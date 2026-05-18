Deportes

El inesperado problema que encontró Inglaterra en el hotel que eligió para el Mundial: “Se escuchan ‘actividades agradables’”

La base elegida para el equipo inglés quedó bajo observación a días del Mundial, debido a que varios huéspedes cuestionaron el descanso por la dureza de las camas y la falta de insonorización

Guardar
Google icon
Los ruidos del hotel inquietan a Thomas Tuchel antes del debut de Inglaterra (Reuters/Paul Childs)
Los ruidos del hotel inquietan a Thomas Tuchel antes del debut de Inglaterra (Reuters/Paul Childs)

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, la selección de Inglaterra enfrenta inquietudes inesperadas relacionadas con su concentración. El alojamiento elegido, The Inn at Meadowbrook Hotel en Kansas City, se ha convertido en motivo de debate, no por su lujo ni por las tarifas superiores a USD 300 la noche, sino por las críticas negativas de huéspedes previos sobre la comodidad y el descanso.

Thomas Tuchel, actual entrenador de Inglaterra, prioriza el descanso y la regeneración como pilares del rendimiento deportivo. Durante su etapa en Dortmund colaboró con expertos en sueño y meditación, una práctica que ha mantenido durante su carrera, según el medio alemán Bild. La situación despertó cierta preocupación por las condiciones del hotel elegido, debido a las quejas sobre camas duras, paredes delgadas y ruidos molestos.

PUBLICIDAD

La selección de Inglaterra concentrará en The Inn at Meadowbrook Hotel en Kansas City (REUTERS/Katie Currid)
La selección de Inglaterra concentrará en The Inn at Meadowbrook Hotel en Kansas City (REUTERS/Katie Currid)

Varios usuarios compartieron sus experiencias: Casey Arens describió las almohadas como “planas y terribles”, mientras que Elizabeth McLenon afirmó que “la cama en The Inn era tan dura como una roca. Tuve que programar una cita quiropráctica después de dormir en ella”. Frank Banfield relató en 2024: “Nos sorprendió la falta de insonorización. Escuchamos las ‘actividades agradables’ de una pareja en la habitación de al lado”. Entre las reseñas, Lori W advirtió en 2022 que “hay un gran problema con este lugar. Los pisos son tan delgados que escucharás a la gente caminando por la habitación por encima de ti. No dormimos”.

En respuesta a estas críticas, los responsables del hotel emitieron una disculpa, según The Sun: “Ninguna cantidad de insonorización puede detener el ruido, aunque el nuestro fue diseñado muy por encima del estándar de la industria. Lamentamos que hayan perdido el sueño”.

PUBLICIDAD

Para tratar de neutralizar el impacto negativo, la Football Association (FA) ha tomado medidas. El equipo contará con el asesoramiento del Dr. Luke Gupta, consultor en fisiología del sueño que ya trabajó con atletas olímpicos británicos y la selección femenina de fútbol. Gupta recomienda no obsesionarse por dormir tras los partidos nocturnos y sugiere incluir siestas diurnas de hasta una hora cuando sea necesario.

Dormitorio con dos camas blancas y cabeceros marrones acolchados, mesita de noche con lámpara, ventanal con cortinas claras y pared con papel tapiz azul estampado
Los usuarios en las opiniones de Google manifestaron su disgusto con la estadía en el hotel que su costo por noche supera los USD 300

El experto manifestó: “Algunos jugadores nuevos en el equipo podrían no estar familiarizados con el inicio nocturno, en comparación con aquellos que tienen más experiencia y pueden ir con él”. Además agregó: “Tratamos de quitarle el borde a las cosas, juntos como un equipo, para crear un horario que permita lo que yo llamo ‘sueño de recuperación’”, según The Sun.

La FA proporcionará a sus futbolistas kits de sueño personalizados que incluyen colchones y almohadas hechos a medida, almohadillas de gel para regular la temperatura, máscaras ergonómicas para los ojos y tapones especiales para los oídos. Estos elementos han sido diseñados para bloquear el ruido externo y facilitar el descanso, recreando un ambiente lo más parecido posible al hogar. También está previsto que cada habitación cuente con fotografías enmarcadas de familiares, con el objetivo de aportar confort emocional a los jugadores durante su estancia lejos del Reino Unido, de acuerdo con la información que brindó The Sun.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel debutará en el Mundial ante Croacia el 17 de junio (Bradley Collyer/Pool vía Reuters)
El equipo dirigido por Thomas Tuchel debutará en el Mundial ante Croacia el 17 de junio (Bradley Collyer/Pool vía Reuters)

La base de operaciones en Kansas City obedece a una búsqueda de eficiencia logística: los organizadores consideran que la ubicación central permitirá a Inglaterra, junto con Argentina, Países Bajos y Argelia, minimizar los desplazamientos entre partidos. Por otro lado, esta estrategia de optimizar las horas de sueño ya se había utilizado en la Eurocopa 2024 en Alemania, donde soluciones similares fueron implementadas por el equipo de Tuchel que cayó en la final ante España.

El equipo inglés debutará en el Mundial frente a Croacia el 17 de junio por el Grupo L, luego enfrentará a Ghana y Panamá en la primera fase. Antes de la cita mundialista, los Tres Leones disputarán dos partidos amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica, que servirán de preparación final.

Temas Relacionados

Thomas TuchelSelección de InglaterraMundial 2026Deportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los grandes ausentes en la lista de Brasil para el Mundial: el delantero de los USD 120 millones al que desbancó Neymar

Carlo Ancelotti hizo oficial a los 26 futbolistas que representarán a la Verdeamarela en la Copa del Mundo, con la presencia estelar del delantero del Santos

Los grandes ausentes en la lista de Brasil para el Mundial: el delantero de los USD 120 millones al que desbancó Neymar

Franco Colapinto aceptó un desafío y se impuso en un divertido reto de karting en Silverstone

El piloto de Alpine presenció una carrera y fue la atracción. Alentó al piloto que llevó el 43 y vibró con él

Franco Colapinto aceptó un desafío y se impuso en un divertido reto de karting en Silverstone

Impacto en el Mundial 2026: Carlo Ancelotti confirmó la lista de la selección de Brasil e incluyó a Neymar

El entrenador italiano oficializó la nómina de 26 futbolistas para la Copa del Mundo que se disputarán en los Estados Unidos, México y Canadá

Impacto en el Mundial 2026: Carlo Ancelotti confirmó la lista de la selección de Brasil e incluyó a Neymar

Van Dijk defiende al Liverpool ante las críticas y asume la responsabilidad: “No somos niños”

El capitán neerlandés reconoció el mal momento del equipo y sostuvo que solo una revisión honesta del presente permite restaurar el estándar del club y recuperar la competitividad en la élite del fútbol europeo

Van Dijk defiende al Liverpool ante las críticas y asume la responsabilidad: “No somos niños”

Participá del sorteo de Infobae y viajá al Mundial 2026 para ver a la selección argentina

La “Experiencia Mundialista” incluye pasajes, traslados y hotel para dos personas. Los detalles y cómo participar

Participá del sorteo de Infobae y viajá al Mundial 2026 para ver a la selección argentina

DEPORTES

Los grandes ausentes en la lista de Brasil para el Mundial: el delantero de los USD 120 millones al que desbancó Neymar

Los grandes ausentes en la lista de Brasil para el Mundial: el delantero de los USD 120 millones al que desbancó Neymar

Franco Colapinto aceptó un desafío y se impuso en un divertido reto de karting en Silverstone

Impacto en el Mundial 2026: Carlo Ancelotti confirmó la lista de la selección de Brasil e incluyó a Neymar

Van Dijk defiende al Liverpool ante las críticas y asume la responsabilidad: “No somos niños”

Participá del sorteo de Infobae y viajá al Mundial 2026 para ver a la selección argentina

TELESHOW

El beso entre Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano en su reencuentro: “Apaguen las luces”

El beso entre Brian Sarmiento y Danelik de Gran Hermano en su reencuentro: “Apaguen las luces”

Sofía Gonet habló de la historia de su pelea con Stephanie Demner: “Yo me la cruzo todo el tiempo y no la saludo”

¿Andrea Rincón, Charlotte Caniggia, Andrea del Boca y Pablo Heredia al repechaje de Gran Hermano?

Al final, Mirtha Legrand irá esta noche a los Martín Fierro 2026

Sol, relax y estilo: Marta Fort conquistó Marbella con su impactante look en bikini

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos extendió por 30 días el permiso para comprar crudo ruso en tránsito en medio de la crisis en Ormuz

Estados Unidos extendió por 30 días el permiso para comprar crudo ruso en tránsito en medio de la crisis en Ormuz

El costo de estar sano: los precios de salud subieron de forma ininterrumpida durante el último año en El Salvador

Estados Unidos presentó nuevos cargos por lavado de dinero contra Álex Saab tras su deportación desde Venezuela

Estados Unidos sancionó a la agencia de inteligencia de Cuba y a altos funcionarios de la dictadura

El psicólogo ganador del Nobel que creyó encontrar el secreto de la felicidad