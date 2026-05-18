Impacto en el Mundial 2026: Carlo Ancelotti confirmó la lista de la selección de Brasil e incluyó a Neymar

Ancelotti entregó la lista de convocados para el Mundial 2026 (REUTERS/Ricardo Moraes)

A 24 días para el inicio del Mundial 2026, las selecciones participantes comenzaron a revelar sus listas de convocados para disputar la cita internacional. Después de los anuncios de equipos como Bosnia, Japón, Bélgica, Francia y Croacia, entre otros, se conoció una de las nóminas más esperadas por los fanáticos del deporte: los 26 elegidos de Carlo Ancelotti para integrar la selección de Brasil. El técnico hizo oficial la nómina en una conferencia de prensa en Río de Janeiro.

La gran expectativa de la primera convocatoria del entrenador italiano para la Verdeamarela giró en torno a la presencia de Neymar, quien finalmente fue incluido en la nómina y disputará su cuarta Copa del Mundo (2014, 2018 y 2022). Una de las grandes incógnitas alrededor del atacante de 34 años se centraba en cómo estaba físicamente. Una seguidilla de partidos con Santos volcó la balanza a su favor. Según informaron portales brasileños como Lance!, el astro vivió la conferencia de Ancelotti “en su casa con familiares y amigos”.

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Los acompañantes de Ney en la ofensiva serán Endrick (Lyon), Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth) y Luiz Henrique (Zenit).

Medios locales puntualizaron en que los rivales de Neymar a la hora de entrar en la convocatoria fueron João Pedro del Chelsea —la gran ausencia que generó debate en Brasil—, Pedro de Flamengo y Gabriel Jesus del Arsenal. Los delanteros de los equipos de Londres fueron unas de las grandes ausencias de la lista, ya que eran convocados —principalmente João Pedro— regularmente por Ancelotti. Otros nombres pesados que se quedaron afuera son Richarlison (Tottenham), Alexsandro (Lille), Igor Jesus (Nottingham Forest), Joelinton (Newcastle), Beraldo (PSG), Thiago Silva (Porto), entre otros.

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“No es una lista perfecta. Es una lista con la menor cantidad de errores posibles”, anticipó Ancelotti en el momento que arribó al Museo del Mañana, lugar del evento. La conferencia contó con una multitudinaria convocatoria en las afueras, con miles de aficionados de la Canarinha esperando la nómina para conquistar el sexto título de su historia.

“Fue muy difícil escoger los 26 jugadores. La concurrencia en este país es muy alta. Sé perfectamente que algunos jugadores que estuvieron con nosotros este año no estarán contentos de esta lista. Siento mucho esto. Quiero agradecer a todos los jugadores. Creemos que es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad. La lista no es perfecta, eso es cierto. No va a ganar la Copa del Mundo el equipo perfecto, eso no existe. Queremos ser el equipo más resiliente del mundo. No tengo miedo de decir que podemos ganarla. Hemos hecho una lista con los menores errores posibles”, comentó Ancelotti en la conferencia.

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La gran incertidumbre de la lista de convocados de Brasil se centró en Neymar (REUTERS/Ricardo Moraes)

En la mitad de la cancha se destacan los nombres de Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), João Gomes (Wolverhampton), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo) y Lucas Paquetá (Flamengo).

En el apartado defensivo, por su parte, los elegidos por Carlo Ancelotti son Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit).

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Los encargados de defender el arco de la Verdeamarela serán los experimentados Alisson Becker (Liverpool), Ederson Moraes (Fenerbahce) y Weverton (Gremio). Este último fue una sorpresa, ya que se impuso sobre Bento del Al-Nassr. A pesar de que el arquero del Liverpool no ataja hace dos meses por una lesión, todo está encaminado para que sea el titular en la cita en los Estados Unidos, México y Canadá.

Respecto a las bajas por lesión en la lista de Brasil, se destacan las de Rodrygo y Éder Militão, ambos del Real Madrid, y de Estevão, joven estrella del Chelsea que se confirmó su ausencia en los últimos días. De hecho, la lesión de este último abrió un debate interno del cuerpo técnico sobre si su reemplazante en la citación sería otro atacante o, en su defecto, optaban por un mediocampista.

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La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026

La selección de Brasil integra el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. Su debut oficial en el Mundial 2026 será el sábado 13 de junio a las 19:00 (hora argentina) frente a los africanos. Posteriormente buscarán ratificar su condición de candidatos ante el seleccionado caribeño el 19 a las 21:30. Finalmente, cerrarán su participación en la fase inicial contra el combinado europeo el 24 del mismo mes a partir de las 19:00.

Hasta el momento, Carlo Ancelotti, quien tomó las riendas del seleccionado el pasado mayo del 2025, registra un saldo de 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas en sus primeros diez partidos al frente de la selección de Brasil. Bajo la conducción táctica del estratega italiano, la Canarinha exhibió un notable poderío ofensivo al marcar 18 goles a favor, mientras que en el plano defensivo mostró solidez al conceder apenas 8 tantos en contra. Su rendimiento fue suficiente para que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) le extendiera su contrato hasta 2030.

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LA LISTA DE LA SELECCIÓN DE BRASIL PARA EL MUNDIAL 2026

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Gremio).

Defensores centrales: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Flamengo) y Léo Pereira (Flamengo).

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Laterales: Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).

Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo) y Lucas Paquetá (Flamengo).

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Atacantes: Endrick (Lyon), Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Luiz Henrique (Zenit) y Neymar (Santos).