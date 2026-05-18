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Al final, Mirtha Legrand irá esta noche a los Martín Fierro 2026

Pese a que la cuestión -si iba o no- fue motivo de arduo debate en su familia, sin consenso al respecto, finalmente ganó el sí. La Chiqui estará presente en la gala de los máximos galardones televisivos, entonces. Cantado, ¿el momento más emotivo en la noche del Hilton?

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Si bien en su familia había voces en contra de que "la abue" estuviera e sta noche en los Martín Fierro, se impuso el deseo de Mirtha.
Si bien en su familia había voces en contra de que "la abue" estuviera e sta noche en los Martín Fierro, se impuso el deseo de Mirtha.

Qué sí, que no..., pero la ínformación de ultimo momento —y proviene del círculo íntimo de La Chiqui— es que al final Mirtha Legrand sí estará esta noche en la gala de los premios Martín Fierro 2026 que, a partir de las 21, habrá de realizarse en el Hotel Hilton, con la transmisión en vivo por Telefe, y con Santiago Del Moro a cargo de la conducción.

Como es sabido, esta noche es la noche más esperada por el ambiente, como se decía en la época de Isidoro. Hablamos, claro, de una edición de los premios Martín Fierro (¡los auténticos! ¡los clásicos!, los que premian lo mejor de la producción televisiva de la temporada anterior, pero, ojo, exclusivamente de la teve abierta, el cable no juega en este).

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Y todo esto es tan flamante, que, por ahora, tenemos que decir eso de: noticia en desarrollo...

Para esta noche, la diva eleigió dos modelos, uno de Iara Alta Costura y otro, como (casi) siempre, de Claudito Cosano que diría La Chiqui
Para esta noche, la diva eleigió dos modelos, uno de Iara Alta Costura y otro, como (casi) siempre, de Claudito Cosano que diría La Chiqui

Todos los nominados

Ficción

  • AMIA, la serie – Telefe
  • La voz ausente – El Trece
  • Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

Periodístico

  • Camino a casa – Telefe
  • GPS – América
  • Opinión pública – El Nueve

Humorístico/Actualidad

  • La Noche Perfecta – El Trece
  • Las Chicas de la Culpa – el Trece
  • Polémica en el bar - América

Deportivo

  • ACTC – TV Pública
  • Carburando – El Trece
  • Knockout 9 – El Nueve

Futbolístico

  • CONMEBOL Libertadores (Telefe)
  • Mundial de Clubes (Telefe)
  • Knockout 9 (El Nueve)

Noticiero diurno

  • Arriba Argentinos – El Trece
  • El noticiero de la gente – Telefe
  • Telenueve al mediodía – El Nuevo

Noticiero nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe
  • Telenoche – El Trece

Interés General

  • Almorzando con Juana – El Trece
  • DDM – América
  • Los Profesionales de Siempre (El Nueve)
  • Sálvese Quien Pueda – América
  • LAM – América
  • Lape Club Social – América

Musical

  • Hay música siempre – TV Pública
  • La Peña de Morfi – Telefe
  • Pasión de Sábado – América
  • Planeta Nueve – El Nueve

Magazine

  • Qué te pasa – Net TV
  • Nara que ver – El Nueve
  • Cortá por Lozano – Telefe
  • Con Carmen – El Nueve
  • A la Barbarossa – Telefe

Cultural Educativo

  • Argentina de película – América
  • Ser Humano – América
  • Tierras - Telefe

Entretenimientos

  • Ahora Caigo – El Trece
  • Buenas Noches Familia – El Trece
  • Pasapalabra – Telefe

Big Show

  • La Voz Argentina – Telefe
  • Medianoche con Jey – El Nueve
  • Otro Día Perdido – El Trece

Reality

  • Cuestión de Peso – El Trece
  • MasterChef Celebrity – Telefe
  • Gran Hermano – Telefe

Gastronomía

  • Ariel en su Salsa – Telefe
  • Escuela de cocina – El Nueve
  • Qué Mañana! – El Nueve

Viajes/Turismo

  • Iván de Viaje – Telefe
  • Por el mundo – Telefe

Programa de Servicios

  • ADN Buena Salud – TV Pública
  • Aire de Campo - TV Pública
  • Intelexis - Net TV
  • Mascotas al rescate – América

Jurados

  • Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
  • Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

Branded Content

  • Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
  • Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
  • Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)

Labor en Conducción Femenina

  • Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)
  • Pamela David – Desayuno Americano (América)
  • Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
  • Karina Mazzocco – A la Tarde (América)
  • Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Mariana Fabbiani – DDM (América)
  • Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

Labor en Conducción Masculina

  • Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)
  • Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)
  • Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)
  • Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
  • Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

Labor Periodística Femenina

  • Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)
  • Soledad Larghi – América Noticias (América)
  • Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)

Labor Periodística Masculina

  • Nelson Castro – Telenoche (El Trece)
  • Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)
  • Mauro Szeta – Lape Club Social (América)
  • Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

Cronista/Movilero

  • Alejandro Guatii – Intrusos (América)
  • Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)
  • Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)
  • Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

Panelista Femenina

  • Marcela Feudale – LAM (América)
  • Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)
  • Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)
  • Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

Panelista Masculino

  • Martín Candalaft – DDM (América)
  • Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
  • Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)
  • Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

Mejor Actor

  • César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)
  • Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo  (El Nueve)
  • Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)
  • Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)

Mejor Actriz

  • Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)
  • Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)
  • Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)
  • Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)

Revelación

  • Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

Labor Humorística

  • Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)
  • Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)
  • Darío Lopilato – Viralizados (América)
  • Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

Autor/Guionista

  • Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)
  • Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)
  • Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Director

  • Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)
  • Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

Director de No Ficción

  • Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece
  • Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
  • Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Aviso publicitario

  • Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)
  • Tarjetita, Swiss Medical (LA América)
  • Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)
  • Paparazzi: Stella Artois
  • ABI INVBEV/GUT Buenos Aires

Producción Integral

  • La Voz Argentina – Telefe
  • Otro Día Perdido – El Trece
  • MasterChef Celebrity – Telefe
  • Telefe Noticias – Telefe

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Mirtha LegrandAPTRAPremios Martín Fierro 2026

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