidas recurrentes de cultivos de maíz y frijol debido a las altas temperaturas y a las lluvias irregulares.

En municipios del sur del país, comunidades enteras han enfrentado problemas de abastecimiento de agua potable durante meses, lo que ha obligado a muchas familias a depender de pozos artesanales, racionamientos o abastecimiento mediante cisternas.

Mientras tanto, en zonas montañosas del occidente, la degradación de los suelos y la disminución de fuentes hídricas han reducido considerablemente la capacidad productiva de las comunidades.

La situación también ha provocado migración interna y un aumento de la vulnerabilidad económica en hogares que dependen casi exclusivamente de la agricultura de subsistencia.

Organismos internacionales han advertido en reiteradas ocasiones que Honduras figura entre los países más expuestos a fenómenos climáticos extremos en América Latina.

Campo agrícola dividido: izquierda con trigo y soja en tierra seca agrietada bajo sol; derecha con maíz y arroz en agua por inundación bajo cielo de tormenta con rayos.
Un campo agrícola muestra trigo y soja en sequía, maíz y arroz en inundación, bajo un cielo dividido por sol y tormenta, simbolizando la adaptación de los cultivos al cambio climático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resiliencia Climática

El plan impulsado por la AMHON contempla medidas orientadas a fortalecer la resiliencia comunitaria y reducir el impacto de futuras emergencias climáticas. Entre las acciones previstas se incluyen proyectos agrícolas sostenibles, sistemas de captación y abastecimiento de agua, capacitación técnica para productores y programas de apoyo alimentario.

Asimismo, se busca implementar estrategias de prevención que permitan a las comunidades prepararse mejor frente a sequías prolongadas, inundaciones repentinas y otros eventos asociados al cambio climático.

Representantes municipales indicaron que el financiamiento internacional posibilitará intervenir en sectores históricamente afectados por la pobreza y el abandono estatal, donde cada temporada seca incrementa el riesgo de hambre y deterioro social.

Las autoridades sostienen que, más allá de la asistencia inmediata, el objetivo es construir mecanismos sostenibles que ayuden a las familias a enfrentar las nuevas condiciones climáticas que afectan al país. La apuesta, aseguran, es evitar que miles de hogares continúen perdiendo sus cultivos, sus ingresos y sus posibilidades de subsistencia cada vez que las lluvias dejan de llegar.

Temas Relacionados

HondurasSequíaIntervenciónAMHONMunicipiosNacionesUnidas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sembrar en lo ajeno: El rostro de la agricultura en El Salvador

Un número creciente de trabajadores del campo en El Salvador cultiva en terrenos alquilados. Un joven campesino inicia su jornada agrícola antes del amanecer

Sembrar en lo ajeno: El rostro de la agricultura en El Salvador

¿Porqué científicos de Hawái encuentran en El Salvador respuestas a sus propios volcanes?

La diversidad y el comportamiento de los volcanes salvadoreños brindan a los científicos de Hawái información valiosa sobre procesos eruptivos y riesgos similares a los que enfrentan

¿Porqué científicos de Hawái encuentran en El Salvador respuestas a sus propios volcanes?

El presidente Arévalo refuerza cooperación con Food For The Poor para enfrentar la desnutrición

La reunión entre autoridades guatemaltecas y representantes de la organización internacional se centró en la supervisión de proyectos ejecutados en el país, con énfasis en la lucha contra el hambre, la pobreza y la inseguridad alimentaria

El presidente Arévalo refuerza cooperación con Food For The Poor para enfrentar la desnutrición

Más de 733 muertos por accidentes viales en Honduras: autoridades endurecen controles contra motociclistas

Ante el aumento de la siniestralidad vial, el Gobierno anunció el endurecimiento de operativos, sanciones y controles a nivel nacional

Más de 733 muertos por accidentes viales en Honduras: autoridades endurecen controles contra motociclistas

EDESUR implementa un plan estratégico para ampliar y modernizar la red eléctrica en comunidades del suroeste dominicano

La empresa avanza en obras clave como la subestación Cruce de Cabral mejoras en redes de distribución, respondiendo a la creciente demanda y a las necesidades de sectores históricamente afectados por deficiencias energéticas

EDESUR implementa un plan estratégico para ampliar y modernizar la red eléctrica en comunidades del suroeste dominicano

TECNO

WWDC 2026: Apple mostrará el futuro del iPhone, Siri y su apuesta por la IA

WWDC 2026: Apple mostrará el futuro del iPhone, Siri y su apuesta por la IA

El robot Atlas sorprende: levanta y transporta un refrigerador para servir bebidas en un video viral

Crean un parche tecnológico con células madre que repararía corazones dañados sin cirugía abierta

Adiós a las suturas: el nuevo implante elástico que revoluciona el tratamiento de la presión arterial

Lanzan el primer robot gigante pilotable: camina, atraviesa paredes y cuesta 500.000 euros

ENTRETENIMIENTO

Conciertos, tiempo con sus hijas y una nueva relación: Joe Jonas reveló cómo será su verano

Conciertos, tiempo con sus hijas y una nueva relación: Joe Jonas reveló cómo será su verano

Alan Cumming marcó distancia de los BAFTA tras el escándalo: “No quiero volver a tener nada que ver”

¿Todo queda en familia? El Ojo Loco Moody original propuso a su hijo para reemplazarlo en la nueva Harry Potter

De la carpintería al Halcón Milenario: el día que Harrison Ford se convirtió en Han Solo

De North West a Rocky Barker: quién es quién en el imponente árbol genealógico de los Jenner-Kardashian

MUNDO

Sensay Island, la isla en Filipinas que reemplazó a los políticos por inteligencia artificial y ya genera polémica

Sensay Island, la isla en Filipinas que reemplazó a los políticos por inteligencia artificial y ya genera polémica

En medio de los pedidos de renuncia, el primer ministro británico confirmó que seguirá al frente del Partido Laborista

Estados Unidos extendió por 30 días el permiso para comprar crudo ruso en tránsito en medio de la crisis en Ormuz

Los mercados financieros cerraron dispares y el precio se disparó ante la tensión en Medio Oriente

Palmeras, lagunas y 33 sitios de buceo: así es Entalula Beach, la playa filipina que reescribió el mapa del turismo en Asia